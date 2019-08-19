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Продукт недели: сладкая дыня

Сезон дынь в самом разгаре, и от разнообразия выбора просто захватывает дух. Хотите ярко-желтые кругленькие? А может, вытянутые «торпеды»? Или зелено-полосатые малышки? Сортов дынь действительно очень много, но все их отличает изысканный, медово-сладкий вкус. Этот продукт – эдакий прощальный поцелуй уходящего лета. Но что вы знаете о дынях? Кто их ближайшие «родственники»? Какова калорийность? И есть ли от дынь польза или это лишь вкусное лакомство? Редакция Passion.ru рассказывает вам об этом продукте и делится рецептом вкусного салата с ним же в главной роли.

5 интересных фактов о дыне

  • Дыня – растение семейства тыквенных, потому ее ближайшими родственниками являются кабачки и огурцы (спорим, вы и не догадывались?). Исторической родиной продукта считается Африка и юго-западные районы Азии. Бахчевая красавица начала свое путешествие по миру благодаря испанским поселенцам, которые завезли ее в Америку. Кстати, в Европе дыня долгое время считалась редким деликатесом, доступным лишь богатым аристократам.
  • Лидерами по выращиванию дынь сегодня являются китайцы: они ежегодно собирают 8 миллионов тонн, что составляет 25% от всего мирового урожая. Кстати, дыня – не помидор, если ее сорвали недозрелой, она уже не станет слаще, и «не дойдет до кондиции».
  • Дыня, несмотря на то, что сладкая, довольно низкокалорийная: всего 38 ккал на 100 г. На Востоке считается, что она делает волосы блестящими, глаза молодыми, губы свежими, желания сильными, возможности исполнимыми, мужчин желанными, а женщин прекрасными. Красиво, правда? Но дыни, несмотря на то, что на 90% состоят из воды, очень полезны: в них много витамина А и С, витамины группы В, железо, фосфор, калий и марганец. Кроме того, содержащиеся в них вещества стимулируют выработку гормона счастья – серотонина. Так что дыня еще и природный антидепрессант.
  • Дыня, конечно, продукт вкусный и полезный, но употреблять ее на голодный желудок крайне не рекомендуется – легко можно заработать расстройство пищеварительной системы. Впрочем, с молоком этот продукт тоже несовместим – ровно по тем же причинами. Все потому, что в дыне содержится много щелочи и клетчатки, которые и стимулируют работу кишечника, тем самым очищая его и выводя токсины.
  • Вес самой крупной дыни в мире составил 200 килограммов! Вырастил ее австрийский фермер в 2009 году, с тех пор рекорд пока никто не смог побить. В мире существует около 200 сортов этого продукта. Самым дорогим является японский «Юбари Кинг», отличающийся, по словам знающих людей, необыкновенным вкусом, однако и стоят такие дыни по несколько тысяч долларов за штуку.

Салат с дыней и авокадо

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г салата Романо
  • 10 г салата Фриссе
  • 10 г салата Радичио
  • 15 г рукколы
  • 20 г клубники
  • 30 г дыни
  • 10 г голубики
  • 10 г маслин
  • 10 г орехов пекан
  • 20 г авокадо
  • 30 г сыра Горгонзола

для соуса:

  • 40 г оливкового масла
  • 20 г бальзамического уксуса
  • 10 мл сока лимона

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте все виды салатов.

Шаг 2. Дыню и авокадо очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Сыр нарежьте треугольниками.

Шаг 4. Смешайте дыню, ягоды и авокадо с миксом салатов, добавьте маслины и заправьте соусом (для его приготовления смешайте все ингредиенты до однородности).

Шаг 5. Выложите на тарелку салат, по кругу украсьте сыром и орехами.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены ресторанами

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