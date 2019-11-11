Продукт недели: шиповник

Что нужно:

400 г шиповника

500 г сахара (можно немного меньше)

вода

Как приготовить:

Шаг 1. Ягоды шиповника хорошо промойте и уберите хвостики. Высыпьте их в эмалированную кастрюлю и залейте водой так, чтобы она закрывала ягоды примерно на 3 сантиметра сверху.

Шаг 2. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите до кипения и варите на медленном огне до тех пор, пока ягоды не станут мягкими. Не забывайте снимать пенку.

Шаг 3. Мягкие ягоды слегка разомните и откиньте на сито, чтобы стекла вся жидкость (жидкость не выливайте, она нам еще пригодится).

Шаг 4. Как только лишняя жидкость стечет, через мелкое сито перетрите раздавленные ягоды, чтобы отделить ягодное пюре от косточек и кожуры. Шаг 5. Смешайте пюре с жидкостью, слитой с шиповника, добавьте сахар и на небольшом огне уварите до густоты.

Шаг 6. Полученный джем разложите по небольшим баночкам. Его можно использовать в качестве пропитки для торта, разводить в теплой воде и пить для профилактики простудных заболеваний.