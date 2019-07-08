Продукт недели: манго

5 интересных фактов о манго
- Родиной манго считаются влажные тропические леса Мьянмы и Индии, где оно произрастает уже на протяжении уже 4000 лет. Интересно и то, что в Индии и Пакистане дерево манго – священно: многие верят, что оно – символ счастливой любви, потому его листья разбрасывают на свадьбах. Также некоторые уверены, что оно может исполнять самые сокровенные желания.
- Сегодня существует более 300 сортов манго, многие из которых были выведены еще в древности. Главным в мире поставщиком фруктов является все та же Индия, где ежегодно собирают до 13,5 миллионов тонн плодов. Но произрастает манго теперь и в Европе – в Испании и на Канарских островах.
- Ботанической родней манго являются ямайская слив и, как это ни удивительно, кешью, фисташки и ядовитое растение сумах.
- Манго – фрукт чрезвычайно полезный, причем употреблять его в пищу можно как в неспелом, так и в спелом виде. Причем в зеленом манго больше пектина и витамина С и витаминов группы В, но на вкус такие плоды кислые. В процессе созревания количество аскорбиновой кислоты в фрукте уменьшается, зато увеличивается содержание бета-каротина. Кроме того, спелые плоды более сладкие, ароматные.
- В спелом манго много сахара, но несмотря на это, они способствуют похудению. Также разные части мангового дерева применяются в традиционной азиатской медицине, потому что комплекс содержащихся в них витаминов, микроэлементов и других полезных веществ помогает укрепить сердце, наладить работу почек, поджелудочной железы, благоприятно воздействует на остроту зрения.
Боул чиа с манго
рецепт от шеф-повара Ивана Яковлева, кафе «Дружба. Мануфактура Еды»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 20 г семян чиа
- 50 мл молока
- 60 мл воды
- 20 мл кокосового молока
- 60 г пюре манго
- 40 г свежего манго
- 15 г кокоса
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте воду с молоком, доведите до кипения и влейте в семена чиа. Размешайте, дайте немного набухнуть (это займет около 20 минут).
Шаг 2. Добавьте к семенам чиа кокосовое молоко и размешайте, дайте полностью остыть.
Шаг 3. В глубокую тарелку вылейте пюре манго, в центр выложите готовую «кашу» из семян чиа. Украсьте свежим манго, предварительно нарезанным крупными кубиками, и кокосовыми слайсами.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo
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