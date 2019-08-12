Продукт недели: лисички

5 интересных фактов о лисичках
Лисички произрастают во многих странах мира: как в нашей стране, так и в Европе, Мексике, Гималаях, в США и Африке. В наших широтах размер шляпки гриба варьируется от двух до восьми сантиметров, в других странах они могут быть крупнее. Самые большие лисички можно собрать в Калифорнии – один гриб может весить в среднем полкило.
Лисички действительно никогда не бывают червивыми. Все дело в том, что в них содержится вещество под названием хиноманноза, которое на дух не переносят все жучки, червячки и даже гельминты (именно поэтому сырые или сушеные грибы можно употреблять в качестве лекарства против глистов).
Химический состав у лисичек поистине богатый: в них витамина А столько же, сколько в моркови (а в ней, как известно, его очень много). А еще в этих грибах много витамина С, ответственного за иммунитет, а также цинка и меди, улучшающих состояние кожи и положительно влияющих на процессы кроветворения. В целом лисички очень полезны для здоровья, их регулярное употребление укрепляет зрение, помогает работе мозга и сердца. В народной медицине этому продукту вообще нет цены: считается, что эти грибы обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием.
Лисички не рекомендуется замораживать, так как при разморозке они приобретают горький вкус. Оптимально хранить грибы в сушеном виде. Но если вы все же решитесь подвергнуть их воздействию низких температур, предварительно отварите их, обжарьте или запеките в духовке – это поможет избежать появления горьковатого привкуса.
Ежегодно в мире собирают 200 000 тонн лисичек. Лидерство в этом деле принадлежит Латвии. Кстати, сегодня эти грибы – это не только ценный продукт питания, но и сырье для изготовления косметических средств для лица и тела.
Зеленая гречка с жареными лисичками и пармезаном
рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г зеленой гречки
- 20 г пармезана
- 50 г шампиньонов
- 50 г вешенок
- 40 лисичек
- 20 г сельдерея
- 20 г репчатого лука
- 5 г укропа
- 30 г замороженной сладкой сметаны
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте сметану. Смешайте в емкости 200 г сметаны, 20 г сахара, 50 г 33%-ных сливок и уберите в морозилку минимум на 4 часа.
Шаг 2. Отварите зеленую гречку до состояния альденте.
Шаг 3. Обжарьте лук, сельдерей, грибы на сливочном масле на среднем огне до золотистой корочки. Можно на этом этапе отложить небольшую порцию грибов для украшения при сервировке блюда.
Шаг 4. В сковородку добавьте зеленую гречку, пармезан и тщательно перемешайте.
Шаг 5. Сервируйте блюдо в тарелку. Сверху посыпьте тертым пармезаном, укропом, жареными грибами.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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