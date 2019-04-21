Продукт недели: кленовый сироп

5 интересных фактов о кленовом сиропе

Кленовый сироп – исконно североамериканский продукт: в давние времена он считался индейским сахаром. Коренные американцы делали из свежего сока сахарный песок и хранили его в берестяных коробках, чтобы их было легче переносить с места на место.

Сегодня ежегодно производится примерно 40 000 тонн кленового сиропа, и 85% от этого количества приходится на Канаду (по большей части на Квебек), поэтому этот продукт является предметом национальной гордости. Изготавливается сахарный сироп из сока сахарного клена, который произрастает исключительно на территории северных штатов Америки и Канады.

Кленовый сок собирают в конце февраля. В нем содержится 96% воды, потому необходимо переработать 40 литров свежесобранного продукта, чтобы получить 1 литр сиропа.

Кленовый сироп – абсолютно натуральный продукт, в нем нет ни антиоксидантов, ни красителей, ни подсластителей. Кстати, по цвету и густоте различают 3 вида продукта – легкий, средний и янтарный.

Кленовый сироп – очень вкусный, но не только этим он ценен. Он еще и полезный: в нем содержатся витамины, микроэлементы, ценные антиоксиданты, необходимые для профилактики онкологических заболеваний, диабета и других метаболических синдромов. Также сироп – прекрасный источник цинка, калия, фосфора и магния.

Яблочный кекс с кленовым сиропом

Время приготовления: 1 час 10 минут

Сложность: 4 из 10