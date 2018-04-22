Вам понадобится:

фузилли — 250 г

листовой салат

оливки без косточек — 1 банка

помидоры — 1-2 шт.

семга или тунец в собственном соку — 1 банка

оливковое масло

Приготовление:

Пока варятся фузилли (аль денте), нужно заготовить остальные ингредиениы салата. В глубокую миску порвать салат, оливки слить и нарезать кружочками, помидоры нарезать, разобрать на средние кусочки рыбу. Слить воду с макарон, дать им полностью остыть и только потом аккуратно смешать с салатом. Добавить любимые специи, посолить и заправить оливковым маслом.

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