Продукт недели: красный перец

Первыми зауважали перец древние ацтеки и майя, которым капсикум заменял соль. У перца было даже собственное божество – Чантико, супруга бога огня. Кстати, перец чили родом не из Чили, а из Мексики. В переводе с языка ацтеков это слово как раз и означает «красный». В Европу красный перец прибыл из Америки благодаря Христофору Колумбу, где быстро завоевал популярность в качестве жгучей добавки к различным блюдам.
5 фактов о красном перце
- Перец имеет жгучесть благодаря алкалоиду капсаицину, содержащемуся в плодах, и этот алкалоид оказывает на организм почти «наркотическое» действие. Мозг отвечает на сильное жжение во рту выбросом эндорфинов как натурального болеутоляющего. Побочным эффектом этой реакции становится чувство эйфории, поэтому некоторые люди приобретают настоящую зависимость от острых блюд.
- У перцев есть свой «табель о рангах» - рейтинг жгучести. Уже ацтеки различали 6 степеней жгучести, делили жгучесть на объемную, охватывающую весь организм, и точечную жгучесть. Первый научный рейтинг был составлен американским химиком Уилбуром Сковиллом в 1912 году. Единицы его шкалы обозначают, сколько частей сладкой воды надо добавить на 1 часть спиртового раствора перца. Например, перец Хабанеро имеет 300 000 единиц - 1 миллилитр перцовой настойки нужно растворить в 30 ведрах сладкой воды, чтобы исчез эффект жжения.
- Единственные, на кого не действует жгучесть перца – это птицы. Дело в том, что семена перца, проходя через тело пернатых, остаются целыми. Канареек некоторых видов специально кормят кайенским перцем, чтобы придать их перьям более интенсивный красный цвет.
- Чтобы нейтрализовать жжение от чересчур острого перца, нужно пить не воду, а молоко, иначе эффект будет обратным. Также «пожар» во рту поможет потушить йогурт или кусочек лимона.
- Перец широко используется в фармакологии. Для лечения многих заболеваний используют перцовые пластыри и мази, из жгучих перцев готовят настойку для стимуляции аппетита и пищеварения. Кроме того, жгучий перец уничтожает бактерии, приводящие к образованию язвы. Острый перец полезен и при лишнем весе: при его добавлении любое блюдо становится «легче» примерно на 45 калорий.
Фасолевый суп с красным перцем
Вам потребуется:
- 1,25 л воды,
- 1 л овощного бульона,
- 175 красной сухой фасоли,
- 175 г моркови,
- 1 луковица,
- 0,5 красного перца чили,
- 2 зубчика чеснока,
- 2 помидора,
- 3 крупных стебля сельдерея,
- соль,
- 1 столовая ложка измельченной зелени? можно петрушки.
Приготовение:
На ночь замочить фасоль, слить, положить в кастрюлю с водой. Варить 10 минут, затем свести огонь к минимуму, накрыть и варить примерно 2 часа. Мелко нарезать морковь, лук, перец. Раздавить чеснок. К фасоли добавить бульон и подготовленные овощи. Дать время до того, как все закипит и накрыть крышкой. Варить еще 30 минут. Достать из кастрюли примерно половину овощей и пюрировать их. Вернуть пюре в кастрюлю, добавить нарезанные помидоры и тонко нашинкованный сельдерей. Протушить еще 10 минут, посолить, добавить петрушку. Готово! Жжет!
Текст: Юлия Шумилко
Фото: vostock photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!