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Продукт недели: кукуруза

Кукуруза – продукт не только полезный, но и важный для мировой экономики, ведь ее не только употребляют в пищу, но и используют для производства множества вещей и используют в промышленности. И хотя в Россию этот продукт попал в далеком XVII веке, а во времена СССР стал гордо именоваться «царицей полей», многие из вас знают о нем немного. Редакция Passion.ru восполняет этот пробел.

5 интересных фактов о кукурузе

  • Кукуруза – продукт исключительно полезный: в ней содержатся практически все питательные вещества, необходимые организму. В ней есть и белок, и жиры, и углеводы, и целый комплекс витаминов и микроэлементов, включая глутаминовую кислоту, улучшающую работу мозга, пектин, улучшающий работу желудочно-кишечного тракта и защищающий от опухолей и кальций, необходимый для крепости костей и зубов. В общем, если человек был бы вынужден питаться только кукурузой, он бы неплохо себя чувствовал.
  • Кукуруза у нас ассоциируется исключительно с разными оттенками желтого цвета. Но на самом деле ее початки бывают еще и белыми, и красными, и фиолетовыми, и черными, и даже разноцветными.
  • Кукуруза – растение однолетнее и раздельнополое, то есть на одном и том же стебле, который может достигать высоты 7 метров, присутствуют как мужские, так и женские соцветия. Причем отличить одни от других легко: у «мальчиков» сверху метелка, у «девочек» початки спрятаны в пазухи листьев. Но что самое интересное – это растение не терпит одиночества: оно плодоносит, только когда рядом растут ее «родственники».
  • Сегодня из кукурузы изготавливают огромное количество разных продуктов – более пятисот, и используются для этого не только зерна, но и стебли, и листья, и оболочка початков, и стебли. Только представьте: из этого продукта делают не только еду, но и промышленные фильтры, и клейстер, и пластик, и спирт, и корм для животных.
  • Абсолютные лидеры по употреблению кукурузы, конечно же, мексиканцы: этот продукт – важная часть их национальной кухни. По статистике, один мексиканец съедает до 90 килограммов кукурузы в год, в то время как американцы – вдвое меньше – 40 килограммов, индейцы – 4 килограмма, а русские – и того меньше.
Виталий Истомин
Шеф-повар ресторанов «Техникум» и «Сахалин», автор книги «Нескучная еда»
В нашей стране кукурузу часто используют в приготовлении крабового салата для домашних посиделок, а в сезон отварная кукуруза продается на шпажках, и просто нет ничего полезнее. Из кукурузы я люблю варить сливочный суп, он получается очень нежным и сладковатым, если добавить туда еще и брусочек плавленого сыра, так вообще обалденно вкусно получается. Также люблю делать из кукурузы гарнир к крабу. Краб сам по себе сладковатый, а добавляешь к нему отварную кукурузу, поливаешь соком лайма, посыпаешь кинзой, чили – и сидишь и уплетаешь за обе щеки – так это вкусно! Также можно попробовать сделать кукурузу на гриле – это достаточно интересная альтернатива привычной нам отварной.

Кукурузная каша со страчателлой, халвой, свежей клубникой и вишневым сиропом

рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г кукурузной каши
  • 250 мл молока
  • 50 г халвы
  • 50 г сахарного сиропа (вода с сахаром в пропорции 1:1)
  • ¼ бурраты
  • 4 г жареных подсолнечных семечек
  • 5 штук свежей клубники
  • соль, сахар – по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. На среднем огне в молоке отварите кукурузную кашу до загустения. Доведите солью и сахаром по вкусу.

Шаг 2. Взбейте блендером халву и сахарный сироп до однородной массы. Буррату замешайте с получившейся массой.

Шаг 3. В тарелку выложите кашу, сверху, в центр, смесь бурраты и халвы. Украсьте свежей клубникой, нарезанной на четвертинки. Сверху сервируйте поджаренными подсолнечными семечками. При желании можно полить вишневым сиропом или любым другим по вкусу.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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