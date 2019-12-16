Продукт недели: сельдь
«Селедка под шубой» – одно из самых популярных новогодних блюд, без которого не обходится ни одно праздничное застолье в первые дни года. А сама рыба, которая стала основой салата, нежно любима в нашей стране и зимой, и летом. Однако селедка – предмет национальной гордости не только в России, но и в Голландии, странах Скандинавии. За что же ее так обожают? И что вообще известно об этой рыбе?
5 интересных фактов о селедке
- Сельдь и ее сородичи – рыбы стайные, обитающие на глубине 200 метров. Причем если одну рыбку насильно отделить от коллектива, она начинает испытывать столь сильный стресс, что перестает есть и умирает. Кроме того, нельзя обойти стороной тот факт, что сельдевые – это один из старейших видов рыб, известных человечеству. На сегодняшний день насчитывается более 180 разновидностей в этом семействе, большинство из них обитает на морских просторах, но есть и пресноводные.
- Первые упоминания о селедке относятся к 702 году нашей эры. Однако вплоть до XV века она считалась едой, которой могут питаться исключительно нищие или монахи. Во всем виноват неприятный горький вкус и прогорклый запах, который на дух не переносили достопочтенные граждане, у которых были деньги на более благородные сорта рыбы. Все изменилось после того, как выяснилось, что вся горечь сосредоточена в жабрах. Голландскому рыбаку, который первым догадался удалить их и засолить селедку, поставили памятник.
- По статистике, селедка – самая популярная рыба в России. Считается, что в год наши соотечественники употребляют от 300 до 500 миллионов тонн этого продукта. Однако селедку любят не только у нас. Норвежцы ее тоже обожают и готовы есть чуть ли не трижды в день, а одно из обязательных условий шведского застолья – наличие копченой и соленой селедки в меню. Про голландцев и их любовь к этой рыбе ходят легенды.
- Селедка – продукт очень полезный. В ней содержатся ценные полиненасыщенные жиры, о пользе которых не знает только разве что ребенок. Они необходимы для сохранения молодости, красоты и здоровья кожи, волос и ногтей, а также для профилактики и снижения риска возникновения сердечнососудистых заболеваний. Кроме того, в ней содержатся витамины В12 и D, а также селен и множество антиоксидантов.
- Самой крупной сельдью считается американская разновидность шедд: коренные жители Америки использовали ее в качестве топлива для своих жилищ. Длина одной рыбины составляла 75 см. А самый большой тазик «Селедки под шубой» был приготовлен на Дне селедки в Калининграде, произошло это в Музее Мирового океана. Его вес составил почти полтонны (488 кг), а длина – 12 метров. Блюду присвоено звание самого большого салата России.
«Селедка под шубой наравне с оливье для меня, как и для всей нашей страны, одно из самых вкусных блюд новогоднего стола. Ведь, только подумайте, это произведение кулинарного искусства состоит из большого количества ингредиентов, каждый из которых по отдельности нами горячо любим. Выбрать хорошую селедку к празднику очень просто. Посмотрите на брюшко — оно должно быть чистым и без рыжих полос. К тому же свежая рыба имеет голубовато-серебристый отлив».
Форшмак
рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 200 г слабосоленой сельди
- 30 г черствой мелкой булки
- 70 г репчатого лука
- 30 г зеленых яблок
- 2 куриных яйца
- 20 г растительного масла
- 50 г сливочного масла
Как приготовить:
Шаг 1. Слабосоленую сельдь мелко порубите, черствую мелкую булку протрите на мелкой терке, мелко порежьте 20 г репчатого лука, зеленое яблоко очистите от кожуры и натрите на крупной терке, мелко порубите отварные яйца.
Шаг 2. Оставшийся репчатый лук пассеруйте на растительном масле.
Шаг 3. Перемешайте все ингредиенты, добавьте растительное и сливочное масла. Подавайте с гренками или сухариками.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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