Продукт недели: нут

5 интересных фактов
- Нут – рекордсмен по количеству названий. В Америке его именуют турецкий горох, в Индии - горох бараний. Также у него есть еще такие имена: гарбанзо, пузырник, египетский горох, стручки цеци, шиш, нахат и кабули-чана.
- Суерфуд бывает самых разных видов, размеров и цветов – кремовым, черным, зеленым, красным и коричневым. Но вкус нута любого сорта можно назвать нейтральным – в нем нет ярко выраженных ноток, только легкое ореховое послевкусие. Приготовив его без специй, получим несоленое «картофельное пюре». Но именно безликость делает нут универсальным продуктом – стоит поменять набор специй, как получается абсолютно новое блюдо.
- У нута низкий гликемический индекс – 35, что позволяет использовать его в большинстве диет. Другими словами, в состав этого продукта входят только полезные углеводы, которые медленно высвобождают энергию, не приводят к резким скачкам сахара в крови и насыщают на длительное время. Позавтракал с нутом – до обеда доволен.
- В ХVIII-XIX веках нут использовался в Европе как заменитель кофе, что гораздо полезнее. Для этих целей выбирать надо самый мелкий сорт. Засыпав в воду, кипятить не менее 10 минут. Когда вода остынет, слить ее, бобы промыть и высушить. Обжаривать так же, как и кофе, а затем истолочь в ступке. Варить как обычный кофе, кипятить смесь 2–3 мин, дать отстояться 5–7 мин.
- Нут - так звали героя «Звездных войн», поскольку режиссер фильма Джордж Лукас – вегетарианец и поклонник «турецкого гороха». Нут Ганрей - неймодианец, был вице-королём Торговой федерации вплоть до окончания Войн клонов. Вообще нут способствует улучшению мозгового кровообращения и, соответственно, росту творческих способностей.
Довга
от ресторана «Восход», шеф-повар Максим Тарусин
Вам понадобится:
- Мацони – 1500 мл
- Рис на плов – 100 г
- Мята – 20 г
- Кинза – 50 г
- Укроп – 50 г
- Петрушка – 10 г
- Шпинат – 50 г
- Соль – 5 г
- Перец – 1 г
Ингредиенты для жареного нута: Нут отварной – 500 г Соль – 10 г Ким чи – 25 г
Приготовление:
Отварить рис до готовности. Отдельно мелко нарезать мяту, кинзу, укроп, петрушку, шпинат. В сотейник выложить мацони, добавить рис, зелень и варить в течении 10 минут до кипения. Снять сотейник с огня и поставить в лёд на 20 минут. Украсить кресс салатом и оливковым маслом, подавать с жареным нутом.
Способ приготовления нута: сырой нут замочить в холодной воде на 6-8 часов. Затем варить в течении 25-30 минут. Обжарить готовый нут во фритюре, добавить соль и соус ким чи.
Текст: Инна Щепетко
Фото: архв ресторана, shutterstock.com