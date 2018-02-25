Вам понадобится:

Крупа перловая — 1 стакан (вода 1:3)

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Грибы белые (заморозка) — 0,5 кг

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец черный, специи — по вкусу

Зелень

Приготовление:

Крупу замочить и поставить варить на медленном огне, немного посолив. Параллельно разморозить грибы, нашинковать лук и морковку, потушить их вместе в глубокой кастрюле типа вока. Не совсем доваренную перловку вместе с отваром вылить в вок и продолжать тушить минут 20-30. Затем добавить соль, перец, специи по вкусу.

P.S. Хорошо, если перловку вы будете варить в овощном или грибном бульоне (белые грибы можно заменить на вешенки или шампиньоны).

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