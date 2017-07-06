Несмотря на название, родиной перца считают Южную Америку. Благодаря экспедиции Колумба этот овощ появился в Европе. А из-за своего прекрасного вкуса и приятного аромата болгарский перец нашел широкое применение в кулинарии, из него готовят множество вкусных блюд.

Вам понадобится:

болгарций перец — 10 шт.

кус-кус — 150 г

лук репчатый — 2 шт.

морковь — 1 шт.

зелень — 1 пучок

растительное масло

соль, специи

Приготовление:

Очистите и нарежьте лук и морковь. Потушите их на растительном масле, чтобы они пропитались ароматами, но не дошли до золотистого цвета. Порубите мелко зелень и добавьте к овощам. Кус-кус промойте и перемешайте с зажаркой. Посолите и приправьте специями. Получится начинка для фарширования перцев. Перцы вымойте и разрежьте пополам вдоль так, чтобы остались части хвостика у обеих половинок. Наполните их поровну фаршем. Влейте в каждый перец по 3-4 столовые ложки воды, на дно формы тоже налейте воды, чтобы она полностью его покрыла. Отправляйте в духовку на 40 минут. Сверху фаршированные перцы нужно прикрыть фольгой, которая снимается за 10-15 минут до готовности блюда. Можно приготовить традиционный соус для кус-куса из оливкового масла с добавлением перца, чеснока, кориандра, куркумы и соли.