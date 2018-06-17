Продукт недели: креветки

Известно около двух тысяч видов креветок! В пищу их употребляли с давних времен. Первые приспособления для ловли этих небольших ракообразных описывали еще авторы мифов Древней Греции, а блюда из них считали деликатесом. Сейчас креветок вылавливают в промышленных масштабах, а также выращивают на специальных фермах.