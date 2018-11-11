Продукт недели: оливки

5 интересных фактов
5 необычных фактов:
- Оливки и маслины различаются только в нашем языке. Это плоды одного и того же дерева, просто разной степени зрелости. Оливки собирают примерно в конце октября - начале ноября. Вначале созревания оливки зеленые, затем окрашиваются в розовый и фиолетовый цвета. Черными маслины становятся позже, ближе к декабрю. Современная промышленность легко превращает зеленую оливку в маслину с помощью окисления кислородом. В результате такой процедуры (она длится 5-10 дней), оливки получаются черными их называют Black Oxidized Olives.
- Дерево оливы растет в среднем 500 лет, но и бывют деревья - долгожители: им более 2 тысяч лет. Они растут на Елеонской горе в Израиле. А одно из старейших оливковых деревьев в мире найдено на острове Крит – ему около 4000 лет, причем до сих пор оно плодоносит! Кто знает, может за возраст - читай мудрость оливу почитали во все времена, считали символом возрождения, благородства и прочих положительных качеств.
- Оливки - единственные плоды, которые можно есть только консервированными. В сыром виде они несъедобны, горькие и твердые.чтобы действительно насладиться их вкусом, оливки подолгу вымачивают, а затем солят или маринуют. Причем, соленые плоды получаются более жесткими, по сравнению с маринованными. На этикетке должна быть фраза про натуральную ферментацию. Существуют вяленые оливки. Для этого берут плоды без косточки и путём длительного выпаривания влаги добиваются получения отличного продукта для салатов и пиццы. Хранить вяленые маслины следует в оливковом масле, в плотно закрытой стеклянной таре.
- Любовь к оливкам приобретается с возрастом,. Оказывается, это не воспитание вкуса, а деградация рецепторов. У детей их много, а затем количество рецепторов постепенно снижается. Годам к 20 г рецепторов у человека становится так мало, что пикантный и сложный вкус оливок начинает восприниматься как приятный.
- Компания "American Airlines" сумела сэкономить около 40 000 $, убрав лишь одну оливку из салатов, подававшихся пассажирам бизнес класса. Однако вам экономить на оливках нет смысла – это повседневный продукт для здорового питания в самых разных странах мира. Например, один из самых популярных во Франции – салат «Нисуаз».
Карпаччо из осьминога с соусом песто, трюфельным маслом и оливками
Ресторан «Макао», шеф-повар Антон Патанькин
Вам понадобится:
- Осьминог – 100 г
- Картофель – 50 г
- Черри – 22 г
- Микс салата – 8 г
- Тапенад из оливок – 2 г
- Масло трюфельное – 3 г
- Соус «Руй» – 10 г
- Соус «Песто» – 15 г
- Бальзамический соус – 4 г
- Каперсы - 5 г
- Вяленные томаты – 10 г
Приготовление:
Нарезать осьминога тонкими слайсами. Картофель очистить, нарезать тонкими ломтиками и обжать до золотистой корочки. Намазать на тарелку соус «Песто», сверху выложить слайсы осьминога. Украсить блюдо вяленными томатами, салатными листьями, жареным картофелем, тапенадом из оливок и остальными ингредиентами. Сбрызнуть трюфельным маслом, подавать.
Фото: Shutterstock, архив ресторана