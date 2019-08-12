Продукт недели: лисички

5 интересных фактов о лисичках

Лисички произрастают во многих странах мира: как в нашей стране, так и в Европе, Мексике, Гималаях, в США и Африке. В наших широтах размер шляпки гриба варьируется от двух до восьми сантиметров, в других странах они могут быть крупнее. Самые большие лисички можно собрать в Калифорнии – один гриб может весить в среднем полкило.

Лисички действительно никогда не бывают червивыми. Все дело в том, что в них содержится вещество под названием хиноманноза, которое на дух не переносят все жучки, червячки и даже гельминты (именно поэтому сырые или сушеные грибы можно употреблять в качестве лекарства против глистов).

Химический состав у лисичек поистине богатый: в них витамина А столько же, сколько в моркови (а в ней, как известно, его очень много). А еще в этих грибах много витамина С, ответственного за иммунитет, а также цинка и меди, улучшающих состояние кожи и положительно влияющих на процессы кроветворения. В целом лисички очень полезны для здоровья, их регулярное употребление укрепляет зрение, помогает работе мозга и сердца. В народной медицине этому продукту вообще нет цены: считается, что эти грибы обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием.

Лисички не рекомендуется замораживать, так как при разморозке они приобретают горький вкус. Оптимально хранить грибы в сушеном виде. Но если вы все же решитесь подвергнуть их воздействию низких температур, предварительно отварите их, обжарьте или запеките в духовке – это поможет избежать появления горьковатого привкуса.

Ежегодно в мире собирают 200 000 тонн лисичек. Лидерство в этом деле принадлежит Латвии. Кстати, сегодня эти грибы – это не только ценный продукт питания, но и сырье для изготовления косметических средств для лица и тела.

Зеленая гречка с жареными лисичками и пармезаном

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie