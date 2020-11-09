Продукт недели: свекла

На Руси свеклу не только ели, но и регулярно использовали в качестве натурального красителя тканей и в косметических целях — ею румянили щеки. Кстати, древние персы недолюбливали этот продукт, так как считали его символом ссоры и раздоров. А гениальный Альберт Эйнштейн и вовсе ее люто ненавидел.

Мы привыкли, что свекла — это съедобные корешки, которые варят, парят, запекают, маринуют, однако ее ботва, которая, к слову, может достигать двух метров в длину, тоже употребляется в пищу. Правда, стоит отметить, что листья и стебли не всех сортов одинаково вкусны, потому преимущественно в кулинарии используют мангольд. Сегодня это популярный и очень полезный ингредиент микса салатов.