Продукт недели: сладкая дыня

5 интересных фактов о дыне
- Дыня – растение семейства тыквенных, потому ее ближайшими родственниками являются кабачки и огурцы (спорим, вы и не догадывались?). Исторической родиной продукта считается Африка и юго-западные районы Азии. Бахчевая красавица начала свое путешествие по миру благодаря испанским поселенцам, которые завезли ее в Америку. Кстати, в Европе дыня долгое время считалась редким деликатесом, доступным лишь богатым аристократам.
- Лидерами по выращиванию дынь сегодня являются китайцы: они ежегодно собирают 8 миллионов тонн, что составляет 25% от всего мирового урожая. Кстати, дыня – не помидор, если ее сорвали недозрелой, она уже не станет слаще, и «не дойдет до кондиции».
- Дыня, несмотря на то, что сладкая, довольно низкокалорийная: всего 38 ккал на 100 г. На Востоке считается, что она делает волосы блестящими, глаза молодыми, губы свежими, желания сильными, возможности исполнимыми, мужчин желанными, а женщин прекрасными. Красиво, правда? Но дыни, несмотря на то, что на 90% состоят из воды, очень полезны: в них много витамина А и С, витамины группы В, железо, фосфор, калий и марганец. Кроме того, содержащиеся в них вещества стимулируют выработку гормона счастья – серотонина. Так что дыня еще и природный антидепрессант.
- Дыня, конечно, продукт вкусный и полезный, но употреблять ее на голодный желудок крайне не рекомендуется – легко можно заработать расстройство пищеварительной системы. Впрочем, с молоком этот продукт тоже несовместим – ровно по тем же причинами. Все потому, что в дыне содержится много щелочи и клетчатки, которые и стимулируют работу кишечника, тем самым очищая его и выводя токсины.
- Вес самой крупной дыни в мире составил 200 килограммов! Вырастил ее австрийский фермер в 2009 году, с тех пор рекорд пока никто не смог побить. В мире существует около 200 сортов этого продукта. Самым дорогим является японский «Юбари Кинг», отличающийся, по словам знающих людей, необыкновенным вкусом, однако и стоят такие дыни по несколько тысяч долларов за штуку.
Салат с дыней и авокадо
рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г салата Романо
- 10 г салата Фриссе
- 10 г салата Радичио
- 15 г рукколы
- 20 г клубники
- 30 г дыни
- 10 г голубики
- 10 г маслин
- 10 г орехов пекан
- 20 г авокадо
- 30 г сыра Горгонзола
для соуса:
- 40 г оливкового масла
- 20 г бальзамического уксуса
- 10 мл сока лимона
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте все виды салатов.
Шаг 2. Дыню и авокадо очистите и нарежьте кубиками.
Шаг 3. Сыр нарежьте треугольниками.
Шаг 4. Смешайте дыню, ягоды и авокадо с миксом салатов, добавьте маслины и заправьте соусом (для его приготовления смешайте все ингредиенты до однородности).
Шаг 5. Выложите на тарелку салат, по кругу украсьте сыром и орехами.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!