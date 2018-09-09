Продукт недели: сибас

Вам понадобится:

Стебель сельдерея — 2 штуки

Морковь — 2 штуки

Лук репчатый — 2 штуки

Петрушка — по вкусу

Голова лосося — 1 штука

Томатная паста — 100 г

Мидии — 300 г

Креветки — 300 г

Сибас — 1 штука

Чеснок — 3 зубчика

Анис (бадьян) — 3 штуки

Шафран — щепотка

Букет гарни — 1 пучок

Помидоры — 3 штуки

Белое сухое вино — 300 мл

Цедра апельсина — щепотка

Приготовление:

Немного обжарить крупные куски моркови и букет гарни. Добавить к ним голову лосося. Можно использовать разную рыбу, точнее их головы, чем разнообразнее — тем лучше. Залить двумя литрами воды и положить в бульон небольшую луковицу целиком. Креветки почистить и добавить также в бульон. Варить долго, часа полтора-два, не меньше. Пока готовится бульон, разделать сибаса на филе и порезать на небольшие куски. Можно использовать филе нескольких видов рыб. Подготовить помидоры (ошпарить, снять шкурку, удалить семечки, мелко порубить). Вынуть луковицу из бульона, процедить, не забыв отжать гущу из овощей. В посудине типа сковороды вок на растительном масле обжарить мелко нарезанные сельдерей, чеснок, морковь, лук, чтобы стали немного мягкими. Положить бадьян, добавить томатную пасту и ложку сахара. Чуть-чуть потушить и влить вино. Подождать, когда выпарится алкоголь. Добавить подготовленные помидоры, затем влить бульон (его должно остаться около литра) и варить на медленном огне суп еще минут 10. Вынуть звездочки бадьяна и все остальное измельчить блендером. Добавить филе рыбы, апельсиновую цедру и шафран. Посолить, поперчить по вкусу. Спустя примерно 7 минут добавить мидии, креветки, зелень петрушки и сразу же снять с огня и плотно накрыть крышкой. Дать супу немного настояться и подавать, разлив по тарелкам, украсив мидиями в раковинах.

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