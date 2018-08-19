Продукт недели: малина

Есть поговорка: "Малина - против аспирина". И правда, кого из нас в детстве не кормили малиновым вареньем при простуде?! Оно сбивает высокую температуру и приятно на вкус. Мало кто пройдет мимо этой ягоды, поэтому предлагаем побольше узнать о ней.