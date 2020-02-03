Продукт недели: репа
5 интересных фактов о репе
Репа – корнеплод, известный людям около 4 тысяч лет. Первые упоминания о нем приходятся на период строительства египетских пирамид и гробниц фараонов. Предположительно, именно этим продуктом кормили рабов как в Древнем Египте, так и в Древней Греции. А вот в Древнем Риме печеной репой не гнушались и представители высших сословий. Кстати, на Руси бояре тоже жаловали этот корнеплод, хотя, конечно, основой рациона он был у людей среднего достатка.
Вряд ли кто-то из нас не знаком со сказкой про медведя, который хотел заполучить себе то вершки, то корешки. Так вот, вершки репы, хоть и не сладенькие, но есть их тоже можно. По мнению многих шеф-поваров, молодая зелень этого продукта придает очень интересные нотки салатам.
До того, как репу со стола наших русских предков вытеснил картофель, она была основой национальной кухни и очень ценилась за свои уникальные полезные свойства. Судите сами: в корнеплоде содержится целая плеяда витаминов и микроэлементов, в частности, А, Е, С, группы В, К, кальций, калий, магний, железо, фосфор, селен, цинк, йод, марганец, натрий, а также лютеин, который необходим для острого зрения и здоровья глаз.
Репа – продукт, идеальный для тех, кто решил сесть на диету. В 100 г этих корнеплодов всего 32 ккал, при этом они очень питательны и сытны. Хороша репа и для тех, кто страдает от кашля. Точнее, сок корнеплода с медом в народной медицине считается действенной «микстурой» от этого недуга.
Несмотря на то, что репа – продукт очень полезный, но и у него есть противопоказания. Крайне не рекомендуется употреблять корнеплод в пищу при обострении желудочно-кишечных заболеваний, холецистите, всех видах гепатита и некоторых болезнях нервной системы.
Гратен из картофеля и репы
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- 500 г белой репы
- 500 г картофеля
- 1,5 стакана 33%-ных сливок
- 2 ст. л. сливочного масла
- 3 веточки тимьяна
- соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Картофель и репу помойте, очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 2. Смажьте прямоугольную форму маслом и выложите в нее картофель и репу, чередуя их друг с другом. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху на овощи выложите нарезанное кусочками сливочное масло.
Шаг 3. Вылейте сливки в сотейник, сюда же отправьте тимьян и доведите смесь до кипения. Затем снимите с огня и оставьте на полчаса, чтобы они настоялись. После чего процедите.
Шаг 4. Залейте овощи сливками, чтобы жидкость их полностью закрывала. Накройте противень фольгой.
Шаг 5. Духовку разогрейте до 190 градусов и отправьте в нее противень с гратеном. Запекайте до мягкости овощей в течение примерно 45 минут. Затем снимите с противня фольгу и отправьте его в духовку еще на 15 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!