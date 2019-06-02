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Блюдо недели: окрошка

Лето – время, когда на столах царит окрошка. Этот холодный русский суп – предмет национальной гордости. Количество рецептов его приготовления – не счесть: существуют варианты на квасе, кефире, сыворотке, вегетарианские, с колбасой, мясом, с редисом или без. Но что вы знаете об этом прекрасном блюде?

5 интересных фактов об окрошке

  • Окрошка – блюдо, которое ели еще наши далекие предки: первые упоминания о нем встречаются более 1000 лет назад. Сегодня этот суп своим национальным блюдом считают как русские, так и украинцы, однако есть предположение, что первыми его приготовили поляки, и только потом оно полюбилось на Руси.
  • Самый популярный вариант окрошки – с квасом, однако изначально ее заправляли капустными или огуречным рассолом. Квас стали добавлять в суп лишь в XIV-XV веке. Состав ингредиентов также отличался от современного: в блюдо входили брюква, репа, картофель, вареные яйца, пряные травы и заправка. А в «богатый», праздничный рецепт включали несколько видов нежирного мяса.
  • Известный исследователь традиционной русской кухни Вильям Васильевич Похлебкин в своей книге писал, что колбаса в окрошке – ингредиент не просто чужеродный, а даже вредный. «Окрошка — холодный суп на квасу, в котором основным компонентом является не хлеб, как у тюрь, а овощная масса. К этой массе могут быть подмешаны холодное отварное мясо или рыба в пропорции 1:1. В зависимости от этого окрошка называется овощной, мясной или рыбной».
  • Вариантов заправки холодного супа очень много: помимо традиционных кваса и кефира также используют сыворотку, сметану, майонез, уксус, бульон, йогурт, минералку, айран, фруктовый настой, скисшее молоко и даже пиво, но эти блюда уже не окрошка в традиционном понимании.
  • В других странах есть блюда, очень похожие на окрошку: в Индии есть холодный суп с карри, мятой и имбирем, в Узбекистане – суп чалоп, в Армении – дограмач на мацони, в Болгарии и Македонии – таратор на йогурте, в Литве в блюдо добавляют мясной фарш и ложку чесночного майонеза.

Окрошка на сыворотке

рецепт от шеф-повара Елены Никифоровой, ресторан «Шинок»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 100 г редиса
  • 400 г огурцов
  • 100 г отварной говядины
  • 100 г отварного говяжьего языка
  • 2 яйца
  • 300 г молодого картофеля Редис - 100 г

Для заправки:

  • 1,5 л коровьей сыворотки
  • 60 г горчицы
  • соль, перец – по вкусу

Как приготовить: Шаг 1. Картофель посолите, поперчите и запеките в мундире в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут.

Шаг 2. Яйца сварите вкрутую.

Шаг 3. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарежьте средними кубиками.

Шаг 4. Нарезанные овощи и мясо разложите по тарелкам, залейте их сывороткой, добавьте горчицу и соль по вкусу. Отдельно подавайте печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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