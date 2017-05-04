Продукт недели: сморчки

5 интересных фактов
- Первые сморчки отличаются некоторой водянистостью, майские грибы более крепкие и ароматные. Растут они чаще всего группами. Искать их надо на полянах, в оврагах, на опушках и местах, где были лесные пожары.
- Сморчки не употребляют в сыром виде из-за ядовитых веществ, которые можно нейтрализовать правильной обработкой. Опасность этих грибов связана и с тем, что они весьма похожи на другие, опасные для здоровья грибы, — строчки.
- Как обезопасить себя и обработать сморчки? Сначала их промывают и варят в течение 15 минут, воду сливают, промывают под проточной водой. Перед приготовлением грибы тщательно очищаются и замачиваются в воде на один час.
- Употребляют сморчки вареными, тушеными и жареными, добавляют их в соусы и начинки. Эти грибы не маринуют и не солят. Из высушенного сморчка можно сделать порошок, чтобы потом придавать грибной аромат разным блюдам.
- В сморчках содержится вещество под названием FD4. Оно является разновидностью полисахаридов и укрепляет глазные мышцы, при этом напрямую работая с хрусталиком глаза (не дает ему мутнеть). На основе сока этого гриба даже выпускается лекарство.
Салат из тыквы со сморчками
Вам понадобится:
- сморчки — 50 г
- тыква — 150 г
- корень сельдерея — 50 г
- оливковое масло — 20 г
- руккола — 10 г
- соль, перец черный молотый, зелень
Приготовление:
Нарезать тыкву квадратиками, завернуть в фольгу и запечь в духовке. Корень сельдерея натереть на мелкой терке. Обработанные сморчки очистить, промыть, отварить в подсоленной воде, нафаршировать массой из сельдерея и выложить на кусочки тыквы. Расположить кусочки тыквы на листьях салата, украсить зеленью.
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