5 интересных фактов
- Листья здорового свежего шпината — нежные, но плотные, не вялые, ярко-зеленые. Темные листья, сухие по краям, говорят о том, что срок шпината уже вышел.
- Перед приготовлением отберите самые крепкие растения, промойте листья под струей воды, замочите в холодной подсоленной воде на полчаса, удаляя тем самым остатки «химии» и прочие загрязнения.
- Молодые нежные сырые (не прошедшие тепловую обработку) листья шпината обладают способностью защищать слизистую оболочку желудка, тем самым уменьшая возникновение язвы.
- Молодые нежные сырые (не прошедшие тепловую обработку) листья шпината обладают способностью защищать слизистую оболочку желудка, тем самым уменьшая возникновение язвы.
- Высокое содержание калия и низкое содержание натрия в шпинате — это подарок для страдающих гипертонией. Фолиевая кислота также способствует снижению гипертензии и расслабляет сосуды, поддерживая оптимальную работу сердечно-сосудистой системы.
Пхали из шпината
Фото: Ресторан Казбек, шеф-повар Мамия Джоджуа
Вам понадобится:
- Лук репчатый - 30 г
- Масло растительное - 10 г
- Шпинат - 500 грамм
- Грецкий орех - 100 г
- Уцхо-сунели - 3 г
- Шафран имеретинский - 1 г
- Перец чили молотый - 0,5 г
- Кориандр молотый - 2 г
- Соль - 2 г
- Кинза - 5 г
- Уксус винный – по вкусу
- Чеснок - 10 г
Приготовление:
В кипящую, подсоленную воду положить шпинат и немного пищевой соды. Через мелкую мясорубку несколько раз прокрутить грецкий орех и чеснок. Смесь ореха и чеснока добавить к мелко порубленному шпинату. На сковороде обжарить лук и добавить к нему получившуюся массу. Добавить специи и зелень. Руками перемешать однородную массу, чтобы она была эластичной. Добавить уксус и еще раз перемешать. Слепить шарики. Украшайте гранатом, кинзой и грецкими орехами и на стол!
Фото: shutterstock.com, архив ресторана