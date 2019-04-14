Продукт недели: оливковое масло

Что нужно:

500 г нута

100 г кунжутной пасты

2 зубчика чеснока

30 г оливкового масла

паприка, соль

Как приготовить:

Шаг 1. Замочите нут в холодной воде и оставьте на ночь. На следующий день варите его 1,5-2 часа до полной готовности.

Шаг 2. Охладите нут, очистите от кожи, добавьте все остальные ингредиенты и пропустите через блендер.

Шаг 3. Перед подачей украсьте мятой, сладкой паприкой и, конечно, оливковым маслом.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторана

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