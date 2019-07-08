logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Продукт недели: манго

Манго, пожалуй, самый известный в нашей стране тропический фрукт. Сочный вкус его нежной мякоти вряд ли оставит кого-либо равнодушным. Любят манго не только в России, но и во всем мире – недаром же его называют «королем фруктов». Но что мы знаем о нем? Редакция Passion.ru решила выяснить самые интересные истории, факты и легенды о манго.

5 интересных фактов о манго

  • Родиной манго считаются влажные тропические леса Мьянмы и Индии, где оно произрастает уже на протяжении уже 4000 лет. Интересно и то, что в Индии и Пакистане дерево манго – священно: многие верят, что оно – символ счастливой любви, потому его листья разбрасывают на свадьбах. Также некоторые уверены, что оно может исполнять самые сокровенные желания.
  • Сегодня существует более 300 сортов манго, многие из которых были выведены еще в древности. Главным в мире поставщиком фруктов является все та же Индия, где ежегодно собирают до 13,5 миллионов тонн плодов. Но произрастает манго теперь и в Европе – в Испании и на Канарских островах.
  • Ботанической родней манго являются ямайская слив и, как это ни удивительно, кешью, фисташки и ядовитое растение сумах.
  • Манго – фрукт чрезвычайно полезный, причем употреблять его в пищу можно как в неспелом, так и в спелом виде. Причем в зеленом манго больше пектина и витамина С и витаминов группы В, но на вкус такие плоды кислые. В процессе созревания количество аскорбиновой кислоты в фрукте уменьшается, зато увеличивается содержание бета-каротина. Кроме того, спелые плоды более сладкие, ароматные.
  • В спелом манго много сахара, но несмотря на это, они способствуют похудению. Также разные части мангового дерева применяются в традиционной азиатской медицине, потому что комплекс содержащихся в них витаминов, микроэлементов и других полезных веществ помогает укрепить сердце, наладить работу почек, поджелудочной железы, благоприятно воздействует на остроту зрения.

Боул чиа с манго

рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 20 г семян чиа
  • 50 мл молока
  • 60 мл воды
  • 20 мл кокосового молока
  • 60 г пюре манго
  • 40 г свежего манго
  • 15 г кокоса

Как приготовить:

Шаг 1. Смешайте воду с молоком, доведите до кипения и влейте в семена чиа. Размешайте, дайте немного набухнуть (это займет около 20 минут).

Шаг 2. Добавьте к семенам чиа кокосовое молоко и размешайте, дайте полностью остыть.

Шаг 3. В глубокую тарелку вылейте пюре манго, в центр выложите готовую «кашу» из семян чиа. Украсьте свежим манго, предварительно нарезанным крупными кубиками, и кокосовыми слайсами.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...