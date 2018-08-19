Продукт недели: малина

5 интересных фактов
- Прежде, чем покупать ягоду - попробуйте ее. И если вкус вам не понравится, то приобретать лакомство не стоит. Также лучше отказаться от покупки, если будут заметны запах плесени, повреждение или гнилые ягоды. Если малина не выглядят свежей, ярко-красной и ароматной, то от нее лучше отказаться.
- Для заморозки ягоду аккуратно моют и высушивают. Удобно делать это на бумажном полотенце. Если разложить малину в тонкий слой ягодку к ягодке и таким образом заморозить порциями(неглубокими лотками), то такая малинка сохранит свой красивый вид, и ею можно будет украшать десерты и просто с удовольствием есть.
- В отличие от других ягод, малина не теряет своих свойств при обработке термически. Поэтому любые компоты и варенья будут так же полезны, как и свежие ягоды. Вот почему вред и польза малины не зависят от способа приготовления.
- Польза и вред свежей малины проявляется в ягодах, по-настоящему эффективными являются и листья этого растения. Выбирают для сборки здоровые листья. Их расстилают тонким слоем и просушивают таким образом, чтобы на них не попадали солнечные лучи.
- Листья заваривают отдельно или пьют просто как чайный напиток. Наиток избавляет от кашля и заболеваний дыхательных путей, способствует остановке внутренних кровотечений благодаря содержанию в них вяжущих и дубильных веществ. Эти свойства помогут и при гастрите.
Пикантный салат с копченой утиной грудкой и малиновым соусом от Анатолия Аношина, бренд-шефа ресторана «Ян Примус»
Вам онадобится:
- Копченая утиная грудка – 80 г
- Салат фризе – 15 г
- Салат лолло росса – 15 г
- Салат руккола – 15 г
- Малина – 20 г
- Лепестки миндаля – 5 г
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Малиновый соус – 30 мл
Для малинового соуса:
- Лук-шалот – 30 г
- Тимьян свежий – 1 г
- Растительное масло – 5 мл
- Вино красное сухое – 30 мл
- Бульон куриный – 100 мл
- Малина – 250 г
- Соус демиглас – 100 мл
- Сахар – 50 г
- Соль – 5 г
- Соус «Ворчестер» – 3 мл
Приготовление:
Приготовить малиновый соус. Лук и тимьян обжарить на растительном масле. Добавить вино, выпарить. Добавить остальные ингредиенты, перемешать и выпарить лишнюю влагу. Копченую утиную грудку нарезать тонкими слайсами. Листья салатов смешать в миске, посолить, поперчить, заправить соусом. Переложить в тарелку для подачи. На листья салатов выложить слайсы утиной грудки, украсить блюдо свежей малиной и посыпать лепестками миндаля.
Текст: Юлия Шумилко
Фото: Shutterstock, архив ресторана