Продукт недели: кольраби

5 интересных фактов
- Этот овощ полезен не только потому, что содержит огромное количество витаминов и минералов. Кольраби даже рекомендуют людям, страдающим различными воспалениями желудка и кишечника.
- Правильно выбрать кольраби просто: она должна быть молодой и сочной и ни в коем случае не волокнистой. Можно ориентироваться на размер, идеальный — чуть больше теннисного мяча.
- Кольраби в разных странах называют по-разному. В наш язык пришло немецкое название овоща, которое можно перевести как «капуста-репка».
- Важную роль кольраби играет в жизни поляков. Они готовят из нее очень простой гарнир на польский лад: очистить, нарезать брусочками и обжарить на топленом масле с щепоткой соли и сахара до мягкости.
- Кольраби — один из главных продуктов индийской кухни. Эту капусту там ценят, любят и готовят разными способами.
Салат из кольраби с молодым редисом
Вам понадобится:
- кольраби — 1-2 шт.
- редис — 8 шт.
- морковь крупная — 1 шт.
- мини-зелень — по вкусу
- соль черная — по вкусу
- заправка — по вкусу
Приготовление:
Моем, чистим и режем соломкой морковь и кольраби. Тоненькими кружками нарезаем редис. Посыпаем черной солью и все перемешиваем. Украшаем салат бобовыми и мини-грином.
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