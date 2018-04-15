Это настоящее лакомство. Приобрести его можно в местах, где продают само баранье мясо. В восточных странах, где блюда из баранины особенно популярны, продают сразу много телячьих языков, а из такого количества проще готовить блюда. А вы любите субпродукты? Или предпочитаете только язык говяжий?