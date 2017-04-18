 5 интересных фактов

  1. Родиной редиса считают Среднюю Азию, затем культура распространилась в Китае. К нам в Россию овощ завезли в XVII веке в эпоху правления Петра Великого.
  2. Горьковатый вкус редиса обусловлен содержанием в нем горчичного масла. Благодаря его наличию в корнеплоде у человека повышается аппетит.
  3. Овощ прекрасно помогает при застойных процессах, например, при кашлеФитохимические соединения, содержащиеся в редисе, оказывают противораковое действие. Также в нем много витамина С и калия. Редис снижает давление и активизирует работу иммунитета.
  4. Редис незаменим при диабете и хорош в рационе людей с заболеваниями ЖКТ, так как богат клетчаткой. И при всем при этом в овоще содержится очень мало калорий: около 20 в стандартном пучке.
  5. В качестве косметического средства, например, маски для лица, редис тоже прекрасен. Такая маска освежает, выравнивает цвет кожи.

Салат с редисом и огурцом

Вам понадобится:

  • редис — 1 пучок
  • огурцы — 2-3 шт.
  • консервированный горошек — 1 банка
  • зелень
  • тыквенное масло

Приготовление:

Редис отделить от «вершков» и вымыть. Огурцы и зелень тоже вымыть. Нарезать все полукружочками (вариант — соломкой). Открыть банку горошка, хорошо слить воду и высыпать горошек в салатницу, добавить зелень, посолить, поперчить и заправить небольшим количеством масла.

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