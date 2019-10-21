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Продукт недели: пикантный пастернак

Осень – идеальное время для того, чтобы добавить в свое меню корнеплоды, чтобы поддержать баланс витаминов и полезных веществ, помогающих нам оставаться в тонусе и не поддаваться осенней депрессии. Однако когда мы начинаем размышлять о том, какие именно, вспоминаем свеклу, морковь, репу и даже дайкон и почему-то совсем забываем о пастернаке. А между тем, этот продукт чрезвычайно вкусен и полезен. Не верите? Читайте новый материал на Passion.ru.

5 интересных фактов о пастернаке

  • Пастернак – растение, родственное сельдерею и моркови. Внешне он, кстати, напоминает последнюю, но по вкусу и аромату отличается от нее кардинально. Цвет этого клубня снаружи белый или серовато-белый, мякоть желтоватая, а вкус гораздо менее сладкий и более пикантный. Этот продукт вытянутой формы был очень популярен у наших далеких предков – так было до появления моркови, однако сейчас он чаще воспринимается как пряность.
  • В кулинарии пастернак используется чаще всего как гарнир – из него готовят супы и пюре. Но многие профессиональные шеф-повара запекают молодые клубни, тушат их или консервируют. А листья растения добавляют в мясные и рыбные блюда.
  • Пастернак – продукт низкокалорийный, при этом он – настоящий чемпион по содержанию легкоусвояемых углеводов, что делает его незаменимым для тех, кто хочет похудеть.
  • В одном клубне пастернака – просто невероятное количество полезных веществ: витамины группы А, В, С, РР, эфирные масла, каротин, минеральные соли, калий, цинк. Этот продукт незаменим для поднятия настроения и иммунитета. Также он улучшает работу пищеварительной системы, борется со свободными радикалами и очищает организм от шлаков и токсинов.
  • Главное достоинство пастернака – способность снять спазм кровеносных сосудов, потому его используют в народной медицине при гипертонии и мышечных судорогах, стрессе и расстройствах сна. Но есть у него еще одно интересное свойство – он отлично снимает отеки и… повышает либидо (вот такой неожиданный продукт-афродизиак).

Суп из пастернака с креветками

рецепт от шеф-повара Алексея Зимина

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 200 г тигровых креветок в рассоле или обычных замороженных
  • 500 г пастернака
  • 200 г картофеля
  • 100 мл 33%-ных сливок
  • 50 мл оливкового масла
  • 20 г кинзы
  • 5 мл рыбного соуса
  • 50 мл соевого соуса
  • 200 мл молока
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Пастернак и картофель очистите и отварите до мягкости, затем измельчите в блендере вместе со сливками и молоком. Посолите и поперчите.

Шаг 2. Кинзу и чеснок измельчите, влейте оливковое масло и соевый и рыбный соусы. Хорошенько перемешайте. В полученный маринад выложите креветки, помешайте и оставьте на 5 минут.

Шаг 3. Готовый суп-пюре разлейте по тарелкам, сверху выложите замаринованные креветки.

Фото: vostock-photo

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