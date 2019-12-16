Продукт недели: сельдь

«Селедка под шубой» – одно из самых популярных новогодних блюд, без которого не обходится ни одно праздничное застолье в первые дни года. А сама рыба, которая стала основой салата, нежно любима в нашей стране и зимой, и летом. Однако селедка – предмет национальной гордости не только в России, но и в Голландии, странах Скандинавии. За что же ее так обожают? И что вообще известно об этой рыбе?