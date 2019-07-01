logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Продукт недели: редис

Хрустящий, острый и вместе с тем сладковатый редис придает блюдам, в состав которых входит, удивительную свежесть и пикантность. Знаете ли вы, что этот корнеплод – близкий родственник капусты, репы и горчицы? А каковы его полезные свойства? Редакция Passion.ru решила познакомить вас с редисом поближе.

5 интересных фактов о редисе

  • Редис появился на свет еще в Средние века и стал результатом селекции редьки. В Европе этот продукт оказался в XIII веке благодаря легендарному путешественнику Марко Поло, который привез его семена из Китая. А в Россию редиску доставил Петр I в XVII веке, которому она пришлась по вкусу в Голландии. Император был уверен, что этот корнеплод способен избавить от усталости и согреть сердце, однако его придворные не разделяли уверенности его величества. По-настоящему популярным в нашей стране редис стал лишь спустя столетие, когда в моду вошла французская кухня, которая немыслима без него.
  • Вкус редиса характеризуется горечью, которой он обязан содержащимся в нем эфирным маслам горчицы. Они обладают мощными антисептическими свойствами, «очищая» организм от вирусов и бактерий. Также в этом корнеплоде – кладезь витаминов и микроэлементов: цинк, йод, натрий, калий, магний, железо, фосфор, кальций, витамины С, РР, В1 и В2.
  • Редис – продукт, обязательный ко включению в меню всех желающих похудеть. Он низкокалорийный: всего 16 ккал на 100 г, содержащиеся в нем горчичные масла помогают контролировать аппетит, клетчатка улучшает пищеварение и выводит из организма вредный холестерин. Кроме того, в корнеплоде огромное количество растительного белка, что также немаловажно для тех, кто следит за фигурой и здоровьем.
  • Редис – один из тех продуктов, которые можно выращивать в космосе в условиях невесомости. И выбран он был не зря: полезных свойств у него масса, в уходе он неприхотлив (его можно вырастить даже дома на подоконнике), вегетационный период некоторых сортов составляет всего 20 дней, а в пищу употреблять можно не только корешки, но и вершки.
  • Употребление редиса является отличной профилактикой развития рака кишечника и легких (за это данный продукт особенно ценят курильщики). Доказано учеными. Также овощ может быть полезен людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, нарушений обмена веществ и работы щитовидной железы. Так что включите редис в свое меню и будьте здоровы.

Салат из свежих овощей в азиатском соусе

рецепт от шеф-повара Александра Борзенко, ресторан Craft Kitchen

Фото: архив ресторана

Что нужно на 4 порции:

  • 100 г краснокочанной капусты
  • 80 г моркови
  • 40 г ростков сои
  • 100 г белокочанной капусты
  • 70 г огурцов
  • 15 г тыквенных семечек
  • 150 г овощного соуса
  • 10 мл оливкового масла

Для овощного соуса:

  • 40 г моркови
  • 10 г чеснока
  • 25 г сахара
  • 80 г мицукана
  • 100 г растительного масла
  • 30 мл соевого соуса

Как приготовить:

Шаг 1. Нарежьте морковь, лук и чеснок для соуса. Взбейте их с оставшимися ингредиентами в блендере.

Шаг 2. Нарежьте тонкой соломкой овощи для салата, смешайте с ростками сои.

Шаг 3. Заправьте салат овощным соусом и оливковым маслом.

Шаг 4. Выложите салат в тарелку и посыпьте тыквенными семечками.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/fotolia, архив ресторана

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...