Продукт недели: щавель

5 интересных фактов о щавеле
- Щавель – близкий родственник ревеня, и хотя внешне они довольно разные, химический состав обоих растений очень схож. Первыми употреблять в пищу его начали французы, начавшие добавлять его в супы и соусы. Произошло это аж в XII веке.
- Для лекарственных целей используются не только вершки, то есть листья и стебли, но и корешки щавеля.
- Несмотря на то, что на Руси щавель долгое время считали сорняком, он – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, которые необходимы для здоровья и долголетия. Судите сами: в нем содержатся бета-каротин, витамины К, С, Е, Н, витамины группы В, дубильные вещества, а также калий, натрий, магний, йод, фтор, марганец, цинк… Список можно продолжать еще долго. Так что выводы делайте сами, насколько полезен этот продукт. От себя лишь добавим: щавель способен снимать воспаление и уменьшать боль в горле и полости рта.
- В малых дозах щавель полезен для лечения диареи, в больших – спасет от запора. Также он оказывает благоприятное действие на работу сердца и сосудов, так как содержащиеся в нем вещества разрушают плохой холестерин. Однако есть этот продукт в период обострения гастрита и язвы не рекомендуется. Кроме того, от щавеля лучше отказаться людям, страдающим от болезней почек (может способствовать образованию камней), а также беременным и кормящим женщинам.
- Отвар из щавеля помогает успокоить нервы, облегчить приступ аллергии, снимет раздражение. Также его можно применять при лечении кожных заболеваний. А листья можно прикладывать к ранам (работает так же эффективно, как подорожник).
Суп щавелевый
рецепт от Павла Пантета, шефа-повара ресторана «Кавказская пленница»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
для бульона:
- 150 г очищенного картофеля
- 500 г говяжьей грудинки
- 130 г щавеля
- 10 г свежего укропа
- 10 г свежей петрушки
- яйца – для подачи
для зажарки:
- 50 г растительного масла
- 42 г очищенной моркови
- 86 г зеленого лука
Как приготовить:
Шаг 1. Подготовленную говяжью вырезку поставьте варить на 1,5 часа.
Шаг 2. Нарежьте овощи соломкой.
Шаг 3. В готовый бульон опустите нарезанный картофель. Варите бульон до готовности картофеля.
Шаг 4. Отдельно на сковороде обжарьте лук и морковь.
Шаг 5. В бульон добавьте готовую зажарку и свежий щавель. Доведите до вкуса солью, перцем.
Шаг 6. Добавьте свеженарезанную зелень.
Шаг 7. Отдельно отварите перепелиные яйца и при подаче украсьте.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!