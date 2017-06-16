5 интересных фактов
- Ревень снижает риск развития пневмонии и повышает сопротивляемость организма перед различными инфекциями. Но особенно положительно это растение действует на сердечно-сосудистую систему, предотвращая развитие сердечного приступа и ишемического инсульта.
- В народной медицине растение широко применяется при отравлениях, а также как желчегонное или слабительное средство.
- Ревень не очень популярен в нашей стране — и совершенно напрасно. В Тибете очень высоко ценят его полезные свойства, а там-то знают толк в здоровом питании. Особенно популярен ревень в странах Балтики, сладкие блюда из этого растения вы всегда найдете в национальной кухне немцев, датчан, шведов, эстонцев и латышей.
- Из черешков листьев ревеня, которые содержат много яблочной кислоты и напоминают по вкусу и запаху яблоки, варят компоты, варенье, квас, вино, сок, делают начинку для пирогов.
- В кулинарной обработке ревень легок и не требует особых приемов. Быстро варится и хорошо сочетается с лимонным соком или цедрой, особенно в компотах.
Компот из ревеня
Вам понадобится:
- ревень — 250 г
- клубника — 150 г
- половинка лимона
- сахар — 80 г
- вода — 2 л
Приготовление:
Ревень нарезать на небольшие кусочки. Положить в кастрюлю, добавить воду и лимон, нарезанный кружочками. Довести до кипения и варить на маленьком огне около 10 минут. Клубнику разрезать пополам и добавить в компот, довести до кипения и выключить. Дать настояться два часа. Приятного аппетита!
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