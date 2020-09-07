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Продукт недели: сочная слива

Если вы счастливый обладатель дачи, наверняка у вас где-то растет слива, может быть, даже не одна. Ведь как можно обойтись без этих сочных и сладких плодов, которые созревают в конце лета-начале осени и радуют своим восхитительным вкусом всех любителей фруктов. Именно поэтому редакция Passion.ru назначила сливу продуктом недели. В новом материале вы узнаете о нем много нового, а заодно получите в качестве приятного бонуса чудесный рецепт салата с ней, который не оставит вас равнодушными.

5 интересных фактов о сливе

  • По меркам растений слива живет очень мало, не больше 60 лет, а в среднем всего 25, зато короткий век компенсируется неприхотливостью деревьев, которые с легкостью выдерживают и низкие температуры до -40 градусов. Единственное, что не переносит слива, это заболоченные почвы.

  • В плодах сливы содержится множество полезных веществ: витамины А, группы В, С, Р, РР, Е и К, микроэлементы калий, йод, железо, медь и цинк. Но наиболее ценна она из-за пектина, клетчатки и многочисленных антиоксидантов, благодаря которым регулярное употребление этого продукта в пищу нормализует работу желудочно-кишечного тракта, повышает иммунитет и позволяет продлить молодость.

  • Слива – поистине королевский фрукт. Известно, что неравнодушен к этим плодам был царь Алексей Михайлович, по распоряжению которого в его саду в Измайлово высадили первые деревья, завезенные на территорию России. А английская королева Елизавета II на протяжении многих лет начинает свой день с двух слив, выращенных ее придворными в поместье Холирд-хаус, и только потом переходит к завтраку.

  • Используется слива не только в кулинарии, но и в косметологии – ее добавляют в качестве мощного антиэйдж-компонента. Но, как уверяют любители народных средств, эффект будет, даже если просто размять фрукт и нанести полученную кашицу на лицо.

  • На Балканском полуострове существует древняя легенда, согласно которой грешнику нужно обязательно посадить сливову, чтобы надеяться на отпущение грехов. Показательно, что вдоль местных дорог и трасс до сегодняшнего дня произрастает огромное количество этих деревьев. Выводы делайте сами!

Салат со сливами и козьим сыром

Рецепт от Григория Мосина, ведущего программы «Завтрак для любимой» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 100 г мягкого козьего сыра
  • 150 г бекона
  • 1 багет
  • 2 сливы
  • 1 огурец
  • 8 томатов
  • 50 г сливочного масла
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 10 мл винного уксуса
  • 30 г базилика
  • 30 г орехов
  • Микс-салат
  • Специи по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Багет нарежьте на толстые красивые крутоны и удалите мякоть, но не до конца – у вас должна получиться корзиночка.

Шаг 2. Нарежьте бекон мелкой крошкой и положите в хлебную корзиночку. Для аромата добавьте по одному листику базилика. На выбор можете использовать шалфей или петрушку. Сверху положите по половине грецкого ореха, а верхним слоем – козий сыр. После того как начинка будет готова, поставьте хлебные корзинки в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180°С.

Шаг 3. Пока хлеб запекается, очистите сливы и удалите косточки. На разогретую сковороду добавьте смесь из сливочного и растительного масла, 1 столовую ложку тростникового сахара – в получившейся карамели обжарьте сливы. Для аромата киньте пару веточек тимьяна. Растопленным маслом поливайте сливы со всех сторон.

Шаг 4. Пока слива жарится, сделайте заправку для салата. В отдельной емкости смешайте красный винный уксус, оливковое масло, тимьян, соль и перец по вкусу – всё слегка взбейте вилкой.

Шаг 5. После того как сливы подрумянятся, дайте им чуть-чуть отдохнуть. Карамель, оставшуюся в сковороде, добавьте в заправку для салата.

Шаг 6. Для подачи выложите на тарелку микс-салат, томаты черри, немного свежего огурца и сливы. Запеченный хлеб выложите в центр тарелки и полейте всё карамельной заправкой.

Фото: pixabay

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