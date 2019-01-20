Продукт недели: шафран

Вам потребуется:

0, 25 чайной ложки шафрана,

1 луковица,

600 г куриного филе,

750 г бульона,

70 г томатного соуса,

250 г горошка,

250 г риса,

оливковое масло,

соль,

зелень петрушки.

Как приготовить:

Куриное филе вымыть и нарезать на небольшие квадратики. Измельчить лук. В сковороде разогреть оливковое масло, пассеровать его и добавить куриное филе. Готовить, пока мясо не подрумянится, около 15 минут, затем влить горячий бульон, добавить томатную пасту, соль и шафран. Выложить в сковороду рис, перемешать, довести до кипения. Через несколько минут уменьшить огонь и оставить тушиться на 15 минут. Снять сковороду с плиты, накрыть фольгой и дать дойти в течение 5 минут. Теперь можно добавить зелень и подавать.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: shutterstock.com

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