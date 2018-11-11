Продукт недели: оливки

Наверно уже все знают, что оливки – недозрелые маслины, основа средиземноморской диеты, модный суперфуд. Ягоды богаты витаминами и минеральными веществами - от пектина, белков, витаминов С, Е, В, сахара, катехинов, фосфора, железа и калия до полиненасыщенных жирных кислот. У тех, кто их любит терпкую с необычным вкусом ягоду снижается риск сердечных заболеваний и язвы желудка. А еще... Еще мы любим оливки за их эстетичный вид и аромат средиземноморских путешествий.