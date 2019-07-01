Продукт недели: редис

Хрустящий, острый и вместе с тем сладковатый редис придает блюдам, в состав которых входит, удивительную свежесть и пикантность. Знаете ли вы, что этот корнеплод – близкий родственник капусты, репы и горчицы? А каковы его полезные свойства? Редакция Passion.ru решила познакомить вас с редисом поближе.