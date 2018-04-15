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Это настоящее лакомство. Приобрести его можно в местах, где продают само баранье мясо. В восточных странах, где блюда из баранины особенно популярны, продают сразу много телячьих языков, а из такого количества проще готовить блюда. А вы любите субпродукты? Или предпочитаете только язык говяжий?

5 интересных фактов

  1. В телячьем язычке, несмотря на маленький размер, содержится болшое количество полезных веществ. Язык содержит витамины B1, PP, B2, химические элементы — кальций, серу, магний, фосфор.
  2. Язык — диетическое лакомство, поэтому его рекомендуют при диетах. Кроме нежного вкуса он богат белками, в которых постоянно нуждается человеческий организм.
  3. Как правильно варить язык? Предварительно его хорошенько чистят и моют под проточной водой и варят около часа после закипания на маленьком огне. После того, как он сварится, его еще горячим обливают холодной водой, после этого легче снимается шкурка.
  4. В свое меню язык стоит ввести, если вы страдаете варикозным расширением вен, тромбофлебитом или атеросклерозом. Это вовсе не обязательно должен быть язык, это может быть и мясо ягненка. В нем практически нет холестерина, он прочистит кровеносные каналы и уплотнит стенки сосудов.
  5. Небольшой кусочек говяжьего языка способен восполнить суточный запас множества витаминов, необходимых для нормального развития организма. Специалисты рекомендуют включать его в рацион детям и будущим мамам. А у людей, страдающих сахарным диабетом, он способствует естественной выработке инсулина.

Телячий язычок гриль

Фото: Funny Cabany

Вам понадобится:

  • язык отварной — 520 г
  • масло растительное — 40 г
  • соус горчичный — 80 г
  • огурец свежий — 80 г
  • капуста кимчи — 60 г
  • лук маринованный — 40 г
  • огурец соленый — 60 г
  • сметана — 60 г
  • перец чили запеченный — 40 г
  • крем-бальзамик для украшения
  • соль — по вкусу

Приготовление:

Отварной язык разделить на порционные кусочки, слегка смазать маслом. Посолить и обжарить на гриле. Сметану смешать с горчичным соусом, выложить соус на тарелки. Выложить обжаренные куски языка на соус. Украсить блюдо капустой кимчи, дольками соленого и свежего огурцов, маринованным луком и перцем. Перед подачей украсить блюдо штрихами крем-бальзамика.

Приятного аппетита!

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