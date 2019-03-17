Продукт недели: лимон

6 интересных фактов о лимонах

Первые упоминания о лимонах появились еще в далеком XII веке, но ученые до сих пор гадают, как же они появились. Скорее всего, они – продукт, спонтанно возникший в природе в результате случайного скрещивания других растений. Сегодня лимоны выращивают повсеместно, но их родиной считаются Китай и Индия. Существует теория, что в Европу и на Ближний Восток этот фрукт завезли арабы, по другой версии благодарить за него нужно Александра Македонского, принесшего это «индийское яблоко» из одного из своих военных походов.

В России лимон долгое время был элитным фруктом, который могли себе позволить исключительно очень богатые люди. Их привозили из Голландии и только в соленом виде.

Ежегодно в мире собирают аж 14 миллионов тонн лимонов. Но первое место среди всех стран занимают Индия и Мексика: именно они в совокупности поставляют 32% всего мирового урожая. С одного дерева можно собрать за сезон в среднем 300-500 плодов.

Лимон – известная сокровищница витаминов. Всего в одном лимоне содержится треть суточной нормы витамина С (но об этом вы и так знали). Помимо этого в нем много витамина А, Р, витаминов группы В, а также калия и защищающих от болезней фитоцидов. Сахара в одном спелом лимоне всего 3,5%, 40% общей массы фрукта составляет кожура, остальные 60% приходятся на мякоть и косточки.

Лимон – незаменимое средство для сохранения красоты ногтей. Достаточно ежедневно погружать ногти в мякоть фрукта на 5 минут, и они станут заметно крепче и перестанут слоиться. А если корочкой лимона натирать десны, это подарит им комплексное оздоровление.

Спелые лимоны не горчат – их вкус кислый, но приятный. Однако в Россию их часто привозят недозрелыми. Исправить этот недостаток очень легко: достаточно положить его на 15 секунд в микроволновку, и он станет сочным и мягким. В холодильнике лимоны могут храниться до двух месяцев, а в вазе для фруктов – 1,5–2 недели.

Сицилийский лимонный торт

по рецепту Юлии Высоцкой

Сложность: 5 из 10

Время приготовления: 1 час