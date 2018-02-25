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Вряд ли у вас дома есть перловка, а если и есть, то наверняка это еще бабушкины запасы. Выбрасывайте и покупайте новую! Мы же расскажем о ее пользе и дадим рецепт очень вкусного и постного блюда. В общем, узнаете много интересного, обещаем.

5 интересных фактов

  1. Перловка содержит множество необходимых женскому организму веществ. В крупе много жирных кислот, поэтому она нередко служит основой для монодиеты. На рационе из перловой крупы организм меньше всего испытывает дефицит каких-либо веществ.
  2. Разгрузочный день на перловке — это чудесная диета. Она придумана для того, чтобы моментально избавиться от всего лишнего, быстро почистить организм. Есть надо только отварную крупу без специй, соли и масла. Еда должна лишь утолять голод. Для усиления эффекта рекомендуется пить перловый отвар.
  3. Будущим мамам ее можно употреблять в качестве витаминной добавки: в ней есть все необходимые для правильного развития плода микроэлементы, витамины и жирные кислоты.
  4. Крупу лучше замочить на ночь в холодной воде, готовить утром. Чтобы не потерять часть полезных веществ вместе с отваром, крупу можно запечь: залить водой в пропорции 1:3 в жаропрочной кастрюле поставить в духовой шкаф.
  5. Вы любите ризотто? Тогда вам обязательно надо попробовать перлотто. Старинный рецепт даже называется по другому — орзотто. Итальянцы говорят, что это их придумка, мы же уверены, что это исконно русское блюдо.

Перловка с овощами и белыми грибами

Вам понадобится:

  • Крупа перловая — 1 стакан (вода 1:3)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Грибы белые (заморозка) — 0,5 кг
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль, перец черный, специи — по вкусу
  • Зелень

Приготовление:

Крупу замочить и поставить варить на медленном огне, немного посолив. Параллельно разморозить грибы, нашинковать лук и морковку, потушить их вместе в глубокой кастрюле типа вока. Не совсем доваренную перловку вместе с отваром вылить в вок и продолжать тушить минут 20-30. Затем добавить соль, перец, специи по вкусу.

P.S. Хорошо, если перловку вы будете варить в овощном или грибном бульоне (белые грибы можно заменить на вешенки или шампиньоны).

Фото: Shutterstock

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