Продукт недели: слива

Интересные факты о сливе
- Слива – это продукт селекции, появившийся путем скрещивания алычи и тёрна, потому в диком виде не встречается никогда. Но сливовые деревья, хоть и не долгожители (срок их жизни не больше 60 лет), очень неприхотливы – они легко растут как в южных, так и северных широтах, спокойно выдерживают минусовые температуры и единственное, чего они не терпят – заболоченные почвы.
- Слива – кладезь витаминов и микроэлементов. В ней содержатся витамины А, группы В, Р, РР, С и К, а также йод, калий, медь цинк и железо. Благодаря этому регулярное употребление сливы благотворно сказывается на работе пищеварительной системы, повышает иммунитет и служит профилактическим средством от многих онкологических заболеваний. А еще в сливах много пектина и клетчатки, которые нормализуют уровень холестерина и выводят из организма токсины и вредные вещества.
- Слива – любимый продукт королевы Елизаветы II. Она в обязательном порядке съедает на завтрак два плода и только потом приступает к основному приему пищи. Причем в сезон ее высочество предпочитает есть плоды, выращенные в ее собственном саду в поместье Холирд-хаус. Еще один из популярных способов приготовления сливы — обжаривать не слишком спелые фрукты с портвейном. Получается универсальная добавка как к салатам, мясу, так и к сладкому. Еще одно лакомство, которое обожают все члены королевской семьи – сливовые конфеты.
- Слива, помимо кулинарии, используется еще и в бьюти-индустрии. Ее можно встретить в составе многих антивозрастных средств. Причем эффект будет, даже если вы просто нанесете маску из очищенного и превращенного в кашицу фрукта дома.
- Слива – один из любимых продуктов многих известных шеф-поваров. Например, прославленный Гордон Рамзи заявляет, что нет лучше блюда, чем сливовый пудинг. Не пренебрегают этим продуктом и наши шефы.
Когда я на прилавках вижу сливу, сразу бросаюсь покупать, чтобы готовить из нее салаты, выпекать пироги, делать домашний чернослив.
Мой любимый салат – из курицы и сливы, потому что этот плод имеет пряный вкус, немного сладковатый, тем не менее не такой приторный, как все летние фрукты, чуть-чуть с кислинкой.
Или, к примеру, я делаю свой получернослив. Для этого очищаю плоды, слегка подвяливаю, немного подсушиваю в духовке пару часов при температуре 60-70 градусов.
Сейчас я делаю для ресторана «Сахалин» тар-тар из угря: для этого беру сливу, добавляю сливочного сыра и рубленого копченого угря. Вкус получается замечательный!
Крамбл со сливами
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 10 крупных слив
- 150 г пшеничной муки
- 120 г сливочного масла
- 4 ст. л. сахара
- ¼ ч. л. морской соли
Как приготовить:
Шаг 1. 100 г охлажденного сливочного масла нарежьте небольшими кубиками и выложите в глубокую миску.
Шаг 2. Добавьте муку, 2 столовые ложки сахарного песка и соль и разотрите полученную смесь в крошку.
Шаг 3. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и нарежьте на четвертинки.
Шаг 4. Форму для выпечки смажьте оставшимся сливочным маслом и присыпьте двумя столовыми ложками сахара. Сверху выложите сливы и равномерно посыпьте мучной крошкой.
Шаг 5. Духовку разогрейте до 180 градусов и отправьте в нее крамбл на 25-30 минут.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!