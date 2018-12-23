Продукт недели: мандарин

Вам понадобится:

Куриные голени - 800 г

Мандарины 2-3 шт

Лук репчатый - 2 шт

Соевый соус - 1 ст.л.

Смесь перцев и приправ по вкусу

Корень имбиря - 1,5 см

Чеснок -1 зубчик

Соль - по вкусу

Приготовление:

Мандарин помойте, высушите и натрите цедру на терку. Отожмите сок в сотейник. Туда же закиньте цедру и натертый имбирь. Немного прогрейте массу. Добавьте в маринад соевый соус (можно добавить 1 ч.лю меда). Помойте курицу - ножки и погрузите в маринад на 15-20 минут. Добавьте немного смеси перца и приправ и помешайте. А теперь делаем второй маринад. Порежьте лук дольками. Выложите курицу в форму для запекания. выложите лук и залейте маринадом. Посолите. Выложите оставшиеся дольки мандарина. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда жаркое. Запекать курицу 40-45 минут. Подавать с соевым соусом.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock

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