Продукт недели: репа

Что нужно:

500 г белой репы

500 г картофеля

1,5 стакана 33%-ных сливок

2 ст. л. сливочного масла

3 веточки тимьяна

соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Картофель и репу помойте, очистите и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 2. Смажьте прямоугольную форму маслом и выложите в нее картофель и репу, чередуя их друг с другом. Посолите и поперчите по вкусу. Сверху на овощи выложите нарезанное кусочками сливочное масло.

Шаг 3. Вылейте сливки в сотейник, сюда же отправьте тимьян и доведите смесь до кипения. Затем снимите с огня и оставьте на полчаса, чтобы они настоялись. После чего процедите.

Шаг 4. Залейте овощи сливками, чтобы жидкость их полностью закрывала. Накройте противень фольгой.

Шаг 5. Духовку разогрейте до 190 градусов и отправьте в нее противень с гратеном. Запекайте до мягкости овощей в течение примерно 45 минут. Затем снимите с противня фольгу и отправьте его в духовку еще на 15 минут, чтобы блюдо подрумянилось.