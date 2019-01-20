Продукт недели: шафран

В первую очередь, шафран важен для гурманов. Стоит добавить немного шафрана в блюдо, как оно приобретает аппетитный золотистый цвет и своеобразный запах. Само слово происходит от арабского «за-фран», что означает «быть желтым». Однако важны не только эстетические факторы – с шафраном любое блюдо лучше усваивается. Своеобразный оттенок вкуса и много пользы шафран придает куриным, мясным, рыбным, вегетарианским супам и овощным, рисовым горячим блюдам. В некоторых странах растение кладут в чай и кофе. Эфирное масло шафрана улучшает сохранность пищи, что особенно важно в жарком климате. Шафран считается обязательным ингредиентом многих кушаний восточной и индийской кулинарии. Например, почти каждое блюдо тандури маринуется в смеси, почти обязательно включающей шафран. Но и в европейской кухне есть три блюда, невозможные без шафрана – французский суп буйабесс, испанская паэлья и итальянское ризотто по-милански. Шафран дорог, так как его мало. За год во всем мире собирают всего около 300 тонн шафрана. Точнее, за пару дней. Получают шафран, собирая рыльца пурпурного посевного крокуса, а в одном цветке таких рылец всего три. Причем цветет он только 2-3 дня, а собрать рыльца нужно в первый день раскрытия бутона, да еще вручную, да еще до восхода солнца. Килограмм шафрана получается из 200 000 цветков. Так что шафран – во всех смыслах «золотая» приправа.
5 интересных фактов
- Желтый шафран получают из фиолетового цветка крокуса. В диком виде он уже не встречается. Первыми создавать плантации стали испанцы, которые узнали о шафране от арабов. Сегодня крокусы возделывают в Индии, Китае, Японии, Пакистане, Азербайджане, Дагестане, Турции, Испании, Италии, Франции и на Южном берегу Крыма.
- Шафран – один из главных элементов аюрведы. входит в состав более 300 лекарственных средств восточной медицины для лечения 90 заболеваний. В современности используется, например, как антидепрессант – укрепляет нервную систему, поднимает настроение и избавляет от бессонницы. В европейской медицине шафран используют при приготовлении глазных капель - он замедляет потерю зрения у пожилых людей.
- Шафран шафрану рознь – его качества определяются происхождением. Самый дорогой – испанский шафран, за счет богатого аромата и насыщенного вкуса. Итальянский обладаете самым резким запахом. Иранский и греческий хранятся дольше других. Кашмирский шафран отличается характерным темным цветом.
- Так как настоящий шафран дорог, рынок заполнен его имитацией. В древности подделка шафрана каралась сожжением на костре, в более гуманное время за это сажали в тюрьму и взимали огромные штрафы. Сегодня поддельный шафран тоже не приветствуется, однако шанс нарваться на него очень велик. Проще всего подделать молотый шафран. Его имитируют порошком из календулы, куркумы, красного перца и сафрана. Более изысканный способ – подмешать в высококачественные сорта шафран похуже.
- Когда-то давно шафран использовали как сильную желтую краску, для живописи, тату, окраски волос. При дворах европейских монархов большой популярностью пользовалась одежда и обувь, окрашенные шафраном . В рыльцах крокуса а содержится желтый пигмент - кроцин, причем всего одно рыльце способно окрасить 3 литра воды.
"Паэлья" с курицей
Вам потребуется:
- 0, 25 чайной ложки шафрана,
- 1 луковица,
- 600 г куриного филе,
- 750 г бульона,
- 70 г томатного соуса,
- 250 г горошка,
- 250 г риса,
- оливковое масло,
- соль,
- зелень петрушки.
Как приготовить:
Куриное филе вымыть и нарезать на небольшие квадратики. Измельчить лук. В сковороде разогреть оливковое масло, пассеровать его и добавить куриное филе. Готовить, пока мясо не подрумянится, около 15 минут, затем влить горячий бульон, добавить томатную пасту, соль и шафран. Выложить в сковороду рис, перемешать, довести до кипения. Через несколько минут уменьшить огонь и оставить тушиться на 15 минут. Снять сковороду с плиты, накрыть фольгой и дать дойти в течение 5 минут. Теперь можно добавить зелень и подавать.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: shutterstock.com
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