Продукт недели: опята

Интересные факты об опятах
- Опята считаются грибами-паразитами, так как произрастают на деревьях, кустарниках и даже травянистых растениях. Причем такое соседство вовсе не идет на пользу последним. К слову сказать, расти опята могут как на живых, так и на мертвых деревьях, но особенно любят березу и ольховники, на хвойных деревьях эти грибы встречаются гораздо реже.
- В Национальном заказнике Малур, штат Орегон, США произрастает гигантский опенок, размер которого равен 890 гектарам. Ориентировочно, этому грибу от 2 до 8 тысяч лет, но точный возраст установить не удается. Этот опенок, самый что ни на есть обыкновенные, если не считать размеры, ученые называют самым большим живым организмом на планете Земля.
- Опята – грибы исключительно полезные, настоящая «лесная аптека»: в них много ценных минералов: фосфора и кальция практически столько же, сколько в рыбе, а еще есть медь, цинк, магний, железо, калий, витамины С, РР, В2, В3. Употребление этих грибов в пищу благотворно сказывается на работе мозга, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени. Состояние волос, кожи и ногтей также улучшается. Также в опятах содержатся бета-глюканы, препятствующие развитию раковых опухолей, диабета и гипертонии. Кроме того, этот продукт – ценный источник растительного белка, которого в нем аж 2,2 г на 100 г.
- В России и странах бывшего СССР опята очень ценятся за полезные свойства и вкусовые качества, а вот в Европе отношение к ним совершенно противоположное. Во Франции, в Германии, Швеции, Италии, Бельгии их не собирают, поскольку уверены, что эти грибы – совершенно бесполезные, но это еще ничего – в некоторых странах их вообще считают несъедобными.
Маринованные опята с пряностями
Фото: vostock-photo
Что нужно:
- опята
- 1 л воды
- 8 ст. л. 9%-го уксуса
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли
- 2 лавровых листа
- 7 горошин черного душистого перца
- 4 гвоздики
Как приготовить:
Шаг 1. Воду вскипятите. Добавьте в нее соль, сахар, все пряности и лавровый лист. Варите 3 минуты. В конце добавьте уксус.
Шаг 2. В кипящий маринад выложите промытые грибы и варите 20 минут.
Шаг 3. Стерилизуйте банки. Выложите в них горячие опята вместе с маринадом (жидкость должна закрывать грибы). Закатайте металлическими крышками или закройте полиэтиленовыми (но помните, что пластиковая крышка уменьшает срок хранения грибов и держать их можно только в холодильнике).
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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