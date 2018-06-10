Блюдо недели: шоколадный фондан

Горячий шоколадный фондан с мороженым из чая матча

Вам понадобится:

Фондан белый шоколадный:

Шоколад белый - 100 г

Мука - 45 г

Масло сливочное 82,2% - 30 г

Яйцо куриное - 2,5 шт

Приготовление:

На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Ввести сахар, перемешанный с просеянной мукой. Разлить в форму. Заморозить.

Фондан темный шоколадный:

Шоколад темный - 237 г

Мука - 270 г

Масло сливочное 82,2% - 250 г

Яйцо куриное - 5,5 шт

Сахар - 170 г

Приготовление:

На водяной бане растопить шоколад со сливочным маслом. Ввести сахар, перемешанный с просеянной мукой. Рядом смешать яйцо с сахаром. Соединить две массы и добавить муку. Полученное тесто поместить на дно маленькой формы, затем шарик замороженного белого шоколада. Закрываем шоколадным тестом. Отправляем в морозилку.

Для мороженого:

Сливки 33% - 400 мл

Молоко сухое - 40 г

Сахар. песок - 70 г

Чай матча - 10 г

Сироп глюкозы - 200 мл

Цедра лайма - 2 г

Краситель - 2 г

Сок юзу - 10 мл

Молоко 3,2% - 400 мл

Соединить все ингредиенты, довести до кипения и ввести чай. Заморозить в форме. На одну порцию использовать 60 г мороженого. На фондан, разогретый в духовке при 180 градусах в течение 10 минут, выложить шарик мороженого.

Приятного аппетита!

Фото: Shutterstock, архив ресторана