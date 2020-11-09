Продукт недели: свекла
4 интересных факта о свекле
Свекла известна мировому сообществу с давних времен, при этом удивительно, что первыми ее в пищу стали употреблять древние римляне, в то время как древние греки предпочитали ее использовать исключительно в качестве лекарственного средства.
В Средние века свекла особенно ценилась в Европе. Дело в том, что существовало поверье: если часто есть этот корнеплод, существенно снижается риск заразиться чумой. Судя по количеству умерших из-за двух эпидемий этой страшной болезни, никакой рациональной основы у этого заблуждения не было.
На Руси свеклу не только ели, но и регулярно использовали в качестве натурального красителя тканей и в косметических целях — ею румянили щеки. Кстати, древние персы недолюбливали этот продукт, так как считали его символом ссоры и раздоров. А гениальный Альберт Эйнштейн и вовсе ее люто ненавидел.
Мы привыкли, что свекла — это съедобные корешки, которые варят, парят, запекают, маринуют, однако ее ботва, которая, к слову, может достигать двух метров в длину, тоже употребляется в пищу. Правда, стоит отметить, что листья и стебли не всех сортов одинаково вкусны, потому преимущественно в кулинарии используют мангольд. Сегодня это популярный и очень полезный ингредиент микса салатов.
«Как источник клетчатки свекла имеет уникальную способность не только улучшать работу ЖКТ, но и поглощать токсины, выводить их из организма, тем самым устраивая самый настоящий, но здоровый детокс. Кроме того, свекла — отличный источник многих необходимых витаминов и минералов: витамин В9, марганец, калий, железо, витамин С — это лишь небольшой их список. Также она обладает сильными противовоспалительными свойствами и помогает иммунитету справиться с негативными внешними воздействиями на организм. Еще свекла богата бетаином — антиоксидантом, который потенциально помогает предотвратить или уменьшить жировые отложения в печени и оказывает ей поддержку для защиты от токсинов».
Свекла с киноа, изюмом и авокадо
Рецепт от шеф-повара Руслана Закирова, ресторан KUZNYAHOUSE
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 30 г киноа
- 10 г изюма
- 160 г запеченной свеклы
- 50 г пюре из авокадо
- 20 г оливкового масла
- 1 г приправы
- 1 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Киноа предварительно замочите на 10-15 минут. Затем варите с изюмом и приправами.
Шаг 2. Полученную массу выложите в блюдо, сверху поместите запеченную свеклу с пюре из авокадо. Сбрызните оливковым маслом.
Фото: depositphotos
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