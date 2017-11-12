Продукт недели: трюфель
5 интересных фактов
Именно зима считается сезоном созревания трюфелей. Всё благодаря сильному аромату, по которому деликатес можно отыскать под землёй.
Многие знают, что для поиска трюфелей используют свиней. А вот конкуренцию им в этом трудном деле составляют специально натренированные собаки.
Яркий аромат трюфелей со временем ослабевает, поэтому свежие (несколько дней после добычи) грибы продают дороже.
Самыми лучшими и дорогими среди трюфелей считаются чёрный трюфель из Франции и белый из Италии.
В состав трюфеля входят растительные белки, углеводы, витамины группы В, РР и С, различные минералы, антиоксиданты, феромоны, способствующие улучшению эмоционального состояния человека, и большое количество клетчатки.
Трюфельный бургер
Рецепт от мясной лавки и бара «ПРАЙМБИФ Бар», шеф-повара Никиты Мясоедова
Вам понадобится:
- Котлета из мраморной говядины — 180 г
- Булочка бриошь — 60 г
- Соус трюфельный — 50 г
- Свежий помидор, слайс — 30 г
- Лук карамелизированный — 30 г
- Сыр чеддер — 30 г
Приготовление:
Трюфельный соус Майонез высокого качества (например, Hellmann`s) Трюфельная паста (продаётся в любой гастрономической лавке или магазине)
Необходимо смешать эти два ингредиента в пропорциях 1:2. То есть на 100 граммов майонеза вам понадобится 50 граммов трюфельной пасты.
- Карамелизированный лук
- Красный лук репчатый — 250 г
- Бальзамический уксус — 30 г
- Мёд — 30 г
- Растительное масло
Подготовьте сковороду, добавьте немного масла, нарежьте лук тонким пером и приступите к тушению. Вам необходимо пассеровать лук, а как только он слегка размягчится, добавить к нему мёд и бальзамический уксус. Доведите общую массу до кипения, поставьте на минимальный огонь и продолжите приготовление под крышкой в течение 10 минут. По истечении времени лук должен карамелизоваться, стать тёмно-янтарного насыщенного цвета и быть на вкус слегка сладковат. И самое главное, не передержать при готовке лук, чтобы он не размяк и имел правильную консистенцию.
Начинаем собирать бургер:
Возьмите булочку бриошь, разрежьте на две части и прогрейте с двух сторон на сковороде. Верх и низ (по центру) промажьте трюфельным соусом. Пожарьте котлету. Посолите и поперчите с двух сторон, жарьте на протяжении 4 минут. После этого положите сверху сыр чеддер (заранее подготовленный и нарезанный ломтиками), накройте крышкой на минуту и дайте ему подтаять. Переложите готовую котлету на нижнюю часть булочки, сверху положите карамелизированный лук, слайс свежих помидоров и накройте верхней частью булочки.
Фото: shuterstock.com, архив ресторана.