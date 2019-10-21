Продукт недели: пикантный пастернак

Что нужно:

200 г тигровых креветок в рассоле или обычных замороженных

500 г пастернака

200 г картофеля

100 мл 33%-ных сливок

50 мл оливкового масла

20 г кинзы

5 мл рыбного соуса

50 мл соевого соуса

200 мл молока

1 зубчик чеснока

соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Пастернак и картофель очистите и отварите до мягкости, затем измельчите в блендере вместе со сливками и молоком. Посолите и поперчите.

Шаг 2. Кинзу и чеснок измельчите, влейте оливковое масло и соевый и рыбный соусы. Хорошенько перемешайте. В полученный маринад выложите креветки, помешайте и оставьте на 5 минут.

Шаг 3. Готовый суп-пюре разлейте по тарелкам, сверху выложите замаринованные креветки.