5 интересных фактов
- Легенда гласит, что Гефест изобрел машину, которая делала тонкие длинные нити из теста. А вот первую машину для изготовления и сушки спагетти изобрели в Италии в 1819 году. Некоторые историки считают, появлением макарон в Европе мы обязаны итальянскому путешественнику Марко Поло, он привез их из Китая.
- В Лондоне есть ресторан Bluebird, который принимает не только людей, но и животных. В меню для собак значится макароны пенне с беконом.
- В макаронах много витаминов группы В, они помогают справиться со стрессами и головными болями. А аминокислота триптофан, содержащаяся в спагетти, улучшает сон и избавляет от некоторых форм депрессии.
- В спагетти из муки грубого помола имеется большое количество клетчатки, а значит они полезны тем, у кого есть проблемы с кишечником.
- Макароны трудно представить без соуса. Итальянцы делают его изо всего: в ход идут фарш, бекон, овощи, морепродукты, сливки и оливковое масло. Главное, соблюдать правило: чем длиннее и тоньше макароны, тем насыщеннее должен быть соус.
Итальянский салат с фузилли
Вам понадобится:
- фузилли — 250 г
- листовой салат
- оливки без косточек — 1 банка
- помидоры — 1-2 шт.
- семга или тунец в собственном соку — 1 банка
- оливковое масло
Приготовление:
Пока варятся фузилли (аль денте), нужно заготовить остальные ингредиениы салата. В глубокую миску порвать салат, оливки слить и нарезать кружочками, помидоры нарезать, разобрать на средние кусочки рыбу. Слить воду с макарон, дать им полностью остыть и только потом аккуратно смешать с салатом. Добавить любимые специи, посолить и заправить оливковым маслом.
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