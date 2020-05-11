passion.ru

Продукт недели: лимон

Лимон – продукт незаменимый для всех, кто заботится о своем здоровье и любит вкусно поесть. Они просто незаменимы в качестве ценного источника витамина С, их используют для приготовления соусов, горячих блюд, не говоря уже о десертах и выпечке. А стакан воды с лимоном, выпитый утром, по мнению многих красавиц, поможет выглядеть моложе, свежее и очистить организм от токсинов и шлаков. Именно поэтому в период пандемии коронавируса именно лимоны стали активно скупать, чтобы поддержать иммунитет. Так что давайте познакомимся с этим героем последних месяцев поближе.

5 интересных фактов о лимонах

  • Родина лимонов – Китай и Индия. Но до сих пор остается загадкой, как появился этот фрукт, известно лишь то, что в дикорастущем виде он не встречался никогда. Зато установлено, что первые упоминания о лимонах относятся аж к XII веку – они встречаются в Летописях, относящихся к этому периоду.

  • Лимонные деревья удивительно плодовиты: с одного можно собрать внушительный урожай в 300-500 фруктов за сезон, а зафиксированный рекорд составляет и вовсе 2500 лимонов. Так что неудивительно, что ежегодно в мире собирают аж 14 миллионов тонн этого продукта.

  • Маленький лайфхак: если вы купили жесткий недозрелый лимон в магазине, не спешите расстраиваться. Лучше положите его на 15 секунд в микроволновку – и проблема будет решена. Удивительно, но под воздействием микроволновых волн лимоны становятся сочнее и дозревают ускоренными темпами.

  • Лимон издревле наделяли лечебными свойствами: в Срединие века он считался средством едва ли не от всех болезней, в том числе и от чумы, эпидемия которой унесла миллионы жизней. Также этот продукт назначали в качестве противоядия против змеиного яда, но, к сожалению, это не очень помогало. Также лимонную воду в древние времена использовали в качестве дезинфицирующего средства.

  • Витамина С в лимоне много – это настолько известный факт, что даже неловко лишний раз об этом писать. Но его много и в клубнике, однако преимущество желтого фрукта в том, что сахара в нем вдвое меньше, чем в его красном собрате по тарелке. Кроме того, в лимонах много витаминов группы В, А и РР. Также доказано, что этот фрукт – отличное средство для избавления от токсинов и запуска процесса похудения. Именно для этого девушки и пьют поутру воду с лимоном.

Тунец со спаржей, лимоном и томатом под кунжутным соусом

Рецепт шеф-повара Сергей Лигая, гостя программы «Король гриля» на телеканале «Кухня ТВ»

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 150 г филе охлажденного тунца
  • 2 томата
  • 100 г крупной зеленой спаржи
  • 1 лимон
  • 40 г кунжутного соуса
  • соль, перец по вкусу
  • оливковое масло

Для соуса:

  • 90 г кунжутного масла
  • 600 мл растительного масла
  • 80 мл рисового уксуса
  • 30 г лука
  • 120 г сахара
  • 20 г дижонской горчицы
  • 30 мл соевого соуса

Как приготовить:

Шаг 1. Филе тунца приправьте перцем и солью, щедро полейте оливковым маслом. Выложите на разогретую сковороду и жарьте около трех минут c обеих сторон. Совет: чтобы вкус тунца был сочным и ярким, не стоит прожаривать рыбу «до бела», достаточно легкой прожарки, чтобы в середине мясо оставалось розовым.

Шаг 2. Спаржу очистите и обрежьте самые грубые нижние части стеблей. Забланшируйте в горячей воде, немного подсолите и дайте обвариться стеблям в течение двух минут. Бланшированную спаржу смажьте оливковым маслом и выложите на сковороду.

Шаг 3. Томаты и лимон разрежьте пополам и выложите на сковороду к спарже. Обжаривайте все до образования корочки, затем накройте крышкой и готовьте еще около пяти минут.

Шаг 4. Выложите готовые продукты на тарелку. Приготовьте соус для тунца: смешайте необходимые ингредиенты с мелко натертым луком. Готового тунца разрежьте на две части по диагонали и выложите на спаржу. Щедро сдобрите все блюдо соусом.

Фото: depositphotos, архив пресс-службы

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!