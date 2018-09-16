Продукт недели: мидии

5 интересных фактов
- Мидии живут в раковине, которая может достигнуть до 20 сантиметров в длину. Возраст моллюска можно узнать по разводам на внешней стороне ракушки.
- Ерсеке — неофициальная столица мидий, как, например, устриц — Канкаль. И здесь же находится единственная в мире биржа моллюсков.
- Мидии живут от 5 до 30 лет! Продолжительность жизни моллюска зависит от места его обитания.
- Вкус и всевозможные способы приготовления мидий знакомы людям очень давно... Едим мы их с эпохи неолита!
- Мидии почти не содержат углеводов и жиров. Мясо — сплошной белок и аминокислоты. Именно поэтому их едят те, кто занимается спортом и желает похудеть.
Мидии в сливочном соусе с белым вином
Вам понадобится:
- Черноморские мидии — 700 г
- Вино белое — 20 мл
- Зелень — 7 г
- Сливки — 200 г
- Куриный бульон — 167 г
- Репчатый лук — 20 г
- Чеснок — 7 г
- Специи — 5 г
- Сыр — 150 г
Приготовление:
Черноморские мидии почистить от наростов и водорослей. После этого мидии нужно поставить под пар на 4 минуты, а затем поместить в воду со льдом на пару минут и откинуть на дуршлаг. В сотейнике обжарить лук, чеснок, добавить вино, сыр, сливки, специи и куриный бульон. Довести соус до готовности и выложить мидии, пропарить пару минут под крышкой — и можно подавать.
Приятного аппетита!
Фото: shutterstock.com, архив ресторана