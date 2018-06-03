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Продукт недели: кольраби

Кольраби — вкусная и полезная капуста. К сожалению, современные хозяйки нечасто используют кольраби в приготовлении блюд. А зря!

5 интересных фактов

  1. Этот овощ полезен не только потому, что содержит огромное количество витаминов и минералов. Кольраби даже рекомендуют людям, страдающим различными воспалениями желудка и кишечника.
  2. Правильно выбрать кольраби просто: она должна быть молодой и сочной и ни в коем случае не волокнистой. Можно ориентироваться на размер, идеальный — чуть больше теннисного мяча.
  3. Кольраби в разных странах называют по-разному. В наш язык пришло немецкое название овоща, которое можно перевести как «капуста-репка».
  4. Важную роль кольраби играет в жизни поляков. Они готовят из нее очень простой гарнир на польский лад: очистить, нарезать брусочками и обжарить на топленом масле с щепоткой соли и сахара до мягкости.
  5. Кольраби — один из главных продуктов индийской кухни. Эту капусту там ценят, любят и готовят разными способами.

Салат из кольраби с молодым редисом

Вам понадобится:

  • кольраби — 1-2 шт.
  • редис — 8 шт.
  • морковь крупная — 1 шт.
  • мини-зелень — по вкусу
  • соль черная — по вкусу
  • заправка — по вкусу

Приготовление:

Моем, чистим и режем соломкой морковь и кольраби. Тоненькими кружками нарезаем редис. Посыпаем черной солью и все перемешиваем. Украшаем салат бобовыми и мини-грином.

Фото: Shutterstock

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