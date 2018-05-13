5 интересных фактов
- Пастернак можно сравнить с женьшенем. В нем много витаминов и минеральных веществ, при этом он является низкокалорийным продуктом.
- Пастернак не накапливает нитратов. А ведь это очень важно! Кстати, сейчас самое время посадить его на даче.
- Запах пастернака похож на запах петрушки. Его корень используют даже в кондитерском производстве. Корни едят тушеными, используют как приправу к супам, гарнир или в качестве пряности к салатам из овощей.
- Установлено, что пастернак улучшает пищеварение, укрепляет стенки капиллярных сосудов, обладает тонизирующими свойствами. Используют его и для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
- Пастернак противопоказан, если у вас почечная недостаточность, любой вид дерматита и гипотония. Будьте осторожны!
Салат с пастернаком
Вам понадобится:
- корень пастернака — 1-2 шт.
- морковь — 1 шт.
- помидоры черри — 5-7 шт.
- руккола — горсть
- растительное масло — 1 ст. ложка
- соль черная — по вкусу
Приготовление:
На специальной терке для шинковки измельчить пастернак, морковь. Черри разрезать на четыре части. Добавить в миску рукколу, посолить, полить маслом и перемешать.
Фото: shutterstock.com