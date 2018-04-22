Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Знаете ли вы, что макароны удостоены своего праздника: 25 октября отмечается Всемирный день пасты? Предлагаем вам побольше узнать об этом продукте!

5 интересных фактов

  1. Легенда гласит, что Гефест изобрел машину, которая делала тонкие длинные нити из теста. А вот первую машину для изготовления и сушки спагетти изобрели в Италии в 1819 году. Некоторые историки считают, появлением макарон в Европе мы обязаны итальянскому путешественнику Марко Поло, он привез их из Китая.
  2. В Лондоне есть ресторан Bluebird, который принимает не только людей, но и животных. В меню для собак значится макароны пенне с беконом.
  3. В макаронах много витаминов группы В, они помогают справиться со стрессами и головными болями. А аминокислота триптофан, содержащаяся в спагетти, улучшает сон и избавляет от некоторых форм депрессии.
  4. В спагетти из муки грубого помола имеется большое количество клетчатки, а значит они полезны тем, у кого есть проблемы с кишечником.
  5. Макароны трудно представить без соуса. Итальянцы делают его изо всего: в ход идут фарш, бекон, овощи, морепродукты, сливки и оливковое масло. Главное, соблюдать правило: чем длиннее и тоньше макароны, тем насыщеннее должен быть соус.

Итальянский салат с фузилли

Вам понадобится:

  • фузилли — 250 г
  • листовой салат
  • оливки без косточек — 1 банка
  • помидоры — 1-2 шт.
  • семга или тунец в собственном соку — 1 банка
  • оливковое масло

Приготовление:

Пока варятся фузилли (аль денте), нужно заготовить остальные ингредиениы салата. В глубокую миску порвать салат, оливки слить и нарезать кружочками, помидоры нарезать, разобрать на средние кусочки рыбу. Слить воду с макарон, дать им полностью остыть и только потом аккуратно смешать с салатом. Добавить любимые специи, посолить и заправить оливковым маслом.

Фото: shutterstock.com

Обсуждаемое
Тест: есть ли в вас порода и насколько вы аристократичны
«Самка богомола»: неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанаты
Фото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в Сети
Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram
Slice 1
Наряд «креветки», платье за 2,5 миллиона и другие самые эффектные выходы в свет Татьяны Навки
Британские СМИ обсуждают «любовный треугольник» в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Гороскоп