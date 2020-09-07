Продукт недели: сочная слива

Что нужно:

100 г мягкого козьего сыра

150 г бекона

1 багет

2 сливы

1 огурец

8 томатов

50 г сливочного масла

1 зубчик чеснока

1 ст. л. оливкового масла

10 мл винного уксуса

30 г базилика

30 г орехов

Микс-салат

Специи по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Багет нарежьте на толстые красивые крутоны и удалите мякоть, но не до конца – у вас должна получиться корзиночка.

Шаг 2. Нарежьте бекон мелкой крошкой и положите в хлебную корзиночку. Для аромата добавьте по одному листику базилика. На выбор можете использовать шалфей или петрушку. Сверху положите по половине грецкого ореха, а верхним слоем – козий сыр. После того как начинка будет готова, поставьте хлебные корзинки в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180°С.

Шаг 3. Пока хлеб запекается, очистите сливы и удалите косточки. На разогретую сковороду добавьте смесь из сливочного и растительного масла, 1 столовую ложку тростникового сахара – в получившейся карамели обжарьте сливы. Для аромата киньте пару веточек тимьяна. Растопленным маслом поливайте сливы со всех сторон.

Шаг 4. Пока слива жарится, сделайте заправку для салата. В отдельной емкости смешайте красный винный уксус, оливковое масло, тимьян, соль и перец по вкусу – всё слегка взбейте вилкой.

Шаг 5. После того как сливы подрумянятся, дайте им чуть-чуть отдохнуть. Карамель, оставшуюся в сковороде, добавьте в заправку для салата.

Шаг 6. Для подачи выложите на тарелку микс-салат, томаты черри, немного свежего огурца и сливы. Запеченный хлеб выложите в центр тарелки и полейте всё карамельной заправкой.