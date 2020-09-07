Продукт недели: сочная слива
5 интересных фактов о сливе
По меркам растений слива живет очень мало, не больше 60 лет, а в среднем всего 25, зато короткий век компенсируется неприхотливостью деревьев, которые с легкостью выдерживают и низкие температуры до -40 градусов. Единственное, что не переносит слива, это заболоченные почвы.
В плодах сливы содержится множество полезных веществ: витамины А, группы В, С, Р, РР, Е и К, микроэлементы калий, йод, железо, медь и цинк. Но наиболее ценна она из-за пектина, клетчатки и многочисленных антиоксидантов, благодаря которым регулярное употребление этого продукта в пищу нормализует работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет и позволяет продлить молодость.
Слива – поистине королевский фрукт. Известно, что неравнодушен к этим плодам был царь Алексей Михайлович, по распоряжению которого в его саду в Измайлово высадили первые деревья, завезенные на территорию России. А английская королева Елизавета II на протяжении многих лет начинает свой день с двух слив, выращенных ее придворными в поместье Холирд-хаус, и только потом переходит к завтраку.
Используется слива не только в кулинарии, но и в косметологии – ее добавляют в качестве мощного антиэйдж-компонента. Но, как уверяют любители народных средств, эффект будет, даже если просто размять фрукт и нанести полученную кашицу на лицо.
На Балканском полуострове существует древняя легенда, согласно которой грешнику нужно обязательно посадить сливову, чтобы надеяться на отпущение грехов. Показательно, что вдоль местных дорог и трасс до сегодняшнего дня произрастает огромное количество этих деревьев. Выводы делайте сами!
Салат со сливами и козьим сыром
Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 100 г мягкого козьего сыра
- 150 г бекона
- 1 багет
- 2 сливы
- 1 огурец
- 8 томатов
- 50 г сливочного масла
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. оливкового масла
- 10 мл винного уксуса
- 30 г базилика
- 30 г орехов
- Микс-салат
- Специи по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Багет нарежьте на толстые красивые крутоны и удалите мякоть, но не до конца – у вас должна получиться корзиночка.
Шаг 2. Нарежьте бекон мелкой крошкой и положите в хлебную корзиночку. Для аромата добавьте по одному листику базилика. На выбор можете использовать шалфей или петрушку. Сверху положите по половине грецкого ореха, а верхним слоем – козий сыр. После того как начинка будет готова, поставьте хлебные корзинки в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180°С.
Шаг 3. Пока хлеб запекается, очистите сливы и удалите косточки. На разогретую сковороду добавьте смесь из сливочного и растительного масла, 1 столовую ложку тростникового сахара – в получившейся карамели обжарьте сливы. Для аромата киньте пару веточек тимьяна. Растопленным маслом поливайте сливы со всех сторон.
Шаг 4. Пока слива жарится, сделайте заправку для салата. В отдельной емкости смешайте красный винный уксус, оливковое масло, тимьян, соль и перец по вкусу – всё слегка взбейте вилкой.
Шаг 5. После того как сливы подрумянятся, дайте им чуть-чуть отдохнуть. Карамель, оставшуюся в сковороде, добавьте в заправку для салата.
Шаг 6. Для подачи выложите на тарелку микс-салат, томаты черри, немного свежего огурца и сливы. Запеченный хлеб выложите в центр тарелки и полейте всё карамельной заправкой.
Фото: pixabay
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