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Продукт недели: моцарелла

Молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания. Классический производится из молока черных буйволиц, но в продаже почти всегда присутствует моцарелла из коровьего молока. Сыр в виде белых шариков, замоченных в рассоле — именно так его чаще продают. Он так дольше хранится. А еще моцарелла бывает твердой, как обычный сыр. Такую используют для горячих блюд. Выпускается даже копченая моцарелла. Ловите рецепт от шеф-повара, эксперта итальянской кухни и сыров Unagrande.

5 интересных фактов

  1. Моцареллу различают в зависимости от формы: трэчча — сыр, который имеет форму косички, боккончини — большие шарики сыра, чильеджини — размер шариков равен размеру одной вишенки, перлини — совсем маленькие горошины сыра, похожие на жемчуг.
  2. Особое место в моцарелле занимает холин, он повышает защитные функции клеточных мембран и нормализирует уровень холестерина в крови. Благодаря калию моцарелла благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
  3. Моцарелла богата кальцием, который укрепляет кости и ногти.
  4. В продукте много натрия, который очень важен для организма — он помогает поддерживать водный баланс и защищает от обезвоживания.
  5. Если вы часто едите моцареллу, то пополняете запасы йода, который так необходим для кожи, зубов и волос. Сыр также включают в набор диетических продуктов.

Шарики моцареллы в кляре

Вам понадобится:

  • слоеное тесто — 1 пласт (200 г)
  • моцарелла Unagrande
  • яичный белок — 1 шт.
  • тертый твердый сыр — 50 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • крупная луковица — ½ шт.
  • консервированные томаты — 300 г
  • измельченная кинза — 2 ст. ложки
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Тесто раскатать и формочками вырезать 16 небольших кружочков. Моцареллу выложить на тесто. Накрыть оставшимися, защипать кроя и сформировать объемные шарики, покрутив между ладонями: вспомните, как вы делаете пирожки. Смазать белком, посыпать твердым сыром и выпекать 15 минут при 220 С°. В конце можно положить веточки чабреца для аромата. Для соуса порубить чеснок с луком и подрумянить на масле. Добавить томаты и тушить 10 минут. Посолить, поперчить, подмешать чеснок, кинзу, тушить 3 минуты. Соус подать к моцарелле в тесте.

Фото: shutterstock.com

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