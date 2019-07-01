Продукт недели: редис

5 интересных фактов о редисе
- Редис появился на свет еще в Средние века и стал результатом селекции редьки. В Европе этот продукт оказался в XIII веке благодаря легендарному путешественнику Марко Поло, который привез его семена из Китая. А в Россию редиску доставил Петр I в XVII веке, которому она пришлась по вкусу в Голландии. Император был уверен, что этот корнеплод способен избавить от усталости и согреть сердце, однако его придворные не разделяли уверенности его величества. По-настоящему популярным в нашей стране редис стал лишь спустя столетие, когда в моду вошла французская кухня, которая немыслима без него.
- Вкус редиса характеризуется горечью, которой он обязан содержащимся в нем эфирным маслам горчицы. Они обладают мощными антисептическими свойствами, «очищая» организм от вирусов и бактерий. Также в этом корнеплоде – кладезь витаминов и микроэлементов: цинк, йод, натрий, калий, магний, железо, фосфор, кальций, витамины С, РР, В1 и В2.
- Редис – продукт, обязательный ко включению в меню всех желающих похудеть. Он низкокалорийный: всего 16 ккал на 100 г, содержащиеся в нем горчичные масла помогают контролировать аппетит, клетчатка улучшает пищеварение и выводит из организма вредный холестерин. Кроме того, в корнеплоде огромное количество растительного белка, что также немаловажно для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.
- Редис – один из тех продуктов, которые можно выращивать в космосе в условиях невесомости. И выбран он был не зря: полезных свойств у него масса, в уходе он неприхотлив (его можно вырастить даже дома на подоконнике), вегетационный период некоторых сортов составляет всего 20 дней, а в пищу употреблять можно не только корешки, но и вершки.
- Употребление редиса является отличной профилактикой развития рака кишечника и легких (за это данный продукт особенно ценят курильщики). Доказано учеными. Также овощ может быть полезен людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, нарушений обмена веществ и работы щитовидной железы. Так что включите редис в свое меню и будьте здоровы.
Салат из свежих овощей в азиатском соусе
рецепт от шеф-повара Александра Борзенко, ресторан Craft Kitchen
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порции:
- 100 г краснокочанной капусты
- 80 г моркови
- 40 г ростков сои
- 100 г белокочанной капусты
- 70 г огурцов
- 15 г тыквенных семечек
- 150 г овощного соуса
- 10 мл оливкового масла
Для овощного соуса:
- 40 г моркови
- 10 г чеснока
- 25 г сахара
- 80 г мицукана
- 100 г растительного масла
- 30 мл соевого соуса
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте морковь, лук и чеснок для соуса. Взбейте их с оставшимися ингредиентами в блендере.
Шаг 2. Нарежьте тонкой соломкой овощи для салата, смешайте с ростками сои.
Шаг 3. Заправьте салат овощным соусом и оливковым маслом.
Шаг 4. Выложите салат в тарелку и посыпьте тыквенными семечками.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/fotolia, архив ресторана
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