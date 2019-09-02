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Продукт недели: опята

Ходить за грибами в лес – отдельное удовольствие, это и прогулка, и охота одновременно, и, если повезет, можно разжиться не одной корзиной даров леса. И – один из прощальных даров природы перед долгой зимой: время их сбора – сентябрь-октябрь. Но что вы знаете об этих грибах, кроме того, что они предпочитают расти не по одиночке и обладают исключительными вкусовыми характеристиками? Редакция Passion.ru вам расскажет об этом продукте много интересного.

Интересные факты об опятах

  • Опята считаются грибами-паразитами, так как произрастают на деревьях, кустарниках и даже травянистых растениях. Причем такое соседство вовсе не идет на пользу последним. К слову сказать, расти опята могут как на живых, так и на мертвых деревьях, но особенно любят березу и ольховники, на хвойных деревьях эти грибы встречаются гораздо реже.
  • В Национальном заказнике Малур, штат Орегон, США произрастает гигантский опенок, размер которого равен 890 гектарам. Ориентировочно, этому грибу от 2 до 8 тысяч лет, но точный возраст установить не удается. Этот опенок, самый что ни на есть обыкновенные, если не считать размеры, ученые называют самым большим живым организмом на планете Земля.
  • Опята – грибы исключительно полезные, настоящая «лесная аптека»: в них много ценных минералов: фосфора и кальция практически столько же, сколько в рыбе, а еще есть медь, цинк, магний, железо, калий, витамины С, РР, В2, В3. Употребление этих грибов в пищу благотворно сказывается на работе мозга, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени. Состояние волос, кожи и ногтей также улучшается. Также в опятах содержатся бета-глюканы, препятствующие развитию раковых опухолей, диабета и гипертонии. Кроме того, этот продукт – ценный источник растительного белка, которого в нем аж 2,2 г на 100 г.
  • В России и странах бывшего СССР опята очень ценятся за полезные свойства и вкусовые качества, а вот в Европе отношение к ним совершенно противоположное. Во Франции, в Германии, Швеции, Италии, Бельгии их не собирают, поскольку уверены, что эти грибы – совершенно бесполезные, но это еще ничего – в некоторых странах их вообще считают несъедобными.

Маринованные опята с пряностями

Фото: vostock-photo

Что нужно:

  • опята
  • 1 л воды
  • 8 ст. л. 9%-го уксуса
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. соли
  • 2 лавровых листа
  • 7 горошин черного душистого перца
  • 4 гвоздики

Как приготовить:

Шаг 1. Воду вскипятите. Добавьте в нее соль, сахар, все пряности и лавровый лист. Варите 3 минуты. В конце добавьте уксус.

Шаг 2. В кипящий маринад выложите промытые грибы и варите 20 минут.

Шаг 3. Стерилизуйте банки. Выложите в них горячие опята вместе с маринадом (жидкость должна закрывать грибы). Закатайте металлическими крышками или закройте полиэтиленовыми (но помните, что пластиковая крышка уменьшает срок хранения грибов и держать их можно только в холодильнике).

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo

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