Ни для кого ни секрет, что трюфели являются ценным деликатесом, но, несмотря на высокую стоимость самих грибов, их масло и соус вполне доступны каждой хозяйке. Узнайте больше об этих чудо-грибах и приготовьте бургер по рецепту шеф-повара.

5 интересных фактов

Именно зима считается сезоном созревания трюфелей. Всё благодаря сильному аромату, по которому деликатес можно отыскать под землёй. Многие знают, что для поиска трюфелей используют свиней. А вот конкуренцию им в этом трудном деле составляют специально натренированные собаки. Яркий аромат трюфелей со временем ослабевает, поэтому свежие (несколько дней после добычи) грибы продают дороже. Самыми лучшими и дорогими среди трюфелей считаются чёрный трюфель из Франции и белый из Италии. В состав трюфеля входят растительные белки, углеводы, витамины группы В, РР и С, различные минералы, антиоксиданты, феромоны, способствующие улучшению эмоционального состояния человека, и большое количество клетчатки.

Трюфельный бургер

Рецепт от мясной лавки и бара «ПРАЙМБИФ Бар», шеф-повара Никиты Мясоедова

Вам понадобится:

Котлета из мраморной говядины — 180 г

Булочка бриошь — 60 г

Соус трюфельный — 50 г

Свежий помидор, слайс — 30 г

Лук карамелизированный — 30 г

Сыр чеддер — 30 г

Приготовление:

Трюфельный соус Майонез высокого качества (например, Hellmann`s) Трюфельная паста (продаётся в любой гастрономической лавке или магазине)

Необходимо смешать эти два ингредиента в пропорциях 1:2. То есть на 100 граммов майонеза вам понадобится 50 граммов трюфельной пасты.

Карамелизированный лук

Красный лук репчатый — 250 г

Бальзамический уксус — 30 г

Мёд — 30 г

Растительное масло

Подготовьте сковороду, добавьте немного масла, нарежьте лук тонким пером и приступите к тушению. Вам необходимо пассеровать лук, а как только он слегка размягчится, добавить к нему мёд и бальзамический уксус. Доведите общую массу до кипения, поставьте на минимальный огонь и продолжите приготовление под крышкой в течение 10 минут. По истечении времени лук должен карамелизоваться, стать тёмно-янтарного насыщенного цвета и быть на вкус слегка сладковат. И самое главное, не передержать при готовке лук, чтобы он не размяк и имел правильную консистенцию.