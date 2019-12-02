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Продукт недели: облепиха

Облепиха – ягода, в которой много полезных витаминов и микроэлементов, об этом известно всем. Однако, может, из-за ее горьковато-кислого вкуса, или же из-за относительной сложности сбора урожая, этот продукт, такой яркий и заряженный полезными веществами, так до конца и не оценен по достоинству. Редакция Passion.ru решила исправить эту несправедливость и назначила этот продукт главным героем первой недели зимы.

5 интересных фактов об облепихе

  • Первые упоминания об облепихе можно найти в еще в VIII веке нашей эры – в тибетских медицинских трактатах и текстах Древнего Китая, где ее использовали в качестве лекарственного средства. Однако, скорее всего, в древних манускриптах речь шла об облепихе иволистной – этот вид распространен в Индии, Китае, Гималаях, Непале и Бутане, а в России он не растет, потому когда в нашей стране говорят об этой ягоде, всегда имеют в виду крушиновидный сорт.
  • Забавный факт: в Древней Греции облепиху называли «лоснящейся лошадью». Объяснение этому очень простое: лошадей, ослабленных после долгой дороги или работы, кормили этими ягодами, после чего они выздоравливали, восстанавливались, а их шкура начинала блестеть.
  • В облепихе содержится 190 питательных веществ (так, по крайней мере, говорят ученые), а витамина С в ней в 10 раз больше, чем в лимоне – по этому показателю ягода уступает только шиповнику и красному перцу. Благодаря ценному составу этот продукт может оказать благотворное влияние на обмен веществ, улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также химический состав крови. Кроме того, употребление облепихи поможет повысить эластичность сосудов, снизить уровень плохого холестерина и сахара. Ну и, конечно же, этот продукт незаменим для профилактики простуды и гриппа.
  • Однако при всей ее полезности есть облепиху можно далеко не всем. Прямым показанием к употреблению этих ягод будут мочекаменная болезнь, болезни почек, камни в желчном пузыре, гастрите с повышенной кислотностью и слабом желудке. Да и полностью здоровым людям слишком увлекаться облепихой не стоит – она может сыграть роль слабительного.
  • Используют облепиху не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии. Облепиховое масло незаменимо для стимуляции восстановительных процессов в мягких тканях, оно обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, препятствует развитию атеросклероза, сахарного диабета и кожных заболеваний. А косметические препараты с экстрактом облепихи – отличное антиэйдж-средство, которое разглаживает морщины, активизирует в коже процессы регенерации и наполняет ее жизненной силой.

Облепиховое суфле

рецепт от шеф-повара Юрия Ламонова, ресторан дикой кухни «Шотландская клетка»

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 1 яичный желток
  • 55 г сыра Буко
  • 30 г сахарной пудры
  • 75 мл растительных сливок
  • 145 г облепихи
  • 6 г ванильного сахара
  • 2 г лимонного фреша
  • 17 г желатина

для соуса:

  • 10 г пюре облепихи
  • 10 г меда

Как приготовить:

Шаг 1. Облепиху, пробейте в блендере и процедите сок с мякотью.

Шаг 2. Облепиховый сок разогрейте с желатином на плите, не доводя до кипения так, чт бы желатин растворился. Затем оставьте облепиховую смесь остужаться.

Шаг 3. Желток с сахарной пудрой взбейте до образования пены.

Шаг 4. Сыр Буко, лимонный фреш, взбитый желток, облепиховый сок с желатином аккуратно лопаткой смешайте друг с другом. Получившуюся смесь разлейте по формам.

Шаг 5. При подаче украсьте мятой, кешью, свежей облепихой и соусом из меда и облепихового пюре.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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