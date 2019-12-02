Продукт недели: облепиха

Что нужно на 1 порцию:

1 яичный желток

55 г сыра Буко

30 г сахарной пудры

75 мл растительных сливок

145 г облепихи

6 г ванильного сахара

2 г лимонного фреша

17 г желатина

для соуса:

10 г пюре облепихи

10 г меда

Как приготовить:

Шаг 1. Облепиху, пробейте в блендере и процедите сок с мякотью.

Шаг 2. Облепиховый сок разогрейте с желатином на плите, не доводя до кипения так, чт бы желатин растворился. Затем оставьте облепиховую смесь остужаться.

Шаг 3. Желток с сахарной пудрой взбейте до образования пены.

Шаг 4. Сыр Буко, лимонный фреш, взбитый желток, облепиховый сок с желатином аккуратно лопаткой смешайте друг с другом. Получившуюся смесь разлейте по формам.

Шаг 5. При подаче украсьте мятой, кешью, свежей облепихой и соусом из меда и облепихового пюре.