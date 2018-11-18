Продукт недели: перловая крупа

В Советском Союзе перловка была царицей столовки. Ее подавали в пионерских лагерях, школьных и рабочих столовых, во всех армейских полевых кухнях и больницах. И медицина и пресса были были правы - крупа содержит огромное количество витаминов, обладает противовирусным действием, способствует выработке коллагена, замедляет процесс старения. Однако народной любовью перловка все равно , как не пользовалась так и не пользуется.
И только в последние годы жемчужная каша стала звездой Инстаграма и непременным ингредиентом здорового питания. Возможно, благодаря творческому подходу к ее приготовлению. Теперь вместо каши-размазни из перловки делают изысканное перлотто, брутальную копченую перловку, терияки с перловкой и много других модных блюд. Кстати, при приготовлении у перловки появляется ореховый запах, поэтому неплохо сочетать ее с измельченным грецким орехом.
5 интересных фактов
- Зерна перловки регулярно употребляют в пищу уже 17 тысячелетий. В «Пятой книге Моисея» ячмень упоминается как один из семи плодов Земли обетованной. В Древней Греции богиня плодородия Деметра также звалась Матерью Ячменя. Собственно, даже первым алкогольным напитком является ячменное пиво.
- Установлено, что ячмень может регулировать обменные процессы. Поэтому перловка показана людям, страдающим от ожирения, повышенного артериального давления, ишемической болезни сердца и сахарного диабета. Кроме того, каши и супы с перловкой обладают обволакивающими свойствами, поэтому такие блюда нужно употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
- На Руси перловая крупа была популярна и ценима, из нее готовили каши и супы. Особенно были популярны питательные «толстые щи», заправленные перловой крупой. Перловку также рекомендовали после пищевого или алкогольного отравления.
- Перловая крупа вырабатывается из цельного ядра ячменя путем очистки зерна от отрубей. Делают собственно перловку (варится 1-2 часа), голландка (мельче, варится быстрее), а ячневая крупа (для диетических каш).
- Перловку иногда называют «царской кашей», потому что именно ее предпочитал Петр I. По свидетельству современников, перловку на миндальном молоке часто готовил его личный повар Фельтен.
Розовое перлотто
Вам понадобится:
- 350 г перловой крупы,
- 2 зубчика чеснока,
- 2 ст.л. чесночного масла,
- 100 мл белого сухого вина,
- 500 г свеклы,
- 1 л овощного бульона,
- 4 ст.л.винного уксуса,
- 100 г сыра фета,
- соль, перец, измельченная зелень
Приготовление:
Разогреть на сковороде чесночное масло, пассеровать в нем чеснок. Добавить перловую крупу, перемешать. Теперь можно влить вино и дать выпариться алкоголю. Добавить отварную свеклу, нарезанную кубиками. Перемешать, залить горячи бульоном и варить до готовности крупы. (Можно добавит грибы). В конце добавить соль, специи, уксус и сыр. Перемешать и посыпать зеленью.
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