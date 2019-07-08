Продукт недели: манго

Что нужно:

20 г семян чиа

50 мл молока

60 мл воды

20 мл кокосового молока

60 г пюре манго

40 г свежего манго

15 г кокоса

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте воду с молоком, доведите до кипения и влейте в семена чиа. Размешайте, дайте немного набухнуть (это займет около 20 минут).

Шаг 2. Добавьте к семенам чиа кокосовое молоко и размешайте, дайте полностью остыть.

Шаг 3. В глубокую тарелку вылейте пюре манго, в центр выложите готовую «кашу» из семян чиа. Украсьте свежим манго, предварительно нарезанным крупными кубиками, и кокосовыми слайсами.