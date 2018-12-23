Продукт недели: мандарин

5 интересных фактов
- Родиной этих цитрусовых фруктов является Юго-Восточная Азия. Но сейчас их массовым выращиванием занимаются многие страны, а именно: Абхазия, Азербайджан, Алжир, Бразилия, Грузия, Египет, Индия, Испания, Италия, Китай, Корея, Марокко, Мексика, Россия (Кавказ, Краснодарский край и Крым), США, Турция, Франция, Япония.
- А знаете ли вы сколько в день можно съесть этого фрукта? Даже если вы очень - очень любите мандарины, имейте ввиду: от 4-5 штук - норма для взрослых, а малышам 1-2 штуки желательно в возрасте от от 3 до 5 лет.
- Солнечный фрукт очень полезен для здоровья: помогает справиться с кашлем, улучшает работу дыхательной и укрепляют сердечно-сосудистую систему. Так же он нормализует кровообращение, способствует очищению крови, укрепляет сосуды,
- Свежевыжатый сок прекрасно утоляет жажду, улучшает работу органов дыхания, помогает при бронхите и астме.
- Корки мандарина используют в ароматерапии. Аромат апельсина хорошо борется с бессонницей и успокаивает нервную систему. Аромат апельсина хорошо сочетается с маслами других цитрусовых, а также с маслом бергамота, гвоздики, корицы, лаванды и мускатного ореха.
Курица с мандаринами
Вам понадобится:
- Куриные голени - 800 г
- Мандарины 2-3 шт
- Лук репчатый - 2 шт
- Соевый соус - 1 ст.л.
- Смесь перцев и приправ по вкусу
- Корень имбиря - 1,5 см
- Чеснок -1 зубчик
- Соль - по вкусу
Приготовление:
Мандарин помойте, высушите и натрите цедру на терку. Отожмите сок в сотейник. Туда же закиньте цедру и натертый имбирь. Немного прогрейте массу. Добавьте в маринад соевый соус (можно добавить 1 ч.лю меда). Помойте курицу - ножки и погрузите в маринад на 15-20 минут. Добавьте немного смеси перца и приправ и помешайте. А теперь делаем второй маринад. Порежьте лук дольками. Выложите курицу в форму для запекания. выложите лук и залейте маринадом. Посолите. Выложите оставшиеся дольки мандарина. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда жаркое. Запекать курицу 40-45 минут. Подавать с соевым соусом.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!