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Продукт недели: сладкая тыква

Тыква – продукт не только для нашего рациона, она уже давно стала украшением для квартиры, маленьким солнышком, которое освещает дом в конце октября. Что только из нее не делают к празднику нечистой силы – и подсвечники, и супницы, и даже используют в качестве аксессуара. Однако не будем забывать о главном предназначении тыквы – дарить нам витаминный заряд. Давайте разберемся подробнее, что это за универсальный продукт такой.

5 интересных фактов о тыкве

Анна Ивашкевич
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член союза национальной ассоциации клинического питания
  • Тыква относится к травянистым растениям из семейства тыквенные. Ее родственниками по праву родства являются не только огурцы, кабачки и дыни, но и даже арбуз.
  • По составу полезных веществ тыква опережает лучшие сорта яблок: пектин, содержащийся в данном продукте, поможет вывести холестерин из организма, тыквенный сок советуют пить при запорах, а отвар ее цветков эффективен при наличии ран. Свежий сок из тыквы иногда используют в качестве натурального снотворного, а также тыквенный сок – мощный природный антиоксидант.
  • Мы привыкли считать тыкву яркого-оранжевой – эдаким продуктом, который помогает избавиться от осенней депрессии. Однако тыквы бывают разных цветов: серо-голубые, белые, желтые и даже розовые.
  • Тыква – это диетический продукт, который не только после себя не оставляет тяжести в животе, но и помогает похудеть. В одном килограмме тыквы содержится около 250 ккал. Помимо этого тыква полезна для сердца, избавляет от отеков и укрепляет сосуды.
  • Ну и, под занавес довольно интересная информация: в 2016 году тыква была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Фермер из Бельгии вырастил «ягодку» весом более двух тонн.
Благодаря ее полезным свойствам в осенний сезон тыкву необходимо включать в рацион, и сделать это проще, чем вы думаете. Из нее можно делать все от супов до десертов.

Хапама

рецепт от Гаяне Бреиовой, ресторатора, телеведущей, автора книг, владелицы ресторана Gayane's и «Vеганутые»

Фото: vostock-photo

Что нужно на 4 порции:

  • 1 ½ кг сладкой тыквы
  • ½ стакана круглозерного риса
  • 2 кислых яблока
  • 100 г изюма
  • 3 ст. л. цветочного меда
  • сахарный песок — по вкусу
  • 100 г сливочного масла
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ст. л. оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Тыкву промойте, срежьте верхушку, затем выньте ложкой все семена изнутри.

Шаг 2. Приготовьте начинку: нарежьте яблоки кубиками, изюм промойте в кипяченой воде и просушите. Рис отварите в большом количестве подсоленной воды до полуготовности, откиньте на сито.

Шаг 4. В емкости перемешайте остывший рис, яблоки, изюм, сахар, мед, корицу.

Шаг 5. Начините тыкву приготовленной смесью, добавьте 100 мл горячей воды и кусочек масла. Накройте тыкву срезанной верхушкой или фольгой. Бока смажьте оливковым или любым растительным маслом и запекайте 1 час при температуре 180 градусов.

Шаг 6. Через час снимите крышку, смажьте верхушку тыквы оливковым маслом и продолжайте запекать еще 30-40 минут. Готовность тыквы проверяйте ножом: если он снаружи легко входит в мякоть, тыква готова.

Фото: vostock-photo

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