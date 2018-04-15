5 интересных фактов
- В телячьем язычке, несмотря на маленький размер, содержится болшое количество полезных веществ. Язык содержит витамины B1, PP, B2, химические элементы — кальций, серу, магний, фосфор.
- Язык — диетическое лакомство, поэтому его рекомендуют при диетах. Кроме нежного вкуса он богат белками, в которых постоянно нуждается человеческий организм.
- Как правильно варить язык? Предварительно его хорошенько чистят и моют под проточной водой и варят около часа после закипания на маленьком огне. После того, как он сварится, его еще горячим обливают холодной водой, после этого легче снимается шкурка.
- В свое меню язык стоит ввести, если вы страдаете варикозным расширением вен, тромбофлебитом или атеросклерозом. Это вовсе не обязательно должен быть язык, это может быть и мясо ягненка. В нем практически нет холестерина, он прочистит кровеносные каналы и уплотнит стенки сосудов.
- Небольшой кусочек говяжьего языка способен восполнить суточный запас множества витаминов, необходимых для нормального развития организма. Специалисты рекомендуют включать его в рацион детям и будущим мамам. А у людей, страдающих сахарным диабетом, он способствует естественной выработке инсулина.
Телячий язычок гриль
Фото: Funny Cabany
Вам понадобится:
- язык отварной — 520 г
- масло растительное — 40 г
- соус горчичный — 80 г
- огурец свежий — 80 г
- капуста кимчи — 60 г
- лук маринованный — 40 г
- огурец соленый — 60 г
- сметана — 60 г
- перец чили запеченный — 40 г
- крем-бальзамик для украшения
- соль — по вкусу
Приготовление:
Отварной язык разделить на порционные кусочки, слегка смазать маслом. Посолить и обжарить на гриле. Сметану смешать с горчичным соусом, выложить соус на тарелки. Выложить обжаренные куски языка на соус. Украсить блюдо капустой кимчи, дольками соленого и свежего огурцов, маринованным луком и перцем. Перед подачей украсить блюдо штрихами крем-бальзамика.
Приятного аппетита!