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Продукт недели: свекла

Свекла — один из самых частых гостей на российской кухне. Это растение неприхотливое, его можно вырастить на дачной грядке в практически любом климате, хранится корнеплод хорошо, а борщ или винегрет представить без него просто невозможно. Так что самое время узнать о свекле побольше и обзавестись новым рецептом блюда с ней.

4 интересных факта о свекле

  • Свекла известна мировому сообществу с давних времен, при этом удивительно, что первыми ее в пищу стали употреблять древние римляне, в то время как древние греки предпочитали ее использовать исключительно в качестве лекарственного средства.

  • В Средние века свекла особенно ценилась в Европе. Дело в том, что существовало поверье: если часто есть этот корнеплод, существенно снижается риск заразиться чумой. Судя по количеству умерших из-за двух эпидемий этой страшной болезни, никакой рациональной основы у этого заблуждения не было.

  • На Руси свеклу не только ели, но и регулярно использовали в качестве натурального красителя тканей и в косметических целях — ею румянили щеки. Кстати, древние персы недолюбливали этот продукт, так как считали его символом ссоры и раздоров. А гениальный Альберт Эйнштейн и вовсе ее люто ненавидел.

  • Мы привыкли, что свекла — это съедобные корешки, которые варят, парят, запекают, маринуют, однако ее ботва, которая, к слову, может достигать двух метров в длину, тоже употребляется в пищу. Правда, стоит отметить, что листья и стебли не всех сортов одинаково вкусны, потому преимущественно в кулинарии используют мангольд. Сегодня это популярный и очень полезный ингредиент микса салатов.

Марина Бессонова
Нутрициолог, специалист по питанию и сбалансированному образу жизни (СОЖ), создатель курса «Эволюция питания»
«Как источник клетчатки свекла имеет уникальную способность не только улучшать работу ЖКТ, но и поглощать токсины, выводить их из организма, тем самым устраивая самый настоящий, но здоровый детокс. Кроме того, свекла — отличный источник многих необходимых витаминов и минералов: витамин В9, марганец, калий, железо, витамин С — это лишь небольшой их список. Также она обладает сильными противовоспалительными свойствами и помогает иммунитету справиться с негативными внешними воздействиями на организм. Еще свекла богата бетаином — антиоксидантом, который потенциально помогает предотвратить или уменьшить жировые отложения в печени и оказывает ей поддержку для защиты от токсинов».

Свекла с киноа, изюмом и авокадо

Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 30 г киноа
  • 10 г изюма
  • 160 г запеченной свеклы
  • 50 г пюре из авокадо
  • 20 г оливкового масла
  • 1 г приправы
  • 1 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Киноа предварительно замочите на 10-15 минут. Затем варите с изюмом и приправами.

Шаг 2. Полученную массу выложите в блюдо, сверху поместите запеченную свеклу с пюре из авокадо. Сбрызните оливковым маслом.

Фото: depositphotos

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