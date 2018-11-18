Продукт недели: перловая крупа

В Советском Союзе перловка была царицей столовки. Ее подавали в пионерских лагерях, школьных и рабочих столовых, во всех армейских полевых кухнях и больницах. И медицина и пресса были были правы - крупа содержит огромное количество витаминов, обладает противовирусным действием, способствует выработке коллагена, замедляет процесс старения. Однако народной любовью перловка все равно , как не пользовалась так и не пользуется.

И только в последние годы жемчужная каша стала звездой Инстаграма и непременным ингредиентом здорового питания. Возможно, благодаря творческому подходу к ее приготовлению. Теперь вместо каши-размазни из перловки делают изысканное перлотто, брутальную копченую перловку, терияки с перловкой и много других модных блюд. Кстати, при приготовлении у перловки появляется ореховый запах, поэтому неплохо сочетать ее с измельченным грецким орехом.

5 интересных фактов

Зерна перловки регулярно употребляют в пищу уже 17 тысячелетий. В «Пятой книге Моисея» ячмень упоминается как один из семи плодов Земли обетованной. В Древней Греции богиня плодородия Деметра также звалась Матерью Ячменя. Собственно, даже первым алкогольным напитком является ячменное пиво. Установлено, что ячмень может регулировать обменные процессы. Поэтому перловка показана людям, страдающим от ожирения, повышенного артериального давления, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Кроме того, каши и супы с перловкой обладают обволакивающими свойствами, поэтому такие блюда нужно употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. На Руси перловая крупа была популярна и ценима, из нее готовили каши и супы. Особенно были популярны питательные «толстые щи», заправленные перловой крупой. Перловку также рекомендовали после пищевого или алкогольного отравления. Перловая крупа вырабатывается из цельного ядра ячменя путем очистки зерна от отрубей. Делают собственно перловку (варится 1-2 часа), голландка (мельче, варится быстрее), а ячневая крупа (для диетических каш). Перловку иногда называют «царской кашей», потому что именно ее предпочитал Петр I. По свидетельству современников, перловку на миндальном молоке часто готовил его личный повар Фельтен.

Розовое перлотто