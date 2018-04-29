Вам понадобится:

Лук репчатый - 30 г

Масло растительное - 10 г

Шпинат - 500 грамм

Грецкий орех - 100 г

Уцхо-сунели - 3 г

Шафран имеретинский - 1 г

Перец чили молотый - 0,5 г

Кориандр молотый - 2 г

Соль - 2 г

Кинза - 5 г

Уксус винный – по вкусу

Чеснок - 10 г

Приготовление:

В кипящую, подсоленную воду положить шпинат и немного пищевой соды. Через мелкую мясорубку несколько раз прокрутить грецкий орех и чеснок. Смесь ореха и чеснока добавить к мелко порубленному шпинату. На сковороде обжарить лук и добавить к нему получившуюся массу. Добавить специи и зелень. Руками перемешать однородную массу, чтобы она была эластичной. Добавить уксус и еще раз перемешать. Слепить шарики. Украшайте гранатом, кинзой и грецкими орехами и на стол!

Фото: shutterstock.com, архив ресторана