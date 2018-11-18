logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Продукт недели: перловая крупа

Перловка – крупа с самым романтичным названием от слова «perle» – «жемчужный», а так и не скажешь верно?! В армии, например, она проходила под кличкой «шрапнель». Как бы там ни было, красоты никакой, а вот пользы – хоть отбавляй!

В Советском Союзе перловка была царицей столовки. Ее подавали в пионерских лагерях, школьных и рабочих столовых, во всех армейских полевых кухнях и больницах. И медицина и пресса были были правы - крупа содержит огромное количество витаминов, обладает противовирусным действием, способствует выработке коллагена, замедляет процесс старения. Однако народной любовью перловка все равно , как не пользовалась так и не пользуется.

И только в последние годы жемчужная каша стала звездой Инстаграма и непременным ингредиентом здорового питания. Возможно, благодаря творческому подходу к ее приготовлению. Теперь вместо каши-размазни из перловки делают изысканное перлотто, брутальную копченую перловку, терияки с перловкой и много других модных блюд. Кстати, при приготовлении у перловки появляется ореховый запах, поэтому неплохо сочетать ее с измельченным грецким орехом.

5 интересных фактов

  1. Зерна перловки регулярно употребляют в пищу уже 17 тысячелетий. В «Пятой книге Моисея» ячмень упоминается как один из семи плодов Земли обетованной. В Древней Греции богиня плодородия Деметра также звалась Матерью Ячменя. Собственно, даже первым алкогольным напитком является ячменное пиво.
  2. Установлено, что ячмень может регулировать обменные процессы. Поэтому перловка показана людям, страдающим от ожирения, повышенного артериального давления, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Кроме того, каши и супы с перловкой обладают обволакивающими свойствами, поэтому такие блюда нужно употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
  3. На Руси перловая крупа была популярна и ценима, из нее готовили каши и супы. Особенно были популярны питательные «толстые щи», заправленные перловой крупой. Перловку также рекомендовали после пищевого или алкогольного отравления.
  4. Перловая крупа вырабатывается из цельного ядра ячменя путем очистки зерна от отрубей. Делают собственно перловку (варится 1-2 часа), голландка (мельче, варится быстрее), а ячневая крупа (для диетических каш).
  5. Перловку иногда называют «царской кашей», потому что именно ее предпочитал Петр I. По свидетельству современников, перловку на миндальном молоке часто готовил его личный повар Фельтен.

Розовое перлотто

Вам понадобится:

  • 350 г перловой крупы,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 ст.л. чесночного масла,
  • 100 мл белого сухого вина,
  • 500 г свеклы,
  • 1 л овощного бульона,
  • 4 ст.л.винного уксуса,
  • 100 г сыра фета,
  • соль, перец, измельченная зелень

Приготовление:

Разогреть на сковороде чесночное масло, пассеровать в нем чеснок. Добавить перловую крупу, перемешать. Теперь можно влить вино и дать выпариться алкоголю. Добавить отварную свеклу, нарезанную кубиками. Перемешать, залить горячи бульоном и варить до готовности крупы. (Можно добавит грибы). В конце добавить соль, специи, уксус и сыр. Перемешать и посыпать зеленью.

Фото: Shutterstock

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, сколько раз вы выйдете замуж
«Я не буду облучаться, я выживу»: астролог Тамара Глоба рассказала о своей борьбе с онкологией
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Андрей Малахов показал содержимое холодильника Ольги Бузовой
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии