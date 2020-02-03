passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Продукт недели: репа

Репа – в последние годы незаслуженно забытый овощ. А ведь в классической русской кухне ему отводилось очень важное место. Да и корнеплод этот очень универсальный и доступный даже в конце зимы: из него можно приготовить вкусные супы, салаты, закуски и запеканки, вкус которых будет отличаться пикантным сладковато-острым вкусом. Так давайте вспомним, чем же так хороша репа.

5 интересных фактов о репе

  • Репа – корнеплод, известный людям около 4 тысяч лет. Первые упоминания о нем приходятся на период строительства египетских пирамид и гробниц фараонов. Предположительно, именно этим продуктом кормили рабов как в Древнем Египте, так и в Древней Греции. А вот в Древнем Риме печеной репой не гнушались и представители высших сословий. Кстати, на Руси бояре тоже жаловали этот корнеплод, хотя, конечно, основой рациона он был у людей среднего достатка.

  • Вряд ли кто-то из нас не знаком со сказкой про медведя, который хотел заполучить себе то вершки, то корешки. Так вот, вершки репы, хоть и не сладенькие, но есть их тоже можно. По мнению многих шеф-поваров, молодая зелень этого продукта придает очень интересные нотки салатам.

  • До того, как репу со стола наших русских предков вытеснил картофель, она была основой национальной кухни и очень ценилась за свои уникальные полезные свойства. Судите сами: в корнеплоде содержится целая плеяда витаминов и микроэлементов, в частности, А, Е, С, группы В, К, кальций, калий, магний, железо, фосфор, селен, цинк, йод, марганец, натрий, а также лютеин, который необходим для острого зрения и здоровья глаз.

  • Репа – продукт, идеальный для тех, кто решил сесть на диету. В 100 г этих корнеплодов всего 32 ккал, при этом они очень питательны и сытны. Хороша репа и для тех, кто страдает от кашля. Точнее, сок корнеплода с медом в народной медицине считается действенной «микстурой» от этого недуга.

  • Несмотря на то, что репа – продукт очень полезный, но и у него есть противопоказания. Крайне не рекомендуется употреблять корнеплод в пищу при обострении желудочно-кишечных заболеваний, холецистите, всех видах гепатита и некоторых болезнях нервной системы.

Гратен из картофеля и репы

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 500 г белой репы
  • 500 г картофеля
  • 1,5 стакана 33%-ных сливок
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 3 веточки тимьяна
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель и репу помойте, очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2. Смажьте прямоугольную форму маслом и выложите в нее картофель и репу, чередуя их друг с другом. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху на овощи выложите нарезанное кусочками сливочное масло.

Шаг 3. Вылейте сливки в сотейник, сюда же отправьте тимьян и доведите смесь до кипения. Затем снимите с огня и оставьте на полчаса, чтобы они настоялись. После чего процедите.

Шаг 4. Залейте овощи сливками, чтобы жидкость их полностью закрывала. Накройте противень фольгой.

Шаг 5. Духовку разогрейте до 190 градусов и отправьте в нее противень с гратеном. Запекайте до мягкости овощей в течение примерно 45 минут. Затем снимите с противня фольгу и отправьте его в духовку еще на 15 минут, чтобы блюдо подрумянилось.

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!