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Продукт недели: лимон

Лимоны так давно стали частью нашего рациона, что мы воспринимаем их как что-то само собой разумеющееся, продукт, который всегда можно купить в любой овощной лавке. А ведь эти плоды, обладающие ярким вкусом, самое настоящее чудо, о котором пора узнать побольше.

6 интересных фактов о лимонах

Первые упоминания о лимонах появились еще в далеком XII веке, но ученые до сих пор гадают, как же они появились. Скорее всего, они – продукт, спонтанно возникший в природе в результате случайного скрещивания других растений. Сегодня лимоны выращивают повсеместно, но их родиной считаются Китай и Индия. Существует теория, что в Европу и на Ближний Восток этот фрукт завезли арабы, по другой версии благодарить за него нужно Александра Македонского, принесшего это «индийское яблоко» из одного из своих военных походов.

В России лимон долгое время был элитным фруктом, который могли себе позволить исключительно очень богатые люди. Их привозили из Голландии и только в соленом виде.

Ежегодно в мире собирают аж 14 миллионов тонн лимонов. Но первое место среди всех стран занимают Индия и Мексика: именно они в совокупности поставляют 32% всего мирового урожая. С одного дерева можно собрать за сезон в среднем 300-500 плодов.

Лимон – известная сокровищница витаминов. Всего в одном лимоне содержится треть суточной нормы витамина С (но об этом вы и так знали). Помимо этого в нем много витамина А, Р, витаминов группы В, а также калия и защищающих от болезней фитоцидов. Сахара в одном спелом лимоне всего 3,5%, 40% общей массы фрукта составляет кожура, остальные 60% приходятся на мякоть и косточки.

Лимон – незаменимое средство для сохранения красоты ногтей. Достаточно ежедневно погружать ногти в мякоть фрукта на 5 минут, и они станут заметно крепче и перестанут слоиться. А если корочкой лимона натирать десны, это подарит им комплексное оздоровление.

Спелые лимоны не горчат – их вкус кислый, но приятный. Однако в Россию их часто привозят недозрелыми. Исправить этот недостаток очень легко: достаточно положить его на 15 секунд в микроволновку, и он станет сочным и мягким. В холодильнике лимоны могут храниться до двух месяцев, а в вазе для фруктов – 1,5–2 недели.

Сицилийский лимонный торт

по рецепту Юлии Высоцкой

Сложность: 5 из 10

Время приготовления: 1 час

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно на 10-12 человек:

  • 350 г муки
  • 175 г охлажденного сливочного масла
  • 300 г размягченного сливочного масла
  • 6 яиц
  • 7 лимонов
  • 50 г сахарной пудры
  • 300 г сахара
  • 11 желтков
  • 6 яиц
  • щепотка соли

Как приготовить:

Шаг 1. Охлажденное масло натрите на терке. Просейте муку и отправьте ее в миску к маслу, сюда же добавьте соль и тщательно перемешайте до получения крупной крошки.

Шаг 2. 3 желтка и сахарную пудру отправьте к масляно-мучной смеси и вымесите тесто. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 1 час.

Шаг 3. На мелкой терке натрите с лимонов цедру и выжмите из них сок. В глубокой миске взбейте миксером 6 яиц и 8 желтков, сюда же отправьте сахар и влейте лимонный сок.

Шаг 4. Поставьте миску с яичной смесью на водяную баню и дождитесь растворения сахара. Не забудьте постоянно помешивать. Когда сахар растворится, добавьте размягченное масло. Не прекращайте помешивать до тех пор, пока крем не загустеет. Затем снимите его с водяной бани.

Шаг 5. Большую разъемную форму диаметром 28-30 см смажьте маслом, натрите в нее охлажденное тесто, равномерно его распределяя по дну и краям.

Шаг 6. Выпекайте тесто в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут, затем влейте крем и отправьте в духовку еще на 5-8 минут.

Хозяйке на заметку!

Если вы случайно пересолили суп, несколько капель лимонного сока помогут исправить эту неприятность.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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