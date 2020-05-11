Продукт недели: лимон

Что нужно:

150 г филе охлажденного тунца

2 томата

100 г крупной зеленой спаржи

1 лимон

40 г кунжутного соуса

соль, перец по вкусу

оливковое масло

Для соуса:

90 г кунжутного масла

600 мл растительного масла

80 мл рисового уксуса

30 г лука

120 г сахара

20 г дижонской горчицы

30 мл соевого соуса

Как приготовить:

Шаг 1. Филе тунца приправьте перцем и солью, щедро полейте оливковым маслом. Выложите на разогретую сковороду и жарьте около трех минут c обеих сторон. Совет: чтобы вкус тунца был сочным и ярким, не стоит прожаривать рыбу «до бела», достаточно легкой прожарки, чтобы в середине мясо оставалось розовым.

Шаг 2. Спаржу очистите и обрежьте самые грубые нижние части стеблей. Забланшируйте в горячей воде, немного подсолите и дайте обвариться стеблям в течение двух минут. Бланшированную спаржу смажьте оливковым маслом и выложите на сковороду.

Шаг 3. Томаты и лимон разрежьте пополам и выложите на сковороду к спарже. Обжаривайте все до образования корочки, затем накройте крышкой и готовьте еще около пяти минут.

Шаг 4. Выложите готовые продукты на тарелку. Приготовьте соус для тунца: смешайте необходимые ингредиенты с мелко натертым луком. Готового тунца разрежьте на две части по диагонали и выложите на спаржу. Щедро сдобрите все блюдо соусом.