Продукт недели: сладкая дыня

Что нужно:

40 г салата Романо

10 г салата Фриссе

10 г салата Радичио

15 г рукколы

20 г клубники

30 г дыни

10 г голубики

10 г маслин

10 г орехов пекан

20 г авокадо

30 г сыра Горгонзола

для соуса:

40 г оливкового масла

20 г бальзамического уксуса

10 мл сока лимона

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте все виды салатов.

Шаг 2. Дыню и авокадо очистите и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Сыр нарежьте треугольниками.

Шаг 4. Смешайте дыню, ягоды и авокадо с миксом салатов, добавьте маслины и заправьте соусом (для его приготовления смешайте все ингредиенты до однородности).

Шаг 5. Выложите на тарелку салат, по кругу украсьте сыром и орехами.