Продукт недели: оливковое масло

5 интересных фактов об оливковом масле
Оливковые деревья произрастают по всему Средиземноморскому побережью. Их выращивают в Греции, Италии, Франции, Испании, странах Нового света, Израиле. Сортов оливок – более 700, поэтому оливковое масло не имеет универсального вкуса и запаха, вы можете встретить и сладковатый, и горьковатый, и немного терпкий, и с легкой кислинкой. Цвет масла также может различаться и варьируется от салатово-золотистого до насыщенного зеленого. Но чем оно зеленее, тем сильнее его антиоксидантные свойства.
Производство оливкового масла – сложный и трудоемкий процесс. Для создания 1 литра требуется не менее 1380 оливок, которые собираются вручную и обрабатываются механически. Некоторые страны трепетно оберегают технологии производства и не меняют их на протяжении десятилетий. Потому неудивительно, что оливковое масло стоит гораздо дороже подсолнечного. Кстати, хранить оливковое масло необходимо в прохладном темном месте, в противном случае оно испортится и растеряет свои полезные свойства.
Оливковое масло обладает мощным антиэйдж-эффектом. В нем очень высокое содержание витамина Е, антиоксидантов и полифенолов. Регулярное употребление этого продукта в пищу приводит к ускорению регенерации клеток, очищению организма и, следовательно, к естественному омоложению и цветущему виду лица. Кстати, работает масло не только при приеме внутрь, но и при поверхностном применении. Доказательство тому – кремы, маски и сыворотки, в составе которых используется оливковое масло в качестве натурального увлажняющего компонента. Такие продукты можно найти не только в ассортименте органических брендов, но и у крупных косметических гигантов.
Оливковое масло полезно не только для красоты, но и для здоровья. Во-первых, оно считается очень эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний (особенно рака молочной железы). Во-вторых, оно способно понижать уровень плохого холестерина в крови. В-третьих, оно обладает легким желчегонным эффектом, что благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы в целом. За все это нужно сказать спасибо антиоксидантам, омега-3 жирным кислотам и остальным полезным веществам, которые есть в этом масле.
В оливковом масле содержатся уникальные жирные кислоты, которые по своему составу схожи с жирами, входящими в состав грудного молока, потому его можно давать даже малышам (добавлять небольшое количество в пюре и кашки), чтобы облегчить грудничкам более легкий переход на взрослую пищу.
Хумус классический
рецепт от шефа-повара Джафара Шаде, кафе-бар ливанской кухни «Кампус»
Фото: архив ресторана «Кампус»
Что нужно:
- 500 г нута
- 100 г кунжутной пасты
- 2 зубчика чеснока
- 30 г оливкового масла
- паприка, соль
Как приготовить:
Шаг 1. Замочите нут в холодной воде и оставьте на ночь. На следующий день варите его 1,5-2 часа до полной готовности.
Шаг 2. Охладите нут, очистите от кожи, добавьте все остальные ингредиенты и пропустите через блендер.
Шаг 3. Перед подачей украсьте мятой, сладкой паприкой и, конечно, оливковым маслом.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторана
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