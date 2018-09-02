Продукт недели: моцарелла

Молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания. Классический производится из молока черных буйволиц, но в продаже почти всегда присутствует моцарелла из коровьего молока. Сыр в виде белых шариков, замоченных в рассоле — именно так его чаще продают. Он так дольше хранится. А еще моцарелла бывает твердой, как обычный сыр. Такую используют для горячих блюд. Выпускается даже копченая моцарелла. Ловите рецепт от шеф-повара, эксперта итальянской кухни и сыров Unagrande.