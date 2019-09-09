Продукт недели: слива

Когда я на прилавках вижу сливу, сразу бросаюсь покупать, чтобы готовить из нее салаты, выпекать пироги, делать домашний чернослив.

Мой любимый салат – из курицы и сливы, потому что этот плод имеет пряный вкус, немного сладковатый, тем не менее не такой приторный, как все летние фрукты, чуть-чуть с кислинкой.

Или, к примеру, я делаю свой получернослив. Для этого очищаю плоды, слегка подвяливаю, немного подсушиваю в духовке пару часов при температуре 60-70 градусов.

Сейчас я делаю для ресторана «Сахалин» тар-тар из угря: для этого беру сливу, добавляю сливочного сыра и рубленого копченого угря. Вкус получается замечательный!

Крамбл со сливами