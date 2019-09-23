Продукт недели: кукуруза

Кукуруза – продукт не только полезный, но и важный для мировой экономики, ведь ее не только употребляют в пищу, но и используют для производства множества вещей и используют в промышленности. И хотя в Россию этот продукт попал в далеком XVII веке, а во времена СССР стал гордо именоваться «царицей полей», многие из вас знают о нем немного. Редакция Passion.ru восполняет этот пробел.