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Продукт недели: мидии

А вы любите мидии, как любим их мы? Говорят, любовь к ним приходит с годами, раз и вы уже без них не можете. Мы предлагаем вам рецепт — пальчики оближешь! — от шеф-повара ресторана Magellan Андрея Лазарева. Вы тотчас влюбитесь в этот морепродукт.

5 интересных фактов

  1. Мидии живут в раковине, которая может достигнуть до 20 сантиметров в длину. Возраст моллюска можно узнать по разводам на внешней стороне ракушки.
  2. Ерсеке — неофициальная столица мидий, как, например, устриц — Канкаль. И здесь же находится единственная в мире биржа моллюсков.
  3. Мидии живут от 5 до 30 лет! Продолжительность жизни моллюска зависит от места его обитания.
  4. Вкус и всевозможные способы приготовления мидий знакомы людям очень давно... Едим мы их с эпохи неолита!
  5. Мидии почти не содержат углеводов и жиров. Мясо — сплошной белок и аминокислоты. Именно поэтому их едят те, кто занимается спортом и желает похудеть.

Мидии в сливочном соусе с белым вином

Вам понадобится:

  • Черноморские мидии — 700 г
  • Вино белое — 20 мл
  • Зелень — 7 г
  • Сливки — 200 г
  • Куриный бульон — 167 г
  • Репчатый лук — 20 г
  • Чеснок — 7 г
  • Специи — 5 г
  • Сыр — 150 г

Приготовление:

Черноморские мидии почистить от наростов и водорослей. После этого мидии нужно поставить под пар на 4 минуты, а затем поместить в воду со льдом на пару минут и откинуть на дуршлаг. В сотейнике обжарить лук, чеснок, добавить вино, сыр, сливки, специи и куриный бульон. Довести соус до готовности и выложить мидии, пропарить пару минут под крышкой — и можно подавать.

Приятного аппетита!

Фото: shutterstock.com, архив ресторана

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