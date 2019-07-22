Продукт недели: малина

«Ягода малина нас к себе манила…» Да-да, этой ягоде посвящали стихи и песни. И неудивительно, ведь малина обладает приятным вкусом и очень доступна в наших краях – ею можно полакомиться на даче, у бабушки в деревне, а если нет такой возможности, найти на прилавках магазинов, причем покупная будет ничуть не хуже собственноручно собранной. Но несмотря на всенародную любовь, что вы знаете об этом продукте?