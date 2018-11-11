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Продукт недели: оливки

Наверно уже все знают, что оливки – недозрелые маслины, основа средиземноморской диеты, модный суперфуд. Ягоды богаты витаминами и минеральными веществами - от пектина, белков, витаминов С, Е, В, сахара, катехинов, фосфора, железа и калия до полиненасыщенных жирных кислот. У тех, кто их любит терпкую с необычным вкусом ягоду снижается риск сердечных заболеваний и язвы желудка. А еще... Еще мы любим оливки за их эстетичный вид и аромат средиземноморских путешествий.

5 интересных фактов

5 необычных фактов:

  1. Оливки и маслины различаются только в нашем языке. Это плоды одного и того же дерева, просто разной степени зрелости. Оливки собирают примерно в конце октября - начале ноября. Вначале созревания оливки зеленые, затем окрашиваются в розовый и фиолетовый цвета. Черными маслины становятся позже, ближе к декабрю. Современная промышленность легко превращает зеленую оливку в маслину с помощью окисления кислородом. В результате такой процедуры (она длится 5-10 дней), оливки получаются черными их называют Black Oxidized Olives.
  2. Дерево оливы растет в среднем 500 лет, но и бывют деревья - долгожители: им более 2 тысяч лет. Они растут на Елеонской горе в Израиле. А одно из старейших оливковых деревьев в мире найдено на острове Крит – ему около 4000 лет, причем до сих пор оно плодоносит! Кто знает, может за возраст - читай мудрость оливу почитали во все времена, считали символом возрождения, благородства и прочих положительных качеств.
  3. Оливки - единственные плоды, которые можно есть только консервированными. В сыром виде они несъедобны, горькие и твердые.чтобы действительно насладиться их вкусом, оливки подолгу вымачивают, а затем солят или маринуют. Причем, соленые плоды получаются более жесткими, по сравнению с маринованными. На этикетке должна быть фраза про натуральную ферментацию. Существуют вяленые оливки. Для этого берут плоды без косточки и путём длительного выпаривания влаги добиваются получения отличного продукта для салатов и пиццы. Хранить вяленые маслины следует в оливковом масле, в плотно закрытой стеклянной таре.
  4. Любовь к оливкам приобретается с возрастом,. Оказывается, это не воспитание вкуса, а деградация рецепторов. У детей их много, а затем количество рецепторов постепенно снижается. Годам к 20 г рецепторов у человека становится так мало, что пикантный и сложный вкус оливок начинает восприниматься как приятный.
  5. Компания "American Airlines" сумела сэкономить около 40 000 $, убрав лишь одну оливку из салатов, подававшихся пассажирам бизнес класса. Однако вам экономить на оливках нет смысла – это повседневный продукт для здорового питания в самых разных странах мира. Например, один из самых популярных во Франции – салат «Нисуаз».

Карпаччо из осьминога с соусом песто, трюфельным маслом и оливками

Ресторан «Макао», шеф-повар Антон Патанькин

Вам понадобится:

  • Осьминог – 100 г
  • Картофель – 50 г
  • Черри – 22 г
  • Микс салата – 8 г
  • Тапенад из оливок – 2 г
  • Масло трюфельное – 3 г
  • Соус «Руй» – 10 г
  • Соус «Песто» – 15 г
  • Бальзамический соус – 4 г
  • Каперсы - 5 г
  • Вяленные томаты – 10 г

Приготовление:

Нарезать осьминога тонкими слайсами. Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками и обжать до золотистой корочки. Намазать на тарелку соус «Песто», сверху выложить слайсы осьминога. Украсить блюдо вяленными томатами, салатными листьями, жареным картофелем, тапенадом из оливок и остальными ингредиентами. Сбрызнуть трюфельным маслом, подавать.

Фото: Shutterstock, архив ресторана

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