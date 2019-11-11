Продукт недели: шиповник
Интересные факты о шиповнике
- По некоторым данным, впервые люди попробовали ягоды шиповника еще в конце Ледникового периода, то есть очень и очень давно. На сегодняшний день известно более 50 000 сортов растения и 400 разновидностей (и на некоторых из них нет шипов). Причем в России произрастает, по разным данным, от 50 до 100 видов, и многие из них есть только в нашей стране и нигде больше.
- Плоды шиповника чрезвычайно полезны: в них огромное количество витаминов Р и К, а содержание витамина С в 50 раз выше, чем в лимоне, и в 10 раз выше, чем в черной смородине. Кстати, полезны не только ягоды, но и лепестки цветов – в них также есть аскорбиновая кислота и целебные эфирные масла, которые снимают воспаление, убивают бактерии и в целом оказывают благотворное влияние на организм
- На Кавказе молодые побеги шиповника ели наряду с овощами, а из листьев и плодов шиповника заваривали чай. В свою очередь, в Словении из шиповника изготавливают как безалкогольные напитки, так и разные ликероводочные изделия разной степени крепости.
- Шиповник – это не только привычный нам кустарник, но и карликовые розы, и целые деревья, которые могут жить до ста лет. Самый большой в мире шиповник – роза Бэнкс – произрастает в Аризоне, США, и занимает территорию площадью 740 кв. м. Весной на нем распускается около 200 000 цветов. Кстати, о цветах! Знаете ли вы, что цветы шиповника закрываются ночью и перед дождем? Делают они это для того, чтобы защитить пыльцу от росы и любой влаги.
«Открою секрет: шиповник я никогда не любил. Однако у бабушки в деревне мы часто пили отвар из его плодов, которые она заваривала кипятком и добавляла пару ложечек сахара. И когда ты его пьешь, понимаешь – напиток богов. А в целом это достаточно малоизученный с точки зрения гастрономии продукт: из него делают варенье, но к моему стыду я его никогда не пробовал. Лично всегда использовал эти ягоды по назначению – срывал и устраивал ими бой, кидаясь в зазевавшихся прохожих. Подозреваю, что из шиповника можно приготовить безалкогольные напитки: морс, компот, кисель, газировку и, конечно, различные настойки, вино, ликеры. Можно попробовать приготовить сладкое: повидло, джем, варенье, бисквит, печенье. А также соусы и подливки: горчичный соус с вареньем из шиповника, кисло-сладкий с медом и фруктами».
Джем из шиповника
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 400 г шиповника
- 500 г сахара (можно немного меньше)
- вода
Как приготовить:
Шаг 1. Ягоды шиповника хорошо промойте и уберите хвостики. Высыпьте их в эмалированную кастрюлю и залейте водой так, чтобы она закрывала ягоды примерно на 3 сантиметра сверху.
Шаг 2. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне до тех пор, пока ягоды не станут мягкими. Не забывайте снимать пенку.
Шаг 3. Мягкие ягоды слегка разомните и откиньте на сито, чтобы стекла вся жидкость (жидкость не выливайте, она нам еще пригодится).
Шаг 4. Как только лишняя жидкость стечет, через мелкое сито перетрите раздавленные ягоды, чтобы отделить ягодное пюре от косточек и кожуры. Шаг 5. Смешайте пюре с жидкостью, слитой с шиповника, добавьте сахар и на небольшом огне уварите до густоты.
Шаг 6. Полученный джем разложите по небольшим баночкам. Его можно использовать в качестве пропитки для торта, разводить в теплой воде и пить для профилактики простудных заболеваний.
Фото: vostock-photo
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