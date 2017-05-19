5 интересных фактов

  1. Щавелевая кислота обеспечивает этой зелени кислый вкус. Однако избыток кислоты вреден, особенно для тех, кто страдает нарушением обмена веществ.
  2. Растение хорошо влияет на нервную систему, даже снимает приступы раздражения. Щавель способствует выведению из организма «плохого» холестерина, шлаков и токсинов, а также содействует обновлению клеток, нормализации работы кишечника, повышению гемоглобина.
  3. В отличие от другой зелени — крапивы, шпината — щавель, попадая в кипяток, темнеет. Чтобы ваши щи были по-настоящему зелеными, добавляйте к щавелю другую зелень или молодую капусту.
  4. На зиму щавель можно заморозить. Промойте и обсушите листья щавеля, мелко нарежьте и положите в целлофановый пакет. Удалите из него воздух и плотно завяжите, заморозьте.
  5. Соление — это еще один вариант заготовки щавеля. Промытую и мелко нарубленную зелень кладут в банки и пересыпают солью (0,5 стакана на трехлитровую банку зелени), закатывают и хранят в холодильнике.

Салат из помидоров черри и щавеля

Вам понадобится:

  • помидоры черри — 1 лоток
  • щавель — 1 горсть
  • оливковое масло — 1 ст. ложка
  • крупная соль — щепотка
  • молотый черный перец — щепотка

Приготовление:

Щавель промыть, отрезать ножки и крупно нарезать. Черри разделить на четвертинки и перемешать с зеленью. Добавить соль и перец по вкусу, заправить маслом. В этот салат можно добавлять козий сыр — можете попрбовать и такой вариант.

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