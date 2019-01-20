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Продукт недели: шафран

Самая дорогая специя, «король пряностей» и «пряность королей», законодатель моды на цвет уже более 4000 лет. Почему этот порошок так ценен, зачем и кому он нужен?

В первую очередь, шафран важен для гурманов. Стоит добавить немного шафрана в блюдо, как оно приобретает аппетитный золотистый цвет и своеобразный запах. Само слово происходит от арабского «за-фран», что означает «быть желтым». Однако важны не только эстетические факторы – с шафраном любое блюдо лучше усваивается. Своеобразный оттенок вкуса и много пользы шафран придает куриным, мясным, рыбным, вегетарианским супам и овощным, рисовым горячим блюдам. В некоторых странах растение кладут в чай и кофе. Эфирное масло шафрана улучшает сохранность пищи, что особенно важно в жарком климате. Шафран считается обязательным ингредиентом многих кушаний восточной и индийской кулинарии. Например, почти каждое блюдо тандури маринуется в смеси, почти обязательно включающей шафран. Но и в европейской кухне есть три блюда, невозможные без шафрана – французский суп буйабесс, испанская паэлья и итальянское ризотто по-милански. Шафран дорог, так как его мало. За год во всем мире собирают всего около 300 тонн шафрана. Точнее, за пару дней. Получают шафран, собирая рыльца пурпурного посевного крокуса, а в одном цветке таких рылец всего три. Причем цветет он только 2-3 дня, а собрать рыльца нужно в первый день раскрытия бутона, да еще вручную, да еще до восхода солнца. Килограмм шафрана получается из 200 000 цветков. Так что шафран – во всех смыслах «золотая» приправа.

5 интересных фактов

  1. Желтый шафран получают из фиолетового цветка крокуса. В диком виде он уже не встречается. Первыми создавать плантации стали испанцы, которые узнали о шафране от арабов. Сегодня крокусы возделывают в Индии, Китае, Японии, Пакистане, Азербайджане, Дагестане, Турции, Испании, Италии, Франции и на Южном берегу Крыма.
  2. Шафран – один из главных элементов аюрведы. входит в состав более 300 лекарственных средств восточной медицины для лечения 90 заболеваний. В современности используется, например, как антидепрессант – укрепляет нервную систему, поднимает настроение и избавляет от бессонницы. В европейской медицине шафран используют при приготовлении глазных капель - он замедляет потерю зрения у пожилых людей.
  3. Шафран шафрану рознь – его качества определяются происхождением. Самый дорогой – испанский шафран, за счет богатого аромата и насыщенного вкуса. Итальянский обладаете самым резким запахом. Иранский и греческий хранятся дольше других. Кашмирский шафран отличается характерным темным цветом.
  4. Так как настоящий шафран дорог, рынок заполнен его имитацией. В древности подделка шафрана каралась сожжением на костре, в более гуманное время за это сажали в тюрьму и взимали огромные штрафы. Сегодня поддельный шафран тоже не приветствуется, однако шанс нарваться на него очень велик. Проще всего подделать молотый шафран. Его имитируют порошком из календулы, куркумы, красного перца и сафрана. Более изысканный способ – подмешать в высококачественные сорта шафран похуже.
  5. Когда-то давно шафран использовали как сильную желтую краску, для живописи, тату, окраски волос. При дворах европейских монархов большой популярностью пользовалась одежда и обувь, окрашенные шафраном . В рыльцах крокуса а содержится желтый пигмент - кроцин, причем всего одно рыльце способно окрасить 3 литра воды.

"Паэлья" с курицей

Вам потребуется:

  • 0, 25 чайной ложки шафрана,
  • 1 луковица,
  • 600 г куриного филе,
  • 750 г бульона,
  • 70 г томатного соуса,
  • 250 г горошка,
  • 250 г риса,
  • оливковое масло,
  • соль,
  • зелень петрушки.

Как приготовить:

Куриное филе вымыть и нарезать на небольшие квадратики. Измельчить лук. В сковороде разогреть оливковое масло, пассеровать его и добавить куриное филе. Готовить, пока мясо не подрумянится, около 15 минут, затем влить горячий бульон, добавить томатную пасту, соль и шафран. Выложить в сковороду рис, перемешать, довести до кипения. Через несколько минут уменьшить огонь и оставить тушиться на 15 минут. Снять сковороду с плиты, накрыть фольгой и дать дойти в течение 5 минут. Теперь можно добавить зелень и подавать.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: shutterstock.com

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