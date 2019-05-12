Продукт недели: листовой салат

Вряд ли в мире найдется хоть один человек, который никогда не пробовал бы листовой салат. Эта зелень настолько вкусна и универсальна, что прочно вошла в наш рацион. Но что же за продукт скрывается за этим простым названием «салат»? Когда и где он появился впервые и чем же полезен?