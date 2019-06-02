Блюдо недели: окрошка

Что нужно:

100 г редиса

400 г огурцов

100 г отварной говядины

100 г отварного говяжьего языка

2 яйца

300 г молодого картофеля Редис - 100 г

Для заправки:

1,5 л коровьей сыворотки

60 г горчицы

соль, перец – по вкусу

Как приготовить: Шаг 1. Картофель посолите, поперчите и запеките в мундире в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут.

Шаг 2. Яйца сварите вкрутую.

Шаг 3. Редис, огурцы, яйца, говядину и язык нарежьте средними кубиками.

Шаг 4. Нарезанные овощи и мясо разложите по тарелкам, залейте их сывороткой, добавьте горчицу и соль по вкусу. Отдельно подавайте печеный картофель, предварительно слегка его раздавив.