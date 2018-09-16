Продукт недели: мидии

Вам понадобится:

Черноморские мидии — 700 г

Вино белое — 20 мл

Зелень — 7 г

Сливки — 200 г

Куриный бульон — 167 г

Репчатый лук — 20 г

Чеснок — 7 г

Специи — 5 г

Сыр — 150 г

Приготовление:

Черноморские мидии почистить от наростов и водорослей. После этого мидии нужно поставить под пар на 4 минуты, а затем поместить в воду со льдом на пару минут и откинуть на дуршлаг. В сотейнике обжарить лук, чеснок, добавить вино, сыр, сливки, специи и куриный бульон. Довести соус до готовности и выложить мидии, пропарить пару минут под крышкой — и можно подавать.

Приятного аппетита!

Фото: shutterstock.com, архив ресторана