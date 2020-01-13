Продукт недели: пикантные оливки

Оливки — продукт, известный человечеству с древних времен, с тех самых пор существуют два непримиримых лагеря, в одном из которых их неистово любят, а в другом — так же сильно ненавидят. Однако они незримо присутствуют на кухне и у тех, и у других — в виде оливкового масла. В новом материале постоянной рубрики «Продукт недели» редакция Passion.ru решила познакомить вас с этим продуктом поближе.