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Продукт недели: пикантные оливки

Оливки — продукт, известный человечеству с древних времен, с тех самых пор существуют два непримиримых лагеря, в одном из которых их неистово любят, а в другом — так же сильно ненавидят. Однако они незримо присутствуют на кухне и у тех, и у других — в виде оливкового масла. В новом материале постоянной рубрики «Продукт недели» редакция Passion.ru решила познакомить вас с этим продуктом поближе.

5 интересных фактов об оливках

  • Родина оливок — Средиземноморье. В Греции, Испании, Италии, Израиле и Турции произрастают целые плантации деревьев. В России есть разделение на оливки и маслины, в других странах все считается оливками, только разного цвета — от зеленого до розового и черного в зависимости от степени зрелости.
  • На сегодняшний день в мире насчитывается более 800 миллионов оливковых деревьев, однако произрастают они исключительно на плантациях, дикорастущих предков уже не найти даже в Греции.
  • Знаете ли вы, что оливки — это не овощи, как многие привыкли считать, а фрукты? И употреблять их в пищу прямо с дерева нельзя — они слишком горькие, потому что в них высокое содержание гликозида под названием олеуропин. Именно поэтому оливки сначала вымачивают в крепком рассоле или растворе щелочи.
  • Мякоть оливок исключительно полезна. В ней содержится невероятное количество витаминов, включая А, Е, К и группы В, а также железо, фосфор, калий и полифенолы. Кроме того, они богаты белком и пектином, а также ненасыщенными жирными кислотами, способствующими нормализации уровня холестерина, профилактике инфаркта и атеросклероза.
  • Свыше 90% всего собранного урожая оливок идет на изготовление оливкового масла, а только оставшиеся 2% используются для употребления в пищу.
Мамия Джоджуа
Шеф-повар ресторана «Казбек»
«Если вы собираетесь приобрести оливки в магазине, обязательно обращайте внимание на их калибр — это две цифры, написанные через дробь, например: 70/90, 140/160, и другие (количество плодов на килограмм сухого веса). Соответственно, чем больше цифра, обозначающая калибр, тем мельче оливки. А если все плоды, закрытые в банке, примерно одинаковой формы и размера — это говорит о высоком качестве продукта».

Греческий салат с оливками

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • 2 помидора
  • 1 зеленый перец
  • 10-15 оливок
  • 2 средних огурца
  • 1 ч. л. сушеного орегано
  • 300 г сыра фета
  • 1 головка красного лука
  • 5 мл оливкового масла
  • соль, перец — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Помойте все овощи. Огурцы нарежьте полукругами, помидоры — крупными дольками. Перец очистите от семян и нарежьте мелким кубиком.

Шаг 2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и разберите их на отдельные лепестки.

Шаг 3. Выложите овощи и лук в глубокий салатник, посыпьте орегано, добавьте оливки без косточек и заправьте оливковым маслом, посолите, поперчите, хорошо перемешайте салат.

Шаг 4. Фету нарежьте на прямоугольники толщиной 1 см или поломайте сыр руками произвольно. Выложите сверху на салат.

Фото: vostock-photo

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