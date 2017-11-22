Среди всех овощей морковь занимает первое место по содержанию витамина А. Достаточно съесть 100 г моркови, чтобы обеспечить 104% рекомендуемой суточной нормы этого витамина.

5 интересных фактов

  1. Морковь обладает многими лечебными свойствами. Она ускоряет восстановление поврежденных клеток, поддерживает здоровое состояние кожи, очищает полость рта от бактерий, улучшает зрение, регулирует кровяное давление, восстанавливает функции печени.
  2. Изначально морковь не была оранжевой! Приблизительно 5000 лет тому назад ее «одомашнили» в Афганистане. Корнеплод имел в основном фиолетовую и белую окраску. Оранжевую морковь получили в Голландии приблизительно в 16 веке с помощью перекрестного опыления растений с фиолетовыми и желтыми корнеплодами.
  3. Согласно Европейскому журналу клинического питания, человек получает больше питательных веществ, если ест морковь в измельченном виде. Это происходит из-за того, что 21% этих веществ освобождается только тогда, когда морковь пускает сок. Термическая обработка повышает этот процент до 27%.
  4. В моркови содержится вещество фалькаринол. По мнению ученых, оно препятствует развитию раковых клеток. Чтобы в овоще сохранилось максимальное количество этого вещества, ее лучше варить целиком, а потом уже резать.
  5. В 1 кг моркови приблизительно 60 г сахара. Среди овощей больше сахара имеет только свекла. Но коммерчески производство сахара из моркови невыгодно: это очень сложный и дорогостоящий процесс.

Пряный морковный суп

Вам понадобится:

  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 кг
  • свежие листья тимьяна – 1 ст.л.
  • паприка – 1 ст.л.
  • соль и черный перец
  • овощной бульон – 4 стакана
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • немного йогурта

Приготовление:

Нагреть масло в кастрюле на среднем огне. Добавить нарезанные лук и морковь, тимьян, паприку, по ½ ч.л. соли и перца. Варить 10-12 минут, пока лук не станет мягким, часто помешивать. Добавить бульон и 2 стакана воды; довести до кипения. Уменьшить огонь, периодически помешивать и варить еще 12-15 минут до готовности моркови. Измелчить готовый суп в блендере до состояния пюре, добавить лимонный сок. Подавать суп с йогуртом, оливковым маслом и перцем.

Текст: Татьяна Каневская

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