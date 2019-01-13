Продукт недели: красный перец

Вам потребуется:

1,25 л воды,

1 л овощного бульона,

175 красной сухой фасоли,

175 г моркови,

1 луковица,

0,5 красного перца чили,

2 зубчика чеснока,

2 помидора,

3 крупных стебля сельдерея,

соль,

1 столовая ложка измельченной зелени? можно петрушки.

Приготовение:

На ночь замочить фасоль, слить, положить в кастрюлю с водой. Варить 10 минут, затем свести огонь к минимуму, накрыть и варить примерно 2 часа. Мелко нарезать морковь, лук, перец. Раздавить чеснок. К фасоли добавить бульон и подготовленные овощи. Дать время до того, как все закипит и накрыть крышкой. Варить еще 30 минут. Достать из кастрюли примерно половину овощей и пюрировать их. Вернуть пюре в кастрюлю, добавить нарезанные помидоры и тонко нашинкованный сельдерей. Протушить еще 10 минут, посолить, добавить петрушку. Готово! Жжет!

Текст: Юлия Шумилко

Фото: vostock photo

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