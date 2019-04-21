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Продукт недели: кленовый сироп

Кленовый сироп, несмотря на не слишком широкую популярность в России, продукт, очень полезный и широко применяемый в кулинарии: им поливают блинчики, используют в качестве топпинга для разнообразных десертов, а одна пивоварня даже заменила им воду и производит уникальное кленовое пиво. Именно поэтому редакция Passion.ru решила рассказать вам об этом продукте немного больше.

5 интересных фактов о кленовом сиропе

Кленовый сироп – исконно североамериканский продукт: в давние времена он считался индейским сахаром. Коренные американцы делали из свежего сока сахарный песок и хранили его в берестяных коробках, чтобы их было легче переносить с места на место.

Сегодня ежегодно производится примерно 40 000 тонн кленового сиропа, и 85% от этого количества приходится на Канаду (по большей части на Квебек), поэтому этот продукт является предметом национальной гордости. Изготавливается сахарный сироп из сока сахарного клена, который произрастает исключительно на территории северных штатов Америки и Канады.

Кленовый сок собирают в конце февраля. В нем содержится 96% воды, потому необходимо переработать 40 литров свежесобранного продукта, чтобы получить 1 литр сиропа.

Кленовый сироп – абсолютно натуральный продукт, в нем нет ни антиоксидантов, ни красителей, ни подсластителей. Кстати, по цвету и густоте различают 3 вида продукта – легкий, средний и янтарный.

Кленовый сироп – очень вкусный, но не только этим он ценен. Он еще и полезный: в нем содержатся витамины, микроэлементы, ценные антиоксиданты, необходимые для профилактики онкологических заболеваний, диабета и других метаболических синдромов. Также сироп – прекрасный источник цинка, калия, фосфора и магния.

Яблочный кекс с кленовым сиропом

Время приготовления: 1 час 10 минут

Сложность: 4 из 10

Фото: vostock-photo/shutterstock

Что нужно:

  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 3 ст. л. сметаны
  • 5 ст. л. кленового сиропа
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • 150 г муки
  • 1 яблоко
  • 2 яйца
  • щепотка соли

Как приготовить:

Шаг 1. Размягченное масло взбейте с сахаром, затем по одному постепенно введите 2 яйца и хорошенько взбейте.

Шаг 2. Продолжая взбивать, влейте кленовый сироп и добавьте сметану.

Шаг 3. Муку просейте и смешайте с разрыхлителем, затем постепенно всыпьте к масляно-сахарной смеси и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте тонкими пластинами.

Шаг 5. Прямоугольную форму смажьте сливочным маслом, вылейте в нее тесто, а сверху выложите нарезанное яблоко.

Шаг 6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут, до готовности.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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