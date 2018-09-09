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Продукт недели: сибас

Вы ни разу не заказывали в ресторане и не покупали сибаса? Вряд ли, просто у этой вкусной рыбки много названий: лаврак, морской судак, волк, лубина, бранцино или брандзино, спигола, раньо.

5 интересных фактов

  1. Сибас часто путают с дорадой. Хотя не так уж они и похожи, только по вкусу. Отличительной чертой дорада является наличие золотистой полоски на выпуклом лбу. Отсюда, кстати, ее второе название — золотистый спар.
  2. Мясо морского судака и дорады считается диетическим — нежирное, богатое белком. Готовят сибаса самыми разнообразными способами — как придумаете, так и делайте. Самый распространенный — рыба, запеченная в фольге в духовке.
  3. Правильно произносить слово СибАс нужно, делая ударение на последний слог. Славится она высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Стоит отметить, что в сибасе их содержится чуть ли не рекордное количество. Калорий в нем немного — 82 ккал на 100 г.
  4. В сибасе содержатся белки и большое количество минералов. К примеру, фосфор, железо и кальций. Еще в нем много протеинов, витаминов (A, E, D, K). А как вы знаете, они очень полезные, способствуют психическому и эмоциональному тонусу организма.
  5. Самый распространенный способ приготовления сибаса — запекание его в соли. Подают такое блюдо обычно в соленом панцире, перед этим устраивая шоу — поджигая рыбу. Мы же научим вас варить знаменитый рыбный суб с сибасом — буйабес.

Буйабес с морепродуктами и сибасом

Вам понадобится:

  • Стебель сельдерея — 2 штуки
  • Морковь — 2 штуки
  • Лук репчатый — 2 штуки
  • Петрушка — по вкусу
  • Голова лосося — 1 штука
  • Томатная паста — 100 г
  • Мидии — 300 г
  • Креветки — 300 г
  • Сибас — 1 штука
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Анис (бадьян) — 3 штуки
  • Шафран — щепотка
  • Букет гарни — 1 пучок
  • Помидоры — 3 штуки
  • Белое сухое вино — 300 мл
  • Цедра апельсина — щепотка

Приготовление:

Немного обжарить крупные куски моркови и букет гарни. Добавить к ним голову лосося. Можно использовать разную рыбу, точнее их головы, чем разнообразнее — тем лучше. Залить двумя литрами воды и положить в бульон небольшую луковицу целиком. Креветки почистить и добавить также в бульон. Варить долго, часа полтора-два, не меньше. Пока готовится бульон, разделать сибаса на филе и порезать на небольшие куски. Можно использовать филе нескольких видов рыб. Подготовить помидоры (ошпарить, снять шкурку, удалить семечки, мелко порубить). Вынуть луковицу из бульона, процедить, не забыв отжать гущу из овощей. В посудине типа сковороды вок на растительном масле обжарить мелко нарезанные сельдерей, чеснок, морковь, лук, чтобы стали немного мягкими. Положить бадьян, добавить томатную пасту и ложку сахара. Чуть-чуть потушить и влить вино. Подождать, когда выпарится алкоголь. Добавить подготовленные помидоры, затем влить бульон (его должно остаться около литра) и варить на медленном огне суп еще минут 10. Вынуть звездочки бадьяна и все остальное измельчить блендером. Добавить филе рыбы, апельсиновую цедру и шафран. Посолить, поперчить по вкусу. Спустя примерно 7 минут добавить мидии, креветки, зелень петрушки и сразу же снять с огня и плотно накрыть крышкой. Дать супу немного настояться и подавать, разлив по тарелкам, украсив мидиями в раковинах.

Фото: Shutterstock

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