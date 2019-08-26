Продукт недели: щавель

Щавель – растение многогранное: кто-то считает его злостным сорняком, и в то же время во многих уголках планеты его выращивают как лекарственное растение, обладающее внушительным списком полезных свойств, и как ингредиент, придающий блюдам необыкновенный, очень характерный вкус. А что вы знаете об этом продукте?