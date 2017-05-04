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Продукт недели: сморчки

Самые ранние грибы появляются в начале мая. Они коричневые, продолговатые, с шапочкой, похожей на мочалку. Это очень вкусные грибы, главное, их правильно обработать и приготовить.

5 интересных фактов

  1. Первые сморчки отличаются некоторой водянистостью, майские грибы более крепкие и ароматные. Растут они чаще всего группами. Искать их надо на полянах, в оврагах, на опушках и местах, где были лесные пожары.
  2. Сморчки не употребляют в сыром виде из-за ядовитых веществ, которые можно нейтрализовать правильной обработкой. Опасность этих грибов связана и с тем, что они весьма похожи на другие, опасные для здоровья грибы, — строчки.
  3. Как обезопасить себя и обработать сморчки? Сначала их промывают и варят в течение 15 минут, воду сливают, промывают под проточной водой. Перед приготовлением грибы тщательно очищаются и замачиваются в воде на один час.
  4. Употребляют сморчки вареными, тушеными и жареными, добавляют их в соусы и начинки. Эти грибы не маринуют и не солят. Из высушенного сморчка можно сделать порошок, чтобы потом придавать грибной аромат разным блюдам.
  5. В сморчках содержится вещество под названием FD4. Оно является разновидностью полисахаридов и укрепляет глазные мышцы, при этом напрямую работая с хрусталиком глаза (не дает ему мутнеть). На основе сока этого гриба даже выпускается лекарство.

Салат из тыквы со сморчками

Вам понадобится:

  • сморчки — 50 г
  • тыква — 150 г
  • корень сельдерея — 50 г
  • оливковое масло — 20 г
  • руккола — 10 г
  • соль, перец черный молотый, зелень

Приготовление:

Нарезать тыкву квадратиками, завернуть в фольгу и запечь в духовке. Корень сельдерея натереть на мелкой терке. Обработанные сморчки очистить, промыть, отварить в подсоленной воде, нафаршировать массой из сельдерея и выложить на кусочки тыквы. Расположить кусочки тыквы на листьях салата, украсить зеленью.

Фото: shutterstock.com

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