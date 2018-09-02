Продукт недели: моцарелла

5 интересных фактов
- Моцареллу различают в зависимости от формы: трэчча — сыр, который имеет форму косички, боккончини — большие шарики сыра, чильеджини — размер шариков равен размеру одной вишенки, перлини — совсем маленькие горошины сыра, похожие на жемчуг.
- Особое место в моцарелле занимает холин, он повышает защитные функции клеточных мембран и нормализирует уровень холестерина в крови. Благодаря калию моцарелла благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему.
- Моцарелла богата кальцием, который укрепляет кости и ногти.
- В продукте много натрия, который очень важен для организма — он помогает поддерживать водный баланс и защищает от обезвоживания.
- Если вы часто едите моцареллу, то пополняете запасы йода, который так необходим для кожи, зубов и волос. Сыр также включают в набор диетических продуктов.
Шарики моцареллы в кляре
Вам понадобится:
- слоеное тесто — 1 пласт (200 г)
- моцарелла Unagrande
- яичный белок — 1 шт.
- тертый твердый сыр — 50 г
- чеснок — 2 зубчика
- крупная луковица — ½ шт.
- консервированные томаты — 300 г
- измельченная кинза — 2 ст. ложки
- соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Тесто раскатать и формочками вырезать 16 небольших кружочков. Моцареллу выложить на тесто. Накрыть оставшимися, защипать кроя и сформировать объемные шарики, покрутив между ладонями: вспомните, как вы делаете пирожки. Смазать белком, посыпать твердым сыром и выпекать 15 минут при 220 С°. В конце можно положить веточки чабреца для аромата. Для соуса порубить чеснок с луком и подрумянить на масле. Добавить томаты и тушить 10 минут. Посолить, поперчить, подмешать чеснок, кинзу, тушить 3 минуты. Соус подать к моцарелле в тесте.
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