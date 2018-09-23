Продукт недели: нут

Вам понадобится:

Мацони – 1500 мл

Рис на плов – 100 г

Мята – 20 г

Кинза – 50 г

Укроп – 50 г

Петрушка – 10 г

Шпинат – 50 г

Соль – 5 г

Перец – 1 г

Ингредиенты для жареного нута: Нут отварной – 500 г Соль – 10 г Ким чи – 25 г

Приготовление:

Отварить рис до готовности. Отдельно мелко нарезать мяту, кинзу, укроп, петрушку, шпинат. В сотейник выложить мацони, добавить рис, зелень и варить в течении 10 минут до кипения. Снять сотейник с огня и поставить в лёд на 20 минут. Украсить кресс салатом и оливковым маслом, подавать с жареным нутом.

Способ приготовления нута: сырой нут замочить в холодной воде на 6-8 часов. Затем варить в течении 25-30 минут. Обжарить готовый нут во фритюре, добавить соль и соус ким чи.

Текст: Инна Щепетко

Фото: архв ресторана, shutterstock.com