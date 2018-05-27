Продукт недели: квас

Вам понадобится:

свинина — 1 кг

квас — 500 мл

лук репчатый — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

тимьян, розмарин, петрушка — по вкусу

гвоздика — 3 шт.

картофель — 3 шт.

масло растительное — 10 мл

соль, перец — по вкусу.

Для соуса:

бальзамический уксус — 30 мл

сахар — 2 ст. ложки

крахмал — 1 ст. ложка

вода — ½ ст. ложки

соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Очистите мясо от жилок и разрежьте на две части. Натрите мясо солью и перцем. Нарежьте лук полукольцами, разомните и смешайте с мясом. Добавьте лавровый лист, измельченный чеснок и зелень — тимьян, розмарин, петрушку. Залейте квасом и оставьте при комнатной температуре на 20 минут. Выложите мясо в форму для запекания, смазанную растительным маслом, вместе с луком и крупными ломтиками картофеля. Посолите и поперчите картофель. Поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 40 минут. Нарежьте готовое мясо на порционные кусочки и подайте в запеченным картофелем и соусом.

Соус. Перелейте маринад через сито в сотейник. Добавьте бальзамический уксус и сахар. Поставьте сотейник на огонь и доведите до кипения. Разведите половину столовой ложки крахмала половиной столовой ложки воды и влейте в соус, помешивая венчиком. Добавьте немного соли и перца.

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