Продукт недели: сладкая тыква

Тыква – продукт не только для нашего рациона, она уже давно стала украшением для квартиры, маленьким солнышком, которое освещает дом в конце октября. Что только из нее не делают к празднику нечистой силы – и подсвечники, и супницы, и даже используют в качестве аксессуара. Однако не будем забывать о главном предназначении тыквы – дарить нам витаминный заряд. Давайте разберемся подробнее, что это за универсальный продукт такой.