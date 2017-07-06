Продукт недели: болгарский перец
5 полезных свойств
- Перец — отличный антидепрессант. Активные вещества в его составе помогают справиться со стрессом и депрессией, улучшают сон, память, повышают жизненные силы. И есть его, в отличие от шоколадных конфет, безопасно для фигуры. Кроме того, употребление овоща не приведет к переизбытку сахара в крови.
- Ежедневное употребление перчика укрепляет волосяные луковицы, зубы и ногти. Продукт должен быть обязательно в рационе у мужчин, склонных к облысению.
- Зеленый плод — это незрелый красный перец. Его собирают раньше, прежде чем он превратится в желтый, оранжевый, а затем и в красный. Он обладает горьковато-кислым вкусом, вполовину меньшим количеством витамина C и десятой частью витамина A по сравнению с красным перцем.
- Алкалоид капсаицин, который придает этому овощу его отличительный привкус, обладает способностью снижать давление крови и уменьшать ее вязкость. Поэтому людям с ишемической болезнью и гипотонией (пониженным давлением) употреблять сладкий перец надо с осторожностью.
- Применяется перчик и в косметологии. Маски с его «участием» оказывают омолаживающее действие. Используется мякоть овоща или его сок. Разглаживаются мелкие неровности, улучшается цвет лица, повышается тургор кожного покрова.
Перец, фаршированный кус-кусом
Вам понадобится:
- болгарций перец — 10 шт.
- кус-кус — 150 г
- лук репчатый — 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- зелень — 1 пучок
- растительное масло
- соль, специи
Приготовление:
Очистите и нарежьте лук и морковь. Потушите их на растительном масле, чтобы они пропитались ароматами, но не дошли до золотистого цвета. Порубите мелко зелень и добавьте к овощам. Кус-кус промойте и перемешайте с зажаркой. Посолите и приправьте специями. Получится начинка для фарширования перцев. Перцы вымойте и разрежьте пополам вдоль так, чтобы остались части хвостика у обеих половинок. Наполните их поровну фаршем. Влейте в каждый перец по 3-4 столовые ложки воды, на дно формы тоже налейте воды, чтобы она полностью его покрыла. Отправляйте в духовку на 40 минут. Сверху фаршированные перцы нужно прикрыть фольгой, которая снимается за 10-15 минут до готовности блюда. Можно приготовить традиционный соус для кус-куса из оливкового масла с добавлением перца, чеснока, кориандра, куркумы и соли.
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