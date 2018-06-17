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Продукт недели: креветки

Известно около двух тысяч видов креветок! В пищу их употребляли с давних времен. Первые приспособления для ловли этих небольших ракообразных описывали еще авторы мифов Древней Греции, а блюда из них считали деликатесом. Сейчас креветок вылавливают в промышленных масштабах, а также выращивают на специальных фермах.

5 интересных фактов

  1. Креветки распространены по всему миру. Они обитают не только в соленых водоемах, но и в пресных водах, а некоторые их виды обнаружены даже рядом с термальными источниками и подо льдом Антарктиды.
  2. Мясо этих морепродуктов невероятно полезно. Прежде всего это ценный легкоусваиваемый белок, комплекс витаминов (особенно много в креветках витаминов А, D, E и С, витаминов группы В), а также полиненасыщенные жирные омега 3-кислоты, кальций, фосфор, селен, цинк, медь и хром.
  3. В 100 граммах креветок всего 90 ккал и суточная норма йода!
  4. Самая крупная креветка в мире — черная тигровая. Ее особи достигают длины в 36 см и весят около 650 г. Самки обычно значительно больше самцов.
  5. В английском языке есть два популярных слова, обозначающих креветки, — «prawn» и «shrimp». Правда, некоторая разница по смыслу есть: «prawn» — более крупные особи.

Мини-киш с креветками и морскими гребешками от шеф-повара фан-клуба Kaluri

Вам понадобится:

  • 3 больших листа замороженного теста фило;
  • 150 г рикотты;
  • 8 крупных креветок KALURI EXTRA (очистить);
  • 8 морских гребешков KALURI (разрезать пополам);
  • 4 пера зеленого лука (мелко нарезать);
  • 3 яйца;
  • 1/2 чашки нежирного молока;
  • 1/2 чашки нежирного полутвердого сыра (натереть);
  • дольки лимона и руккола для подачи;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Разогрейте духовку до температуры 180 °C. Слегка смажьте 6 небольших форм для мини-кишей растительным маслом. Нарежьте тесто на 6 квадратов, смажьте маслом и распределите по формам. В каждую формочку разложите одинаковое количество рикотты, креветки, гребешки и лук. Переложите на противень. В миске взбейте яйца и молоко, приправьте по вкусу. Полейте этой смесью морепродукты, посыпьте сыром. Выпекайте 20 минут (или до золотистой корочки). Подавайте киши горячими, аккуратно вынув из формочек, с дольками лимона и рукколой.

Приятного аппетита!

Текст: Юлия Лукьянова

Фото: Shutterstock

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