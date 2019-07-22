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Продукт недели: малина

«Ягода малина нас к себе манила…» Да-да, этой ягоде посвящали стихи и песни. И неудивительно, ведь малина обладает приятным вкусом и очень доступна в наших краях – ею можно полакомиться на даче, у бабушки в деревне, а если нет такой возможности, найти на прилавках магазинов, причем покупная будет ничуть не хуже собственноручно собранной. Но несмотря на всенародную любовь, что вы знаете об этом продукте?

Слышали когда-нибудь, например, что малина с точки зрения ботаники вовсе не ягода, а многокостянка? Или о том, что именно ее, а вовсе не клубнику или землянику, чаще всего упоминают в русских сказках? Редакция Passion.ru решила, что вам просто необходимо узнать об этом продукте больше.

5 интересных фактов о малине

  • Исторической родиной малины считается остров Крит – первые упоминания о ней относятся аж к III веку до нашей эры. В Европе ее начали выращивать в XVI веке, а в нашей стране она оказалась еще столетие спустя – согласно легенде, первый малиновый сад в России приказал разбить Юрий Долгорукий. К слову сказать, этот кустарник настолько неприхотлив, что может произрастать практически где угодно, но предпочитает все же страны с умеренно жарким климатом.
  • С одного куста малины можно собрать до полутора килограммов сочных ягод. Самый большой урожай – больше 200 тысяч тонн – собирают в России, так что наша страна – мировой лидер по выращиванию этого продукта. Следом с большим отставанием идут Сербия и США.
  • На сегодняшний день насчитывается более 200 сортов малины. Оттенок ягод может варьироваться от бледно-розового, всех оттенков красного и насыщенно-бордового до желтого и даже черного. Кстати, существует дикая малина и культивированная. Выращенная в саду, как правило, крупнее лесной, но уступает последней по целебным свойствам.
  • Малина очень полезна: в ней содержатся витамины группы В, А, С, а также железо, калий, магний, цинк, кальций, фолиевая кислота, медь. Ягоды полезны для укрепления иммунитета и улучшения обмена веществ. Малину рекомендуют есть беременным женщинам. Не менее полезны и листья кустарника: их используют для нормализации давления, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, лечения органов дыхания, гастрита, энтерита. Кстати, если их высушить, они могут стать прекрасной альтернативой чаю.
  • Косметологи уверяют, что малина благотворно сказывается на состоянии кожи и цвете лица. В народной медицине ее считают прекрасным средством против тошноты, простуды и лихорадки, гриппа и воспалений. Не менее ценят малину и в традиционной медицине, причем не только за полезные свойства (лекарства на из нее помогают избавиться от прыщей и ожогов), но за и вкусовые качества – малину часто используют в качестве подсластителя в микстурах и других препаратах.

Кранахан

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Кранахан – это традиционный шотландский десерт из овсяных хлопьев, сливочного крема, малины, меда и островного виски с торфяными нотками.

Что нужно на 1 порцию:

  • 30 г взбитых сливок
  • 50 г малины
  • 15 г виски
  • 10 г овсяных хлопьев
  • 10 г сахара
  • 10 г меда
  • 2 г мяты

Как приготовить:

Шаг 1. Малину, виски, мед перемешайте и немного подогрейте.

Шаг 2. Овсяные хлопья и сахар перемешайте и обжарьте в духовке в течение 3 минут.

Шаг 3. Выложите в бокал слоями малиново-медовую смесь, сверху – овсяные хлопья. Сверху добавьте взбитые сливки и украсьте свежей малиной и веточкой мяты.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo

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