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Казалось бы, шпинат ничего особенного из себя не представляет, но он вообще является родственником лебеды. А потому вызывает недоверие у некоторых российских хозяек. Разбираемся, почему же его не стоит игнорировать.

5 интересных фактов

  1. Листья здорового свежего шпината — нежные, но плотные, не вялые, ярко-зеленые. Темные листья, сухие по краям, говорят о том, что срок шпината уже вышел.
  2. Перед приготовлением отберите самые крепкие растения, промойте листья под струей воды, замочите в холодной подсоленной воде на полчаса, удаляя тем самым остатки «химии» и прочие загрязнения.
  3. Молодые нежные сырые (не прошедшие тепловую обработку) листья шпината обладают способностью защищать слизистую оболочку желудка, тем самым уменьшая возникновение язвы.
  4. Молодые нежные сырые (не прошедшие тепловую обработку) листья шпината обладают способностью защищать слизистую оболочку желудка, тем самым уменьшая возникновение язвы.
  5. Высокое содержание калия и низкое содержание натрия в шпинате — это подарок для страдающих гипертонией. Фолиевая кислота также способствует снижению гипертензии и расслабляет сосуды, поддерживая оптимальную работу сердечно-сосудистой системы.

Пхали из шпината

Фото: Ресторан Казбек, шеф-повар Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

  • Лук репчатый - 30 г
  • Масло растительное - 10 г
  • Шпинат - 500 грамм
  • Грецкий орех - 100 г
  • Уцхо-сунели - 3 г
  • Шафран имеретинский - 1 г
  • Перец чили молотый - 0,5 г
  • Кориандр молотый - 2 г
  • Соль - 2 г
  • Кинза - 5 г
  • Уксус винный – по вкусу
  • Чеснок - 10 г

Приготовление:

В кипящую, подсоленную воду положить шпинат и немного пищевой соды. Через мелкую мясорубку несколько раз прокрутить грецкий орех и чеснок. Смесь ореха и чеснока добавить к мелко порубленному шпинату. На сковороде обжарить лук и добавить к нему получившуюся массу. Добавить специи и зелень. Руками перемешать однородную массу, чтобы она была эластичной. Добавить уксус и еще раз перемешать. Слепить шарики. Украшайте гранатом, кинзой и грецкими орехами и на стол!

Фото: shutterstock.com, архив ресторана

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