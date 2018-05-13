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Сегодня мы расскажем о пастернаке. Очень полезный, но забытый многими овощ.

5 интересных фактов

  1. Пастернак можно сравнить с женьшенем. В нем много витаминов и минеральных веществ, при этом он является низкокалорийным продуктом.
  2. Пастернак не накапливает нитратов. А ведь это очень важно! Кстати, сейчас самое время посадить его на даче.
  3. Запах пастернака похож на запах петрушки. Его корень используют даже в кондитерском производстве. Корни едят тушеными, используют как приправу к супам, гарнир или в качестве пряности к салатам из овощей.
  4. Установлено, что пастернак улучшает пищеварение, укрепляет стенки капиллярных сосудов, обладает тонизирующими свойствами. Используют его и для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
  5. Пастернак противопоказан, если у вас почечная недостаточность, любой вид дерматита и гипотония. Будьте осторожны!

Салат с пастернаком

Вам понадобится:

  • корень пастернака — 1-2 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • помидоры черри — 5-7 шт.
  • руккола — горсть
  • растительное масло — 1 ст. ложка
  • соль черная — по вкусу

Приготовление:

На специальной терке для шинковки измельчить пастернак, морковь. Черри разрезать на четыре части. Добавить в миску рукколу, посолить, полить маслом и перемешать.

Фото: shutterstock.com

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