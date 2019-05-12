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Продукт недели: листовой салат

Вряд ли в мире найдется хоть один человек, который никогда не пробовал бы листовой салат. Эта зелень настолько вкусна и универсальна, что прочно вошла в наш рацион. Но что же за продукт скрывается за этим простым названием «салат»? Когда и где он появился впервые и чем же полезен?

5 интересных фактов о салате

  • Казалось бы, что может быть проще, чем вырастить салат у себя на грядке или подоконнике, ведь он очень неприхотливый и дает приличный урожай, но где эта зелень была выращена впервые, доподлинно неизвестно. Предполагают, что первыми культивировать салат начали еще в Древнем Египте, а активно употреблять в пищу – в Древнем Риме.
  • Сегодня насчитывается более 100 разновидностей салатов, которые условно разделены на две большие группы – листовые и кочанные. Среди наиболее известных – шпинат, латук, кресс-салат, корн, кудрявый фризе, лолло-россо, руккола, мангольд, ромэн, радиккио, китайская капуста и другие.
  • Самый популярный салат в мире, без сомнений, Айсберг, получивший свое название в честь того, что раньше его хранили, присыпав кубиками льда. Вкус у этих листьев яркий, но если перед подачей на стол отправить их на несколько минут в морозилку, они станут еще сочнее и будут аппетитно хрустеть на зубах.
  • Впервые полезные свойства салата открыл философ и медик Авиценна. Современные ученые подтверждают, что это дико полезный продукт. В нем есть такие витамины и микроэлементы, как А, РР, К, Е, витамины группы В, йод, натрий, кальций, медь, железо, фолиевая кислота. А уж про витамин С и говорить неудобно – так его много в салатных листьях (больше, чем в яблоках, к слову!). Также в этой зелени содержится вещество лактуцин, которое оказывает успокаивающее действие на нервную систему и улучшает сон.
  • Калорийность салата ничтожно мала – всего 15 ккал на 100 г, так что этот продукт более чем диетический, однако наесться просто листьями – задача не из легких, потому его обычно смешивают с другими продуктами.

Салат «Зеленый цезарь с авокадо»

рецепт от шеф-повара Мирко Дзаго, La Fabbrica

Фото: архив ресторана

Что нужно на 1 порцию:

  • 35 г Бэби Романо
  • 15 г рукколы
  • 160 г авокадо
  • 15 г семечек
  • 20 г оливкового масла
  • 5 г лимонного сока
  • 10 г фреш из Бэби Романо
  • 5 г кресс-салата
  • 10 г миндаля

Как приготовить:

Шаг 1. Авокадо заправьте оливковым маслом, добавьте соль, перец, сок лимона и нарежьте до консистенции пюре, затем добавьте семечки.

Шаг 2. На блюдо выложите листья Бэби Романо, рукколу, сверху положите пюре из авокадо, полейте фрешем из Бэби Романо, украсьте семечками и кресс-салатом.

Шаг 3. Миндаль натрите на мелкой терке и посыпьте им сверху салат.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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