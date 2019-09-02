Продукт недели: опята

Ходить за грибами в лес – отдельное удовольствие, это и прогулка, и охота одновременно, и, если повезет, можно разжиться не одной корзиной даров леса. И – один из прощальных даров природы перед долгой зимой: время их сбора – сентябрь-октябрь. Но что вы знаете об этих грибах, кроме того, что они предпочитают расти не по одиночке и обладают исключительными вкусовыми характеристиками? Редакция Passion.ru вам расскажет об этом продукте много интересного.