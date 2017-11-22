Продукт недели: морковь
Среди всех овощей морковь занимает первое место по содержанию витамина А. Достаточно съесть 100 г моркови, чтобы обеспечить 104% рекомендуемой суточной нормы этого витамина.
5 интересных фактов
- Морковь обладает многими лечебными свойствами. Она ускоряет восстановление поврежденных клеток, поддерживает здоровое состояние кожи, очищает полость рта от бактерий, улучшает зрение, регулирует кровяное давление, восстанавливает функции печени.
- Изначально морковь не была оранжевой! Приблизительно 5000 лет тому назад ее «одомашнили» в Афганистане. Корнеплод имел в основном фиолетовую и белую окраску. Оранжевую морковь получили в Голландии приблизительно в 16 веке с помощью перекрестного опыления растений с фиолетовыми и желтыми корнеплодами.
- Согласно Европейскому журналу клинического питания, человек получает больше питательных веществ, если ест морковь в измельченном виде. Это происходит из-за того, что 21% этих веществ освобождается только тогда, когда морковь пускает сок. Термическая обработка повышает этот процент до 27%.
- В моркови содержится вещество фалькаринол. По мнению ученых, оно препятствует развитию раковых клеток. Чтобы в овоще сохранилось максимальное количество этого вещества, ее лучше варить целиком, а потом уже резать.
- В 1 кг моркови приблизительно 60 г сахара. Среди овощей больше сахара имеет только свекла. Но коммерчески производство сахара из моркови невыгодно: это очень сложный и дорогостоящий процесс.
Пряный морковный суп
Вам понадобится:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 кг
- свежие листья тимьяна – 1 ст.л.
- паприка – 1 ст.л.
- соль и черный перец
- овощной бульон – 4 стакана
- лимонный сок – 2 ст.л.
- немного йогурта
Приготовление:
Нагреть масло в кастрюле на среднем огне. Добавить нарезанные лук и морковь, тимьян, паприку, по ½ ч.л. соли и перца. Варить 10-12 минут, пока лук не станет мягким, часто помешивать. Добавить бульон и 2 стакана воды; довести до кипения. Уменьшить огонь, периодически помешивать и варить еще 12-15 минут до готовности моркови. Измелчить готовый суп в блендере до состояния пюре, добавить лимонный сок. Подавать суп с йогуртом, оливковым маслом и перцем.
Текст: Татьяна Каневская
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