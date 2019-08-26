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Продукт недели: щавель

Щавель – растение многогранное: кто-то считает его злостным сорняком, и в то же время во многих уголках планеты его выращивают как лекарственное растение, обладающее внушительным списком полезных свойств, и как ингредиент, придающий блюдам необыкновенный, очень характерный вкус. А что вы знаете об этом продукте?

5 интересных фактов о щавеле

  • Щавель – близкий родственник ревеня, и хотя внешне они довольно разные, химический состав обоих растений очень схож. Первыми употреблять в пищу его начали французы, начавшие добавлять его в супы и соусы. Произошло это аж в XII веке.
  • Для лекарственных целей используются не только вершки, то есть листья и стебли, но и корешки щавеля.
  • Несмотря на то, что на Руси щавель долгое время считали сорняком, он – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, которые необходимы для здоровья и долголетия. Судите сами: в нем содержатся бета-каротин, витамины К, С, Е, Н, витамины группы В, дубильные вещества, а также калий, натрий, магний, йод, фтор, марганец, цинк… Список можно продолжать еще долго. Так что выводы делайте сами, насколько полезен этот продукт. От себя лишь добавим: щавель способен снимать воспаление и уменьшать боль в горле и полости рта.
  • В малых дозах щавель полезен для лечения диареи, в больших – спасет от запора. Также он оказывает благоприятное действие на работу сердца и сосудов, так как содержащиеся в нем вещества разрушают плохой холестерин. Однако есть этот продукт в период обострения гастрита и язвы не рекомендуется. Кроме того, от щавеля лучше отказаться людям, страдающим от болезней почек (может способствовать образованию камней), а также беременным и кормящим женщинам.
  • Отвар из щавеля помогает успокоить нервы, облегчить приступ аллергии, снимет раздражение. Также его можно применять при лечении кожных заболеваний. А листья можно прикладывать к ранам (работает так же эффективно, как подорожник).

Суп щавелевый

рецепт от Павла Пантета, шефа-повара ресторана «Кавказская пленница»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

для бульона:

  • 150 г очищенного картофеля
  • 500 г говяжьей грудинки
  • 130 г щавеля
  • 10 г свежего укропа
  • 10 г свежей петрушки
  • яйца – для подачи

для зажарки:

  • 50 г растительного масла
  • 42 г очищенной моркови
  • 86 г зеленого лука

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовленную говяжью вырезку поставьте варить на 1,5 часа.

Шаг 2. Нарежьте овощи соломкой.

Шаг 3. В готовый бульон опустите нарезанный картофель. Варите бульон до готовности картофеля.

Шаг 4. Отдельно на сковороде обжарьте лук и морковь.

Шаг 5. В бульон добавьте готовую зажарку и свежий щавель. Доведите до вкуса солью, перцем.

Шаг 6. Добавьте свеженарезанную зелень.

Шаг 7. Отдельно отварите перепелиные яйца и при подаче украсьте.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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