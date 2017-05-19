5 интересных фактов
- Щавелевая кислота обеспечивает этой зелени кислый вкус. Однако избыток кислоты вреден, особенно для тех, кто страдает нарушением обмена веществ.
- Растение хорошо влияет на нервную систему, даже снимает приступы раздражения. Щавель способствует выведению из организма «плохого» холестерина, шлаков и токсинов, а также содействует обновлению клеток, нормализации работы кишечника, повышению гемоглобина.
- В отличие от другой зелени — крапивы, шпината — щавель, попадая в кипяток, темнеет. Чтобы ваши щи были по-настоящему зелеными, добавляйте к щавелю другую зелень или молодую капусту.
- На зиму щавель можно заморозить. Промойте и обсушите листья щавеля, мелко нарежьте и положите в целлофановый пакет. Удалите из него воздух и плотно завяжите, заморозьте.
- Соление — это еще один вариант заготовки щавеля. Промытую и мелко нарубленную зелень кладут в банки и пересыпают солью (0,5 стакана на трехлитровую банку зелени), закатывают и хранят в холодильнике.
Салат из помидоров черри и щавеля
Вам понадобится:
- помидоры черри — 1 лоток
- щавель — 1 горсть
- оливковое масло — 1 ст. ложка
- крупная соль — щепотка
- молотый черный перец — щепотка
Приготовление:
Щавель промыть, отрезать ножки и крупно нарезать. Черри разделить на четвертинки и перемешать с зеленью. Добавить соль и перец по вкусу, заправить маслом. В этот салат можно добавлять козий сыр — можете попрбовать и такой вариант.
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