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Продукт недели: малина

Есть поговорка: "Малина - против аспирина". И правда, кого из нас в детстве не кормили малиновым вареньем при простуде?! Оно сбивает высокую температуру и приятно на вкус. Мало кто пройдет мимо этой ягоды, поэтому предлагаем побольше узнать о ней.

5 интересных фактов

  1. Прежде, чем покупать ягоду - попробуйте ее. И если вкус вам не понравится, то приобретать лакомство не стоит. Также лучше отказаться от покупки, если будут заметны запах плесени, повреждение или гнилые ягоды. Если малина не выглядят свежей, ярко-красной и ароматной, то от нее лучше отказаться.
  2. Для заморозки ягоду аккуратно моют и высушивают. Удобно делать это на бумажном полотенце. Если разложить малину в тонкий слой ягодку к ягодке и таким образом заморозить порциями(неглубокими лотками), то такая малинка сохранит свой красивый вид, и ею можно будет украшать десерты и просто с удовольствием есть.
  3. В отличие от других ягод, малина не теряет своих свойств при обработке термически. Поэтому любые компоты и варенья будут так же полезны, как и свежие ягоды. Вот почему вред и польза малины не зависят от способа приготовления.
  4. Польза и вред свежей малины проявляется в ягодах, по-настоящему эффективными являются и листья этого растения. Выбирают для сборки здоровые листья. Их расстилают тонким слоем и просушивают таким образом, чтобы на них не попадали солнечные лучи.
  5. Листья заваривают отдельно или пьют просто как чайный напиток. Наиток избавляет от кашля и заболеваний дыхательных путей, способствует остановке внутренних кровотечений благодаря содержанию в них вяжущих и дубильных веществ. Эти свойства помогут и при гастрите.

Пикантный салат с копченой утиной грудкой и малиновым соусом от Анатолия Аношина, бренд-шефа ресторана «Ян Примус»

Вам онадобится:

  • Копченая утиная грудка – 80 г
  • Салат фризе – 15 г
  • Салат лолло росса – 15 г
  • Салат руккола – 15 г
  • Малина – 20 г
  • Лепестки миндаля – 5 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Малиновый соус – 30 мл

Для малинового соуса:

  • Лук-шалот – 30 г
  • Тимьян свежий – 1 г
  • Растительное масло – 5 мл
  • Вино красное сухое – 30 мл
  • Бульон куриный – 100 мл
  • Малина – 250 г
  • Соус демиглас – 100 мл
  • Сахар – 50 г
  • Соль – 5 г
  • Соус «Ворчестер» – 3 мл

Приготовление:

Приготовить малиновый соус. Лук и тимьян обжарить на растительном масле. Добавить вино, выпарить. Добавить остальные ингредиенты, перемешать и выпарить лишнюю влагу. Копченую утиную грудку нарезать тонкими слайсами. Листья салатов смешать в миске, посолить, поперчить, заправить соусом. Переложить в тарелку для подачи. На листья салатов выложить слайсы утиной грудки, украсить блюдо свежей малиной и посыпать лепестками миндаля.

Текст: Юлия Шумилко

Фото: Shutterstock, архив ресторана

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