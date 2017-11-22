Среди всех овощей морковь занимает первое место по содержанию витамина А. Достаточно съесть 100 г моркови, чтобы обеспечить 104% рекомендуемой суточной нормы этого витамина.

Нагреть масло в кастрюле на среднем огне. Добавить нарезанные лук и морковь, тимьян, паприку, по ½ ч.л. соли и перца. Варить 10-12 минут, пока лук не станет мягким, часто помешивать. Добавить бульон и 2 стакана воды; довести до кипения. Уменьшить огонь, периодически помешивать и варить еще 12-15 минут до готовности моркови. Измелчить готовый суп в блендере до состояния пюре, добавить лимонный сок. Подавать суп с йогуртом, оливковым маслом и перцем.

Текст: Татьяна Каневская

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